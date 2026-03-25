Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.
США и Израиль разбомбили 282 медицинских объекта в Иране
Красный Полумесяц сообщил о повреждении 282 медицинских учреждений в Иране
В результате ударов по Ирану были повреждены или выведены из строя почти три сотни больниц, поликлиник и центров здравоохранения.
Глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что атакам подверглись не менее 282 объектов здравоохранения, передает ТАСС.
Среди пострадавших зданий числятся больницы, поликлиники и различные центры оказания помощи населению.
«282 медицинских центра подверглись ударам, это больницы, поликлиники, центры здравоохранения, некоторые из них прекратили работу, другие возобновили», – сказал он в эфире иранской гостелерадиокомпании.
Руководитель организации напомнил, что подобные действия нарушают Женевскую конвенцию 1949 года о защите гражданского населения. Коливанд подчеркнул, что нанесение таких ударов квалифицируется как военное преступление.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Организации экстренной медицинской помощи Ирана Джафар Миадфар сообщил о повреждении более 300 медицинских учреждений в результате авиаударов.