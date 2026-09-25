Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!17 комментариев
НАТО подготовило секретные варианты ответа на возможные действия России
Bloomberg: НАТО разработало секретные варианты ответа на действия России
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс подготовил варианты ответа на возможные действия России, часть из которых решено не раскрывать публично.
Генеральный секретарь альянса рассказал о наличии необходимых планов на случай потенциальных действий Москвы в гибридной сфере. При этом он подчеркнул, что часть этих мер не будет предаваться огласке, а реакция Запада не всегда окажется зеркальной, пишет Bloomberg.
По его словам, государствам блока следует сохранять спокойствие и продолжать наращивать инвестиции в оборонную сферу, чтобы сохранить свои военные возможности в будущем, отмечает РИА «Новости».
Ранее генеральный секретарь отмечал, что альянс намеренно скрывает конкретные условия, при которых гибридные атаки могут спровоцировать применение пятой статьи Североатлантического договора о коллективной обороне. Такая неопределенность призвана скрыть от противников точные красные линии НАТО.
Президент России Владимир Путин многократно подчеркивал отсутствие у Москвы планов нападать на страны НАТО. По словам главы государства, западные политики постоянно пугают граждан мнимой российской угрозой для отвлечения внимания от внутренних проблем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Марк Рютте подтвердил выводы разведки Дании о невозможности нападения России на альянс.
В среду посол США при НАТО признал нежелание Москвы вступать в военный конфликт с блоком.
В середине месяца генеральный секретарь уже отказывался раскрывать секретные меры против России.