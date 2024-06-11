В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.5 комментариев
В Красноярске объявили повышенную готовность из-за диких медведей
Красноярские власти объявили режим повышенной готовности из-за появления медведей в черте города
Красноярские власти объявили режим повышенной готовности из-за появления медведей в черте города. За последние две недели было зафиксировано несколько случаев появления этих животных в районах пригородных дач.
Администрация Красноярска приняла решение перевести силовые ведомства в режим повышенной готовности для организации мероприятий, обеспечивающих безопасность горожан, говорится в заявлении мэрии. Ответственным структурам было рекомендовано усилить патрулирование территории Красноярска с помощью межведомственных групп, передает РИА «Новости».
До этого сообщалось, что медвежонок пробрался на территорию академии биатлона в Красноярске, повредив ограждение. В это время там проходили тренировки, и их пришлось приостановить до окончания работ по восстановлению забора.
Также в понедельник в соцсетях появилось видео с медведицей и двумя медвежатами, которые находились недалеко от садоводческого товарищества «Мраморный карьер». От дома очевидцев диких животных отделяла река – течением унесло одного из медвежат. По словам местных жителей, инцидент завершился благополучно: все три медведя ушли в лес.
Как сообщалось ранее, в России предложили создать сеть центров по реабилитации диких животных.