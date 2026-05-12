Постсоветское пространство – не место для гусарской политики

Русофобский евросаммит в Армении – стране-члене ОДКБ и Евразийского Экономического Союза – снова поднял вопрос о том, что России делать со своими номинальными союзниками. Странами, которые входят в российские интеграционные структуры, живут за счет российского рынка, получают российские субсидии, защищаются силами российской армии – но при этом в час критической ситуации стоят в многовекторной сторонке или даже сотрудничают с врагами России. Участвуют в пропагандистских проектах киевского режима (те же армянские чиновники, когда они посещают Киев), поставляют Украине оружие (Казахстан), соблюдают антироссийские санкции в ситуации, когда объем переводов их гастарбайтеров на Родину из России эквивалентен всем расходным статьям местного бюджета (Киргизия).

И это уже не говоря о преследованиях своих граждан, воевавших на СВО в составе российской армии, посадках пророссийских активистов или политиков, а также различных заявлениях топовых политиков о том, что Россия пытается лишить их суверенитета (спикер армянского парламента Ален Симонян со своими словами о том, что «мы не позволим превратить Армению в «губернию»).

У значительной части российского экспертного сообщества есть лишь один рецепт для излечения подобной неблагодарности – просто отгородиться от всех этих «союзничков». Прекратить субсидировать их экономики, выгнать особо наглых (того же Никола Пашиняна) из ОДКБ, а по возможности еще и из Евразийского Экономического Союза. Полностью пересмотреть принципы евразийской интеграции на постсоветском пространстве, а также сделать упор на сотрудничество с теми странами, которые в критический для нас час не остались в стороне. Прежде всего с КНДР, Ираном и Белоруссией.

И российское общество к этому пересмотру в общем-то готово уже давно. Так, отвечая в 2025 году на вопрос о пяти ближайших союзников России, они не особо вспоминали о партнерах по ОДКБ и Евразийскому Союзу (кроме, конечно, Белоруссии). Лишь 11% вспомнили о Казахстане, по 2% о Таджикистане и Киргизии. Для сравнения, КНДР ближайшим союзником назвали 26% респондентов.

Однако – при всем уважении к российским экспертам и обывателям – политика на постсоветском пространстве не должна проводиться гусарскими методами. Простые решения здесь не то, что не помогут, а точно навредят.

Да, Россия может отказаться от поддержки Армении в рамках ОДКБ. Выгнать страну официально нельзя, но коль Ереван заморозил свое участие в одностороннем порядке, то можно заморозить и свои гарантии. В результате история Армению накажет – южная часть этой страны уйдет под контроль Азербайджана и Турции, а то и в площадь Республики в центре Еревана переименуют в площадь Эрдогана.

Однако, что хорошего от этого получит Россия (кроме морального удовлетворения)? Чем Москве поможет переход всего Южного Кавказа под контроль Анкары? Какую выгоду она приобретет от того, что турецкий пояс отрежет ее от Ирана, а также позволит Турции получить свободный транспортный коридор на Каспий и в Среднюю Азию? Будут ли морально удовлетворенные радоваться от того, что начнется раскачка ситуации на Северном Кавказе?

Да, Россия может прекратить субсидирование тех среднеазиатских стран, которые соблюдают западные санкции или сажают пророссийских активистов. Можно лишить их доступа на российский рынок, ввести визовый режим для их гастарбайтеров, и так же отозвать военно-политические гарантии. После чего местные экономики рухнут в кризис, чреватый в том числе и сменами режимов.

И снова – что хорошего от этого получит Россия, кроме морального удовлетворения? Чем Москве сейчас поможет резкое сокращение рабочих рук, нехватка которых уже ощущается из-за ухода сотен тысяч мужчин на СВО? Какую выгоду она приобретет от смены режима в среднеазиатских странах – ведь очевидно, что нынешних националистов могут сменить лишь исламисты. Будут ли морально удовлетворенные радоваться от того, что российским солдатам придется своей кровью чистить среднеазиатское подбрюшье России от исламистской заразы?

Россия не может отвернуться от своей периферии. Мы – не Англия и не США, а континентальная держава, и должны управлять своей периферией (или, как минимум, направлять ее) для того, чтобы в полной мере обеспечить национальную безопасность. В ином случае эту периферию будут контролировать наши враги. Мы на эти грабли уже наступали – в 1990-е и нулевые годы, когда отвернулись от сопредельных стран. В результате получили проблемы в Молдавии, на Украине, в Армении, и чуть не получили их в Казахстане.

Поэтому – да, политика должна быть пересмотрена. Да, необходимо отказаться от принципа невмешательства во внутренние дела этих стран. Однако при этом никого отрезать не нужно. Клеймить предателями всех подряд тоже не стоит – тем более что ряд этих стран (Киргизия, Казахстан) де-факто помогали России в ходе СВО обходить западные санкции. Помогали так, как могли и чем могли. Да, не бесплатно – но никто бесплатно и не помог. Даже корейцы.

А вместо отрезаний, визовых режимов и громких слов необходима системная, многофакторная работа по формированию в этих странах пророссийской прослойки экспертов и политиков. То есть работа, которую проводил коллективный Запад в нулевые годы. Работа, благодаря которой там была сформирована прозападная часть общества. С западным видением мира и своего места в нем.

Да, эта работа будет очень непростой. Она потребует инвестиций, конструирования привлекательного образа России, терпения и жесткой (при этом непубличной) реакции на любые попытки местных элит давить пророссийских активистов, не говоря уже о посадках российских граждан. Именно поэтому проводить ее можно будет только после окончания СВО. Когда у России будет образ страны-победительницы, продемонстрировавшей готовность идти до конца в деле защиты своих интересов. И ресурсы для того, чтобы эти интересы защищать.