    Постсоветское пространство – не место для гусарской политики

    @ Chigi Press Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    12 мая 2026, 08:50 Мнение

    Да, Россия может прекратить субсидирование тех среднеазиатских стран, которые соблюдают западные санкции. Лишить их доступа на российский рынок, ввести визовый режим для их гастарбайтеров, отозвать военно-политические гарантии. Что хорошего от этого получит Россия, кроме морального удовлетворения?

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян

    политолог

    Русофобский евросаммит в Армении – стране-члене ОДКБ и Евразийского Экономического Союза – снова поднял вопрос о том, что России делать со своими номинальными союзниками. Странами, которые входят в российские интеграционные структуры, живут за счет российского рынка, получают российские субсидии, защищаются силами российской армии – но при этом в час критической ситуации стоят в многовекторной сторонке или даже сотрудничают с врагами России. Участвуют в пропагандистских проектах киевского режима (те же армянские чиновники, когда они посещают Киев), поставляют Украине оружие (Казахстан), соблюдают антироссийские санкции в ситуации, когда объем переводов их гастарбайтеров на Родину из России эквивалентен всем расходным статьям местного бюджета (Киргизия).

    И это уже не говоря о преследованиях своих граждан, воевавших на СВО в составе российской армии, посадках пророссийских активистов или политиков, а также различных заявлениях топовых политиков о том, что Россия пытается лишить их суверенитета (спикер армянского парламента Ален Симонян со своими словами о том, что «мы не позволим превратить Армению в «губернию»).

    У значительной части российского экспертного сообщества есть лишь один рецепт для излечения подобной неблагодарности – просто отгородиться от всех этих «союзничков». Прекратить субсидировать их экономики, выгнать особо наглых (того же Никола Пашиняна) из ОДКБ, а по возможности еще и из Евразийского Экономического Союза. Полностью пересмотреть принципы евразийской интеграции на постсоветском пространстве, а также сделать упор на сотрудничество с теми странами, которые в критический для нас час не остались в стороне. Прежде всего с КНДР, Ираном и Белоруссией.

    И российское общество к этому пересмотру в общем-то готово уже давно. Так, отвечая в 2025 году на вопрос о пяти ближайших союзников России, они не особо вспоминали о партнерах по ОДКБ и Евразийскому Союзу (кроме, конечно, Белоруссии). Лишь 11% вспомнили о Казахстане, по 2% о Таджикистане и Киргизии. Для сравнения, КНДР ближайшим союзником назвали 26% респондентов.

    Однако – при всем уважении к российским экспертам и обывателям – политика на постсоветском пространстве не должна проводиться гусарскими методами. Простые решения здесь не то, что не помогут, а точно навредят.

    Да, Россия может отказаться от поддержки Армении в рамках ОДКБ. Выгнать страну официально нельзя, но коль Ереван заморозил свое участие в одностороннем порядке, то можно заморозить и свои гарантии. В результате история Армению накажет – южная часть этой страны уйдет под контроль Азербайджана и Турции, а то и в площадь Республики в центре Еревана переименуют в площадь Эрдогана.

    Однако, что хорошего от этого получит Россия (кроме морального удовлетворения)? Чем Москве поможет переход всего Южного Кавказа под контроль Анкары? Какую выгоду она приобретет от того, что турецкий пояс отрежет ее от Ирана, а также позволит Турции получить свободный транспортный коридор на Каспий и в Среднюю Азию? Будут ли морально удовлетворенные радоваться от того, что начнется раскачка ситуации на Северном Кавказе?

    Да, Россия может прекратить субсидирование тех среднеазиатских стран, которые соблюдают западные санкции или сажают пророссийских активистов. Можно лишить их доступа на российский рынок, ввести визовый режим для их гастарбайтеров, и так же отозвать военно-политические гарантии. После чего местные экономики рухнут в кризис, чреватый в том числе и сменами режимов.

    И снова – что хорошего от этого получит Россия, кроме морального удовлетворения? Чем Москве сейчас поможет резкое сокращение рабочих рук, нехватка которых уже ощущается из-за ухода сотен тысяч мужчин на СВО? Какую выгоду она приобретет от смены режима в среднеазиатских странах – ведь очевидно, что нынешних националистов могут сменить лишь исламисты. Будут ли морально удовлетворенные радоваться от того, что российским солдатам придется своей кровью чистить среднеазиатское подбрюшье России от исламистской заразы?

    Россия не может отвернуться от своей периферии. Мы – не Англия и не США, а континентальная держава, и должны управлять своей периферией (или, как минимум, направлять ее) для того, чтобы в полной мере обеспечить национальную безопасность. В ином случае эту периферию будут контролировать наши враги. Мы на эти грабли уже наступали – в 1990-е и нулевые годы, когда отвернулись от сопредельных стран. В результате получили проблемы в Молдавии, на Украине, в Армении, и чуть не получили их в Казахстане.

    Поэтому – да, политика должна быть пересмотрена. Да, необходимо отказаться от принципа невмешательства во внутренние дела этих стран. Однако при этом никого отрезать не нужно. Клеймить предателями всех подряд тоже не стоит – тем более что ряд этих стран (Киргизия, Казахстан) де-факто помогали России в ходе СВО обходить западные санкции. Помогали так, как могли и чем могли. Да, не бесплатно – но никто бесплатно и не помог. Даже корейцы.

    А вместо отрезаний, визовых режимов и громких слов необходима системная, многофакторная работа по формированию в этих странах пророссийской прослойки экспертов и политиков. То есть работа, которую проводил коллективный Запад в нулевые годы. Работа, благодаря которой там была сформирована прозападная часть общества. С западным видением мира и своего места в нем.

    Да, эта работа будет очень непростой. Она потребует инвестиций, конструирования привлекательного образа России, терпения и жесткой (при этом непубличной) реакции на любые попытки местных элит давить пророссийских активистов, не говоря уже о посадках российских граждан. Именно поэтому проводить ее можно будет только после окончания СВО. Когда у России будет образ страны-победительницы, продемонстрировавшей готовность идти до конца в деле защиты своих интересов. И ресурсы для того, чтобы эти интересы защищать. 

    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади

    Китайский пятилетний план развития промышленности и технологий грозит еще сильнее ударить по европейской экономике. ЕС уже тяжело тягаться с китайскими конкурентами, а дальше будет только хуже. На адаптацию прорывных технологий у Европы уходит в восемь раз больше времени, чем у китайцев. И отказ ЕС от российского рынка сбыта и энергии лишь ухудшил ситуацию.

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы

    «В голосе Путина слышалось явное предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов», – так эксперты оценивают речь Владимира Путина на параде Победы в Москве. Они также отмечают, что мероприятие прошло штатно, несмотря на угрозы Киева, а сами торжества были насыщены новшествами. Подробности

    Демографический обвал Украины лишь усилится после войны

    Киевский режим отчаянно пытается вернуть на Украину тех, кто за последние годы сбежал из страны – прежде всего, в Европу. Сколько человек таким образом с начала СВО потеряла Украина, какие меры Киев принимает для их возвращения – и почему по итогам боевых действий количество бегущих из страны не увеличится, а лишь возрастет? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

