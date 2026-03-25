Физики признали искусственный интеллект угрозой традиционной науке

В Москве обсудили риски применения искусственного интеллекта в сфере журналистики

Tекст: Валерия Городецкая

В центре внимания оказались вопросы регулирования искусственного интеллекта, системы подтверждения ИТ-компетенций, взаимодействия вузов с ИТ-компаниями, вызовы журналистского образования, а также поддержка ветеранов спецоперации на Украине

Открыл мероприятие председатель совета Алексей Гореславский, напомнивший о вынесенном на общественное обсуждение законопроекте Минцифры, который впервые закрепляет на законодательном уровне основы регулирования технологий искусственного интеллекта, включая ключевые понятия и категории моделей ИИ, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская отметила, что ИИ внедряется стремительно, но законодательство не поспевает за этим: по ее словам, отсутствуют публичные стандарты безопасности, процедуры и сертификация. Особое внимание эксперт уделила образовательной сфере, подчеркнув, что нейросети используют уже около 90% студентов. Она заявила: «В результате вузы не понимают, кого они готовят, а работодатели не понимают, кого они принимают. Это говорит о том, что нужно и в образовательных законах вносить какие-то изменения по тестированию и подходам к тестированию школьников. Они должны иметь знания в голове, а не только умение нажимать на кнопку».

Гореславский заострил внимание на рисках чрезмерного регулирования нейросетей в медиаиндустрии. Он подчеркнул, что ключевой вопрос – авторские права на произведения, созданные с использованием ИИ, пока не решен: «Сейчас не очевидно, кому именно должны принадлежать права: автору промпта, самой нейросети, которая выполняет обработку, владельцу дата-центров, где все это размещается, или же правообладателю исходного контента. Это все действительно сложные вопросы, которые предстоит решить, но нам очень важно, чтобы любое решение, которое в итоге будет принято, не стало тормозом на пути развития нашей контентной индустрии».

Декан журфака МГУ Елена Вартанова отметила, что ИИ становится одним из главных вызовов для специалистов медиа. «Он в значительной степени облегчает рутинный труд, но ставит и новые вызовы с точки зрения ответственности. Кто отвечает за текст, созданный ИИ? И здесь не только журналисты, это и рекламщики, и специалисты по связям с общественностью», – добавила она. Вартанова подчеркнула, что журналистика требует людей с «социальным темпераментом», а программы подготовки должны соответствовать новым реалиям.

Гореславский напомнил, что ИИ может выполнять технические задачи журналиста, но никогда не заменит его креативность и способность эмоционально доносить смыслы. «Поэтому речь точно не идет о замене журналистов ИИ, однако нам важно трансформировать уже существующие программы обучения с точки зрения появления и развития искусственного интеллекта», – сказал он.

Директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры Екатерина Ларина напомнила, что журналистский материал всегда остается уникальным, а работа ИИ требует особенно тщательного фактчекинга. «За искусственным интеллектом нужно проверять и перепроверять так искусно, что со временем это может стать отдельной профессиональной компетенцией», – подчеркнула она.

Директор Института медиа НИУ ВШЭ Эрнест Мацкявичюс выразил мнение, что в ближайшие годы ответственность за транслируемые смыслы в медиа только возрастет. Он отметил, что медиапространство стало ареной ценностных войн, и влияние журналиста сравнимо с ролью военного офицера в современных реалиях.

Зампредседателя совета Рифат Сабитов отметил, что многие профессиональные журналисты не имеют профильного образования, однако существует практика внутреннего обучения молодых сотрудников на местах – семинары и тренинги регулярно проводятся для начинающих журналистов.

Декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий добавил, что технологическое развитие должно основываться на традиционных ценностях общества. «Самый перспективный технологический план развития общества – системное сохранение российских ценностей», – сказал он.

Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев сообщил, что в вузах России по медийным программам обучаются более 122 тыс. студентов, а выпуск медиаспециалистов превышает спрос. Он подчеркнул необходимость участия отрасли в формировании критериев для специалистов и пересмотра содержания образовательных программ, в том числе создания саморегулируемых организаций и обновления подходов к привлечению молодежи.

Директор HeadHunter по взаимодействию с органами власти Дмитрий Маркелов рассказал о проекте национальной системы подтверждения ИТ-компетенций: с момента запуска тесты прошли 515 тыс. человек, из них 237 тысяч успешно. Эта система открыта для всех желающих и может стать дополнительным инструментом для работодателей при оценке кандидатов.