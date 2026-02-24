Ручную медведицу Машу без клыков перевезли из Приморья в Ростов

Tекст: Денис Тельманов

Медведицу нашли в ноябре 2023 года в одном из населенных пунктов Приморья, передает РИА «Новости». Сотрудники охотнадзора отправили ее в центр реабилитации «Тигр», где специалисты выяснили, что у животного хирургическим путем удалили все клыки, и она ведет себя как ручная: выпрашивает еду при виде людей. В дикой природе, по словам специалистов, такая медведица выжить не могла бы.

«Медведицу определили на постоянное место жительства в парк «Малинки» Ростовской области. Наша любимица покинула Приморье и уже приземлилась в аэропорту Ростова. С нами она провела четыре месяца – за это время мы успели ее полюбить, и, конечно, нам грустно с ней расставаться».

В «Тигре» уточнили, что медведицу назвали Машей. Центр реабилитации работает в Приморье с 2012 года, здесь спасли десятки амурских тигров, льва, медвежат и других диких животных. Большинство выпускали обратно в лес после восстановления.

