Инженер открыл новую геометрическую фигуру с восемью гранями и тремя отверстиями

NewScientist: Инженер открыл геометрическую фигуру с восемью гранями и тремя отверстиями

Tекст: Игорь Иножарский

Суть открытия заключается в том, что фигура имеет 24 вершины и 36 ребер, при этом в каждой вершине сходятся три грани, пишет NewScientist.

По словам Мижаева, он случайно наткнулся на эту структуру еще в 2020 году при работе в программе автоматизированного проектирования. Недавно инженер смог задать всем 24 вершинам целочисленные координаты и составить уравнения, доказывающие правильность формы без случайного пересечения деталей. Для написания проверочных скриптов он использовал нейросеть ChatGPT.

Исследователь из Эдинбургского университета Ларс Шеве отметил, что построение подобных фигур всегда было сложной задачей для математиков из-за необходимости составления огромного числа уравнений, указывающих точное расположение вершин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной физики предсказали решение фундаментальных проблем науки с помощью искусственного интеллекта в ближайшие пять лет.