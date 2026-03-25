    Саудовскую Аравию втягивают в войну с Ираном ради чистого зла
    Иран сообщил о новом ударе по территории АЭС «Бушер»
    Британия собрала коалицию желающих открытия Ормузского пролива
    Борис Гребенщиков стал гражданином Британии
    Стало известно о подготовке мирных переговоров США и Ирана
    NYT: США предложили Ирану мирный план из 15 пунктов
    Иран призвал создать союз стран для безопасности в регионе без США
    Китай выразил протест Японии после взлома посольства в Токио
    Минцифры решило заставить маркетплейсы открыть ПВЗ в отделениях «Почты России»
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев США не добьются смены режима на Кубе

    На фоне очевидно тупиковой ситуации в Иране Трамп, вероятно, решит усилить давление на Кубу. Он может достичь в этом определенного успеха, но вряд ли ему удастся серьезно поменять конфигурацию власти в Гаване.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Ложь об антидепрессантах оказалась правдой

    День осведомленности об антидепрессантах – это, если угодно, праздник честности. Мы не знаем точно, почему они работают. Мы знаем, что нарратив, который их продавал, был ложью. Мы знаем, что миллионы людей были бы в кризисе без них. Ложная теория. Реальный эффект. Мошеннический нарратив. Спасенные жизни.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США попали в одну ловушку с Наполеоном

    Решение США частично снять санкции с иранской нефти в условиях открытого конфликта с Тегераном воспроизводит положение, в котором более 200 лет назад оказался Наполеон Бонапарт в своих попытках экономического удушения Англии.

    25 марта 2026, 10:32 • Новости дня

    Физики признали искусственный интеллект угрозой традиционной науке

    Профессор Гарварда сообщил об ускорении исследований нейросетями в десятки раз

    Tекст: Мария Иванова

    Впервые на международном форуме физиков обсуждение возможностей искусственного интеллекта вызвало острые разногласия о будущем самой профессии и научных открытий, отмечает New Scientist.

    Участники Глобального саммита Американского физического общества в Денвере, собравшего 14 тыс. исследователей, активно использовали чат-боты для разъяснения сложных терминов в реальном времени, передает New Scientist.

    Слушатели лекций массово обращались к искусственному интеллекту с просьбами объяснить значение таких понятий, как «трансмонные кубиты» или «спинтроника».

    Главной темой дискуссий стала применимость технологий в реальных исследованиях. Мэтью Шварц из Гарвардского университета рассказал, что чат-бот Claude от Anthropic способен решать задачи уровня докторантуры. Ученый отметил, что работа над исследованием в области квантовой теории поля заняла у него около двух недель, тогда как студенту потребовалось бы на это два года.

    Шварц выразил уверенность, что благодаря ИИ фундаментальные проблемы физики, включая объединение квантовой теории с общей теорией относительности, будут решены в ближайшие пять лет. По его мнению, сотрудничество с нейросетями позволяет каждому исследователю стать эквивалентом Альберта Эйнштейна.

    Другие эксперты призвали к осторожности, указывая на сложность проверки генерируемых нейросетями данных и риск получения правдоподобных, но ошибочных результатов. Представитель Американского физического общества Рэйчел Берли добавила, что резкий рост числа научных статей, написанных с помощью ИИ, уже создал чрезмерную нагрузку на систему рецензирования.

    В завершение дискуссии Мэтью Шварц предположил, что людям останется роль «оценщиков вкуса», определяющих значимость тех или иных проблем. «Я боюсь, что некоторые вещи могут ухудшиться, прежде чем станут лучше. Это удивительно, но и немного страшно», – резюмировал физик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нейросети уже несколько лет применяются для решения сложных задач в астрофизике и поисках новых частиц на ЦЕРН.

    Искусственный интеллект справился с исследовательской задачей по изучению супербактерий всего за два дня.

    23 марта 2026, 10:23 • Новости дня
    В Европе собрались перевозить антиматерию по дорогам на грузовиках
    Tекст: Мария Иванова

    Впервые в истории физики антиматерия отправится в путь по обычным дорогам: сто антипротонов перевезут по территории CERN на специально оборудованном грузовике.

    Во вторник сотрудники Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) отправят грузовик с антипротонами в тестовый рейс, пишет New Scientist.

    Эксперимент под названием STEP предполагает перемещение специальной ловушки весом 850 килограммов по маршруту длиной четыре километра по территории кампуса.

    Внутри устройства в глубоком вакууме и мощных магнитных полях удерживаются около 100 частиц антиматерии. Оборудование питается от аккумуляторов и охлаждается жидким гелием, что позволяет сохранять антипротоны стабильными во время движения транспорта.

    Руководитель проекта Кристиан Сморра заявил: «Это новаторское событие для науки об антиматерии, идея транспортировки антипротонов существовала в принципе с момента запуска этого объекта». В будущем физики планируют доставлять такие грузы в научные центры по всей Европе.

    Авторы инициативы уверяют, что перевозка абсолютно безопасна даже в случае аварии, так как количество вещества ничтожно мало. Однако полноценный запуск службы доставки отложат до 2028 года из-за плановой модернизации Большого адронного коллайдера.

    Напомним, на прошлой неделе исследователи организации идентифицировали на Большом адронном коллайдере новую частицу тяжелее протона.

    Ранее официальный представитель ЦЕРН заявил о прекращении сотрудничества со связанными с Россией специалистами.

    Ученые Института ядерной физики СО РАН предложили создать в Протвино электрон-позитронный коллайдер нового поколения.

    24 марта 2026, 21:55 • Новости дня
    Врач рассказала об особенностях сезона аллергии в 2026 году

    Аллерголог: Ранняя весна ускорила сезон аллергии в России

    Врач рассказала об особенностях сезона аллергии в 2026 году
    Tекст: Татьяна Косолапова

    Весенняя аллергия в этом году стартовала раньше обычного: ольха уже зацвела, а при теплой погоде береза может раскрыть свои почки уже в апреле. При этом, чем выше температура, тем больше концентрация пыльцы и сильнее симптомы, сказала газете ВЗГЛЯД врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Ольга Жоголева.

    «В этом году весенняя аллергия уже началась – зацвела ольха. Это случилось больше недели назад, и, судя по погоде, дальше концентрация пыльцы будет расти. И если весна останется теплой, то уже в апреле мы ждем старта цветения березы», – говорит Жоголева.

    Она отметила, что пик цветения березы традиционно приходится на майские праздники, однако точные сроки его завершения предсказать трудно. При холодной погоде оно может затянуться до середины июня, тогда как теплая весна, напротив, ускорит процесс – и цветение завершится уже к концу мая. При этом чем выше температура, тем больше концентрация пыльцы в воздухе и тем сильнее проявляются симптомы аллергии.

    «Если человек уже знает о существовании у себя аллергии, ему нужно посетить аллерголога-иммунолога. Врач назначит лечение. Прописанные препараты необходимо принимать каждый день, весь период цветения березы. Очень важно, что делать это нужно каждый день, даже если симптомов с утра нет», – замечает эксперт.

    Специалист подчеркивает, что основная цель терапии – предотвратить появление симптомов. При отсутствии регулярного лечения аллергия может прогрессировать, и со временем пациенту потребуется более интенсивная медикаментозная поддержка.

    Иногда может потребоваться и специальная диета. «Она нужна только тем людям, у которых есть перекрестная аллергия. Она проявляется зудом во рту, першением в горле, отеком губ, высыпанием вокруг рта», – объясняет Жоголева.

    При этом, по ее словам, людям с аллергией на пыльцу не требуется для профилактики исключать из рациона родственные ей растительные продукты – фрукты, овощи, зелень, орехи и бобовые. Но рекомендуется ограничить сладости, фастфуд и продукты глубокой переработки: исследования показывают, что их преобладание в рационе может утяжелять течение аллергии.

    «Важно знать, что для аллергии существует специальное лечение. Называется аллерген-специфическая иммунотерапия. Это лечение, чем-то похожее по своему принципу на вакцинацию. В этом году его уже не успеть начать, его старт необходимо планировать за 3–4 месяца до начала цветения. Чтобы узнать, нужно это лечение или нет, необходимо обратиться к аллергологу-иммунологу. Он подскажет, когда и как провести обследование, чтобы запланировать такую терапию», – заключила собеседница.

    Ранее аллерголог-иммунолог Лариса Фабер рассказала, что жизнь в мегаполисе может спровоцировать развитие аллергии, бессонницы и снижение концентрации внимания как у детей, так и у взрослых. Она пояснила, что жители больших городов, пытаясь защититься от инфекционных заболеваний, делают свою иммунную систему слабее.

    24 марта 2026, 16:33 • Видео
    Дания утонет в русофобии

    В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    24 марта 2026, 10:49 • Новости дня
    Генетики раскрыли причину вымирания неандертальцев

    Ученые объяснили исчезновение неандертальцев потерей генетического разнообразия

    Tекст: Мария Иванова

    Древние неандертальцы пережили резкое сокращение численности и почти полную утрату генетического разнообразия после ледникового периода около 75 тыс. лет назад, выяснили ученые.

    Анализ ДНК неандертальцев позволил ученым проследить, как суровые климатические изменения привели к их исчезновению, сообщает New Scientist.

    Около 75 тыс. лет назад резкое похолодание вынудило неандертальцев сосредоточиться в юго-западной Франции, где их численность и генетическое разнообразие сильно сократились. Когда климат вновь стал мягче, вид расселился по большей территории, но большая часть линий уже была утрачена.

    Козимо Пост из Тюбингенского университета отметил: «Ближе к концу истории неандертальцев, должно быть, произошла смена популяции». Исследования ДНК десяти неандертальцев из разных регионов Европы и сравнение с предыдущими данными показали, что почти все поздние представители принадлежали к одной линии, возникшей около 65 тыс. лет назад.

    Учёные также обнаружили исключение – индивида Торина из Гротт Мандрен во Франции, чья ДНК относилась к древней родословной, что говорит о том, что отдельные ветви всё же пережили массовое сокращение численности.

    По мнению специалистов, жизнь малыми изолированными группами, насчитывающими от трёх до 60 особей, способствовала накоплению вредных мутаций и делала популяции особенно уязвимыми для случайных бедствий, что приблизило их исчезновение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исследователи связали наличие генов неандертальцев с возникновением головных болей у современных людей.

    Специалисты рассматривали конкуренцию с кроманьонцами в качестве одной из версий вымирания этого древнего вида.

    Генетики также выделили уникальную и ранее неизвестную ветвь человеческого рода при изучении древних останков.

    23 марта 2026, 13:43 • Новости дня
    Умер раскрывший генетическую природу рака нобелевский лауреат Джон Бишоп

    Tекст: Мария Иванова

    Лауреат Нобелевской премии Джон Бишоп, открывший роль собственных генов в развитии рака, скончался в США в возрасте 90 лет от пневмонии.

    О кончине выдающегося исследователя пишет газета Washington Post. Сын ученого Элиот подтвердил, что отец умер 20 марта в одной из больниц Сан-Франциско.

    В 1989 году Бишоп удостоился Нобелевской премии за изучение генетических корней онкологических заболеваний. Совместно с коллегой Гарольдом Вармусом он совершил прорыв в понимании природы рака.

    Ученые доказали, что онкогены не являются чужеродными элементами, заносимыми вирусами, а присутствуют в здоровых клетках. Это открытие кардинально изменило подходы к диагностике и лечению болезни, передает РИА «Новости».

    Благодаря работе Бишопа внимание медиков переключилось на выявление факторов, запускающих мутации нормальных генов. Впоследствии были созданы эффективные препараты, блокирующие развитие опухолей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нобелевский лауреат по физиологии и медицине Дэвид Балтимор скончался в США на 88-м году жизни.

    25 марта 2026, 00:12 • Новости дня
    OpenAI объявила о закрытии нейросети Sora для генерации видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Впервые появившаяся в декабре 2024 года нейросеть для генерации видеороликов Sora завершила свой путь, о чем пользователей проинформировали разработчики в соцсети Х.

    «Мы прощаемся с Sora. Всем, кто создавал что-то с помощью Sora, делился этим и создавал вокруг себя сообщество – спасибо! То, что вы делали с Sora, было значимым, и мы понимаем, что эта новость вас разочаровала», – сказано в сообщении.

    Команда нейросети пообещала вскоре поделиться информацией о том, как сохранить созданные с помощью Sora работы, а также о сроках разработки приложения и API.

    Нейросеть Sora принадлежит OpenAI, американской компании и разработчику в области искусственного интеллекта (ИИ), среди работ которой чат-бот ChatGPT и генератор изображений DALL-E.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дешевый китайский искусственный интеллект вышел умнее американского. Reuters сообщило о планах Meta уволить 20% сотрудников ради ИИ. Математики приняли ИИ после успеха машинных доказательств теоремы.


    23 марта 2026, 11:59 • Новости дня
    ВМО зафиксировала рекордное потепление планеты за последние три года

    ВМО признала последние три года самыми теплыми на Земле за 176 лет наблюдений

    Tекст: Мария Иванова

    За последние три года температура воздуха на планете достигла исторического максимума, а 2024 год стал самым жарким за весь период наблюдений.

    Всемирная метеорологическая организация (ВМО) зафиксировала температурные рекорды на суше и в океане, передает ТАСС.

    В докладе о состоянии глобального климата отмечается беспрецедентный нагрев планеты. «Последние три года являются тремя самыми теплыми годами за всю 176-летнюю историю наблюдений на суше и в океане», – указывается в тексте документа.

    Прошедший 2025 год уступил пальму первенства рекордному 2024-му, заняв второе или третье место в зависимости от методики подсчета. Эксперты объяснили это сменой климатических фаз: согревающий эффект Эль-Ниньо сменился охлаждающим влиянием Ла-Ниньи. Подобные колебания регулярно меняют карту ветров и течений, провоцируя засухи или ливни в разных уголках Земли.

    Аномальный зной отмечан в Евразии: в Турции столбики термометров поднялись до 50,5 градуса, а Япония обновила исторический максимум с показателем 41,8 градуса. В Португалии и Испании жара в июне превысила 46 градусов. Китай и Южная Корея также столкнулись с самым жарким летом за весь период наблюдений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейская служба по изменению климата «Коперник» сообщила о вхождении 2025 года в тройку самых жарких в истории.

    Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о рекордно высокой температуре первых пяти месяцев 2025 года в России.

    Ранее метеоролог назвал последнее десятилетие самым теплым периодом за все время наблюдений.

    23 марта 2026, 08:59 • Новости дня
    Православный крест остался на острове в Антарктиде после экспедиции Конюхова

    Tекст: Вера Басилая

    Российский православный крест остался на острове Смоленск, где в 2027 году начнет работу новая станция для ученых, после экспедиции российского путешественника Федора Конюхова, сообщил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

    По словам Феоктистова, православный крест с иконами остался на острове Смоленск в Антарктиде после завершения экспедиции российского путешественника Федора Конюхова, передает РИА «Новости».

    Первым, что он увидел при визите на остров, был установленный рядом с палаткой Конюхова крест и российский флаг.

    «Этот крест – единственное, что по завершении миссии не надо было демонтировать, разрешено было его оставить», – отметил посол.

    Феоктистов подчеркнул, что Конюхов продемонстрировал силу человеческого духа, проведя более трех месяцев на острове среди пингвинов и морских слонов и реализовав важные для России и мира задачи.

    На острове также появились памятные титановые таблички: одна из них указывает сроки пребывания Конюхова, другая посвящена памяти первооткрывателей Антарктиды – Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

    В январе 2027 года на острове Смоленск начнет работу станция для молодых российских исследователей, строительство которой задумал Конюхов, она будет предназначена для геологов, антропологов и биологов.

    Руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов уточнил, что это частно-государственный проект, предусматривающий установку двух автономных жилых модулей с электричеством, солнечными батареями и кухней – для мужчин и женщин отдельно. Модули доставят в декабре 2026 года, а первые ученые смогут приступить к работе уже в январе 2027-го. Исследования будут проходить поэтапно: группы специалистов будут находиться на Смоленске по две-три недели, после чего их сменят новые участники, а базой для смен останется станция Беллинсгаузен.

    Ранее Федор Конюхов вернулся из Антарктиды, где провел 111 дней на одиночной сезонной станции.

    Во время антарктической экспедиции Конюхов пережил три землетрясения, одно из которых едва не привело к падению камня на его палатку.

    Конюхов изучал влияние микропластика на континент.

    23 марта 2026, 06:36 • Новости дня
    Российские ученые снизили риск отторжения зубных имплантов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты Сеченовского университета выяснили, что системный контроль уровня витамина D в крови пациентов, готовящихся к дентальной имплантации, и коррекция его дефицита под наблюдением врача позволяют свести к минимуму риски отторжения импланта, сообщили в пресс-службе университета, отметив, что такой подход позволяет достичь успеха в 97,4% случаев.

    Специалисты Сеченовского университета нашли способ минимизировать риск отторжения зубных имплантов с помощью контроля уровня витамина D в крови пациентов, сообщает ТАСС. Ученые провели масштабное исследование продолжительностью десять лет, в котором участвовали 384 человека в возрасте от 18 до 50 лет с частичной адентией и дефицитом витамина D. Всем им под наблюдением эндокринолога назначали курс холекальциферола (витамина D3) в индивидуальной дозировке.

    Результаты исследования продемонстрировали впечатляющую эффективность метода: в 97,4% случаев импланты успешно прижились. Однако у десяти участников выявили периимплантит – осложнение чаще встречалось у пациентов с выраженным или тяжелым дефицитом витамина D (менее 20 и 10 нанограмм на миллилитр соответственно). В подгруппе с тяжелым дефицитом частота осложнения достигала 25%.

    Профессор Екатерина Дьячкова подчеркнула, что скрининг и последующая коррекция уровня витамина D значительно повышают шансы на успех имплантации. При небольшом дефиците начинать процедуру можно до завершения курса витаминов, но при тяжелом недостатке сначала обязательно провести коррекцию под контролем специалиста.

    Результаты работы опубликованы в международном научном журнале Applied Sciences (MDPI).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые повысили надежность саморастворяющихся медицинских имплантатов за счет новой технологии обработки магниевых сплавов. Ученые Южного федерального университета создали материал для «умных» костных имплантатов на основе минерала брушита, превращающегося в ткань, близкую к натуральной кости. Исследователи Томского политехнического университета разработали способ регулировать упругость титановых имплантатов под характеристики костной ткани человека с помощью 3D-печати.

    24 марта 2026, 10:41 • Новости дня
    Математики приняли ИИ после успеха машинных доказательств теоремы

    Ученые стали доверять машинному коду после доказательства теоремы четырех красок

    Tекст: Мария Иванова

    Опыт математиков, которые научились доверять результатам работы искусственного интеллекта при доказательстве теорем, показывает возможности мирного сосуществования человека и машин, пишет New Scientist.

    В 1976 году Кеннет Аппель и Вольфганг Хакен с помощью компьютерных вычислений доказали теорему четырех красок, сообщает New Scientist.

    Вместо ожидаемого красивого математического доказательства ученые представили 60 тыс. строк компьютерного кода, который перебирал почти 2 тыс. вариантов карт. Этот подход вызвал недовольство среди коллег, привыкших доверять только прозрачным аргументам.

    С годами математики приняли новые методы работы и научились использовать вычислительные мощности для решения сложных задач. Сейчас крупные языковые модели искусственного интеллекта не только строят доказательства, но и подвергаются проверке специальным программным обеспечением, что позволяет избежать так называемых «галлюцинаций» – вымышленных фактов.

    По словам авторов материала, искусственный интеллект развивается столь стремительно, что самих ученых это порой застает врасплох.

    В то же время вне сферы математики внедрение ИИ сопровождается ошибками: аналитики Gartner отмечают, что половине компаний, уволивших сотрудников ради ИИ, вскоре приходится возвращать людей на прежние должности.

    Эксперты при этом подчеркивают: опыт математиков показывает, что при правильном контроле и философском принятии результаты работы искусственного интеллекта могут быть полезны и надежны. Однако для других сфер этот процесс только начинается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые создали специальный алгоритм для проверки искусственного интеллекта на наличие галлюцинаций.

    Искусственный интеллект смог справиться со сложной научной задачей по изучению механизмов заражения супербактерий.

    Между тем жители США начали выигрывать судебные процессы при помощи нейросетей вместо услуг профессиональных адвокатов.

    24 марта 2026, 21:14 • Новости дня
    В Москве обсудили риски применения искусственного интеллекта в сфере журналистики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вопросы регулирования искусственного интеллекта в сфере журналистики и образования обсудили на первом в 2026 году заседании Общественного совета при Минцифры России, которое прошло в Москве.

    В центре внимания оказались вопросы регулирования искусственного интеллекта, системы подтверждения ИТ-компетенций, взаимодействия вузов с ИТ-компаниями, вызовы журналистского образования, а также поддержка ветеранов спецоперации на Украине

    Открыл мероприятие председатель совета Алексей Гореславский, напомнивший о вынесенном на общественное обсуждение законопроекте Минцифры, который впервые закрепляет на законодательном уровне основы регулирования технологий искусственного интеллекта, включая ключевые понятия и категории моделей ИИ, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская отметила, что ИИ внедряется стремительно, но законодательство не поспевает за этим: по ее словам, отсутствуют публичные стандарты безопасности, процедуры и сертификация. Особое внимание эксперт уделила образовательной сфере, подчеркнув, что нейросети используют уже около 90% студентов. Она заявила: «В результате вузы не понимают, кого они готовят, а работодатели не понимают, кого они принимают. Это говорит о том, что нужно и в образовательных законах вносить какие-то изменения по тестированию и подходам к тестированию школьников. Они должны иметь знания в голове, а не только умение нажимать на кнопку».

    Гореславский заострил внимание на рисках чрезмерного регулирования нейросетей в медиаиндустрии. Он подчеркнул, что ключевой вопрос – авторские права на произведения, созданные с использованием ИИ, пока не решен: «Сейчас не очевидно, кому именно должны принадлежать права: автору промпта, самой нейросети, которая выполняет обработку, владельцу дата-центров, где все это размещается, или же правообладателю исходного контента. Это все действительно сложные вопросы, которые предстоит решить, но нам очень важно, чтобы любое решение, которое в итоге будет принято, не стало тормозом на пути развития нашей контентной индустрии».

    Декан журфака МГУ Елена Вартанова отметила, что ИИ становится одним из главных вызовов для специалистов медиа. «Он в значительной степени облегчает рутинный труд, но ставит и новые вызовы с точки зрения ответственности. Кто отвечает за текст, созданный ИИ? И здесь не только журналисты, это и рекламщики, и специалисты по связям с общественностью», – добавила она. Вартанова подчеркнула, что журналистика требует людей с «социальным темпераментом», а программы подготовки должны соответствовать новым реалиям.

    Гореславский напомнил, что ИИ может выполнять технические задачи журналиста, но никогда не заменит его креативность и способность эмоционально доносить смыслы. «Поэтому речь точно не идет о замене журналистов ИИ, однако нам важно трансформировать уже существующие программы обучения с точки зрения появления и развития искусственного интеллекта», – сказал он.

    Директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры Екатерина Ларина напомнила, что журналистский материал всегда остается уникальным, а работа ИИ требует особенно тщательного фактчекинга. «За искусственным интеллектом нужно проверять и перепроверять так искусно, что со временем это может стать отдельной профессиональной компетенцией», – подчеркнула она.

    Директор Института медиа НИУ ВШЭ Эрнест Мацкявичюс выразил мнение, что в ближайшие годы ответственность за транслируемые смыслы в медиа только возрастет. Он отметил, что медиапространство стало ареной ценностных войн, и влияние журналиста сравнимо с ролью военного офицера в современных реалиях.

    Зампредседателя совета Рифат Сабитов отметил, что многие профессиональные журналисты не имеют профильного образования, однако существует практика внутреннего обучения молодых сотрудников на местах – семинары и тренинги регулярно проводятся для начинающих журналистов.

    Декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий добавил, что технологическое развитие должно основываться на традиционных ценностях общества. «Самый перспективный технологический план развития общества – системное сохранение российских ценностей», – сказал он.

    Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев сообщил, что в вузах России по медийным программам обучаются более 122 тыс. студентов, а выпуск медиаспециалистов превышает спрос. Он подчеркнул необходимость участия отрасли в формировании критериев для специалистов и пересмотра содержания образовательных программ, в том числе создания саморегулируемых организаций и обновления подходов к привлечению молодежи.

    Директор HeadHunter по взаимодействию с органами власти Дмитрий Маркелов рассказал о проекте национальной системы подтверждения ИТ-компетенций: с момента запуска тесты прошли 515 тыс. человек, из них 237 тысяч успешно. Эта система открыта для всех желающих и может стать дополнительным инструментом для работодателей при оценке кандидатов.

    24 марта 2026, 14:22 • Новости дня
    Генштаб сообщил о подготовке 70 тыс. специалистов для беспилотных войск

    ВС России заявили о подготовке более 70 тыс специалистов для БПЛА в 2026 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России намерены обучить свыше 70 тысяч специалистов для управления беспилотными системами в 2026 году, сообщили в Генштабе.

    Вооруженные силы России планируют подготовить более 70 тыс. специалистов для войск беспилотных систем в 2026 году. Об этом сообщил заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ, генерал-лейтенант Анатолий Концевой, передает РИА «Новости».

    «На данный момент у нас очень большое количество специалистов по управлению беспилотными системами, мы и в этом году планируем больше 70 тысяч только подготовить в интересах наших войск беспилотных систем. Специалистов, которые будут управляться этими системами», – заявил Концевой на совещании в Совете Федерации.

    Совещание было посвящено вопросам использования беспилотных и роботизированных систем на Дальнем Востоке и в Арктике. По словам военного, подготовка кадров необходима для успешного развития и внедрения новых технологий в российскую армию. В последние годы Россия активно увеличивает долю беспилотных систем в вооруженных силах.

    Ранее в российских регионах стартовал прием заявлений от желающих служить в новых подразделениях Войск беспилотных систем, где предусмотрены контракты от одного года.

    Позже стало известно, что войска беспилотных систем стали самым популярным родом войск для заключения контракта с Минобороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, активное развитие беспилотных и роботизированных систем стало одной из главных тенденций в российских вооруженных силах и в 2025 году.

    24 марта 2026, 09:59 • Новости дня
    Астроном назвал даты самых ярких весенних звездопадов

    Астроном Алексеев назвал даты самых ярких весенних звездопадов

    Tекст: Мария Иванова

    В апреле и мае в небе можно будет увидеть особенно яркие звездопады Лириды и Эта-Аквариды, максимум которых придется на ночи 23 апреля и 5 мая, сообщил научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К.Э. Циолковского Александр Алексеев.

    Пик весенних метеорных потоков Лириды и Эта-Аквариды ожидается в ближайшие недели, сообщает РИА «Новости».

    Как рассказал научный сотрудник ГМИК имени К.Э. Циолковского Александр Алексеев, первый звездопад сезона придется на ночь на 23 апреля. В этот период можно будет наблюдать до 20 метеоров в час.

    «Спрогнозировать рост активности практически невозможно, и в этом и есть интерес – как поток поведет себя в этом году», – отметил Алексеев. Он напомнил, что поток Лирид известен неожиданными всплесками в прошлых столетиях, но предугадать их появление нельзя.

    Следующий максимум придется на 5 мая, когда над Землей пройдут Эта-Аквариды, связанные с кометой Галлея. В эту ночь их активность может достигать 65 метеоров в час. Астроном советует наблюдать явление за пределами города, где нет сильной засветки.

    Эксперт также пояснил, что для наблюдения метеоров телескоп не нужен – из-за высокой скорости объектов они видны невооруженным глазом или с помощью широкоугольных камер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пик активности метеорного потока Лириды прогнозировался на 22 апреля.

    Ученые ранее объяснили частое появление метеоров над Уралом развитой сетью камер наблюдения.

    24 марта 2026, 11:55 • Новости дня
    В США создали спецотдел для защиты от угроз новых технологий

    Госдепартамент США учредил бюро для противодействия угрозам новых технологий

    Tекст: Мария Иванова

    В Соединённых Штатах появилось новое бюро, которому поручено защищать страну от кибератак и технологических угроз со стороны Ирана, Китая и КНДР.

    О создании в Госдепартаменте США нового подразделения, отвечающего за противодействие угрозам, связанным с новейшими технологиями, сообщает РИА «Новости».

    Как уточняет телеканал ABC News, структура получила название Бюро развивающихся угроз и будет реагировать на вызовы, связанные с кибератаками, использованием искусственного интеллекта и угрозами из космоса.

    «Государственный департамент официально учредил новое подразделение, которому поручено предвидеть опасности, связанные с использованием Ираном и другими противниками США передовых технологий, включая искусственный интеллект, и реагировать на них», – говорится в публикации.

    Американские дипломаты особо выделяют Иран, Китай, Северную Корею и зарубежные террористические организации среди потенциальных источников подобных угроз. Представитель Госдепартамента Томми Пиготт отметил, что новое бюро займётся не только нынешними вызовами в киберпространстве, космосе и критической инфраструктуре, но и рисками, которые могут появиться в ближайшие десятилетия.

    В структуре бюро будет действовать пять управлений: по кибербезопасности, по безопасности критически важной инфраструктуры, по деструктивным технологиям, по космической безопасности и по оценке угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдепартамент США ранее планировал масштабную реорганизацию с созданием бюро по вопросам искусственного интеллекта и космоса.

    Американская администрация ранее утвердила правила экспорта полупроводников и технологий в сфере искусственного интеллекта.

    24 марта 2026, 09:23 • Новости дня
    Среднегодовая температура в центре России выросла на полтора градуса за 30 лет

    Температура в центре России за 30 лет повысилась на полтора градуса

    Tекст: Мария Иванова

    За 30 лет среднегодовая температура в центре России увеличилась более чем на градус, при этом зимы стали особенно теплыми, отмечают ученые.

    Средняя годовая температура в регионах Центрального федерального округа повысилась на 1,2–1,5 градуса. Особенно заметно потеплело в зимний период, передает РИА «Новости» со ссылкой на доцента Ярославского госуниверситета Ольгу Гусеву.

    «Самое главное изменение климата – его потепление. Если сравнивать среднюю годовую температуру в таких городах ЦФО, как Тверь, Ярославль, Кострома и Владимир, то окажется, что она повысилась на 1,2–1,5 градуса в 1991–2020 годах по сравнению с 1961–1990 годами», – отметила эксперт.

    Гусева уточнила, что сильнее всего изменились показатели в холодные месяцы. Температура января возросла сразу на 2,9–3,5 градуса, тогда как в июле воздух стал теплее лишь на 0,8–1,6 градуса.

    Общее количество осадков осталось практически прежним, однако изменился режим их выпадения. Зимой влаги стало больше, а в летний сезон этот показатель незначительно снизился.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя температура в России за последние полвека повысилась на 2,5 градуса. Климатологи отметили потепление зимнего сезона в стране в среднем на аналогичную величину.

    Ранее сообщалось, что в ццентре европейской части России осенняя температура выросла на 3 градуса.

    25 марта 2026, 07:02 • Новости дня
    В МГУ создали алгоритм для поиска слов в рукописях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты факультета вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова разработали алгоритм, который упростит работу с архивными документами за счет автоматического поиска ключевых слов в рукописных текстах, сообщили в пресс-службе вуза.

    Как сообщили в пресс-службе МГУ, специалисты факультета вычислительной математики и кибернетики разработали новый алгоритм для автоматического поиска ключевых слов в рукописных текстах, передает ТАСС. Технология предназначена для упрощения работы с архивными документами, сканами и фотографиями рукописей.

    Поиск по рукописным материалам традиционно остается сложной задачей из-за особенностей почерка и структуры письма. Новый метод рассматривает рукописный текст как последовательность отдельных штрихов, которые формируются в процессе письма. Система включает сегментацию изображения, нормализацию и классификацию штрихов с помощью математических описаний формы.

    Алгоритм сопоставляет последовательности штрихов в запросе и в самом документе, что позволяет находить совпадения и оценивать точность. В ходе экспериментов с реальными рукописями была подтверждена высокая точность обнаружения заданных элементов. Разработка будет полезна при работе с историческими материалами, где важно сохранять визуальные особенности текста.

    Профессор Леонид Местецкий подчеркнул: «Мы предлагаем рассматривать рукописный текст как структурированный набор штрихов, отражающих сам процесс письма. Такой подход позволяет обойти ограничения классического распознавания и работать напрямую с изображениями рукописей. Это особенно важно для архивов и исторических документов, где сохранение визуальных особенностей текста имеет принципиальное значение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые получили патент в США на умный сканер паспортов.

    Специалисты разработали ИИ-технологию для перевода древнеегипетских иероглифов.

    Студентка НГУ создала платформу для автоматизированной обработки тибетских текстов.

    Главное
    Украина совершила самую массовую атаку беспилотников на Россию за год
    FPV-дрон впервые уничтожил вертолет США на базе в Ираке
    Иран нанес высокоточные удары по Тель-Авиву
    Посол Израиля на Украине раскритиковал военное сотрудничество России и Ирана
    Западный бизнес лишился более 610 млрд долларов в России
    Митволь стал свидетелем по делу о хищении бюджетных средств
    Началась продажа билетов на электрички в Белоруссию

    Россия перешла в наступление на мировом атомном рынке

    Подписано еще одно соглашение о строительстве АЭС российской конструкции за рубежом – и это несмотря на то, что вот уже несколько лет Запад пытается вытеснить нашу страну из мировой атомной энергетики. Однако Росатом не просто выстоял – он изменил географию, структуру и политический смысл своего экспорта. Как все это удалось? Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Саудовскую Аравию втягивают в войну с Ираном ради чистого зла

    Саудовская Аравия желает стать полноценным участником нападения на Иран, чтобы довести операцию США и Израиля до логического завершения. Так утверждают на Западе. Представители саудитов это опровергают, но вероятность неискренности есть – дипломатия у Эр-Рияда хитрая, а ирано-саудовская война похожа на истинную цель в интриге американцев. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Пятая неделя Великого поста 2026: что можно и нельзя есть по дням, правила питания и смысл седмицы

      Сейчас идет пятая неделя Великого поста 2026 — один из самых важных и строгих периодов Четыредесятницы. Эта седмица посвящена памяти преподобной Марии Египетской и отличается особой глубиной покаянных богослужений. Верующие усиливают молитву и продолжают соблюдать ограничения в питании. Разбираем, что можно и нельзя есть по дням, какие действуют правила поста для мирян и какие особенности у пятой седмицы.

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации