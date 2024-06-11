В Красноярске объявили повышенную готовность из-за диких медведей

Красноярские власти объявили режим повышенной готовности из-за появления медведей в черте города

Tекст: Максим Попов

Администрация Красноярска приняла решение перевести силовые ведомства в режим повышенной готовности для организации мероприятий, обеспечивающих безопасность горожан, говорится в заявлении мэрии. Ответственным структурам было рекомендовано усилить патрулирование территории Красноярска с помощью межведомственных групп, передает РИА «Новости».

До этого сообщалось, что медвежонок пробрался на территорию академии биатлона в Красноярске, повредив ограждение. В это время там проходили тренировки, и их пришлось приостановить до окончания работ по восстановлению забора.



Также в понедельник в соцсетях появилось видео с медведицей и двумя медвежатами, которые находились недалеко от садоводческого товарищества «Мраморный карьер». От дома очевидцев диких животных отделяла река – течением унесло одного из медвежат. По словам местных жителей, инцидент завершился благополучно: все три медведя ушли в лес.



Как сообщалось ранее, в России предложили создать сеть центров по реабилитации диких животных.





