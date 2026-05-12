Иран пригрозил обогатить уран до 90% при атаке США

Резаи заявил, что Иран может рассмотреть возможность обогащения урана до 90% в случае атаки со стороны США, передает РИА «Новости».

По его словам, «одним из вариантов, которые есть у Ирана в случае повторного нападения со стороны США, может быть обогащение урана до 90%. Мы изучим этот вопрос в парламенте», – написал он в соцсети.

Ранее канал CNN сообщал, что президент США серьезно рассматривает возможность возобновления военных действий на Ближнем Востоке.

Власти Ирана подчеркивают: на момент ударов США и Израиля 28 февраля, Тегеран не занимался обогащением урана, это подтвердил официальный представитель МИД Исмаил Багаи.

Ядерные объекты Ирана, где размещаются мощности по обогащению урана, уже неоднократно становились целью ударов.

Глава иранского МИД Аббас Аракчи пообещал продолжить обогащение урана даже в случае войны.

Тегеран пригрозил нанести ответный удар по американским базам в Персидском заливе при нападении Вашингтона.