    Россия потребовала от Германии разрешить символику Победы на воинских мемориалах
    Израильский солдат осквернил статую Богородицы в Ливане
    Венгрия вернула Украине изъятые при Орбане миллионы долларов и килограммы золота
    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на 9 Мая
    Посол Келин заявил о нехватке ресурсов у Британии для блокады Балтики
    Рубль укрепился к юаню на фоне возобновления бюджетного правила
    Авианосец Charles de Gaulle направился в сторону Ормузского пролива
    В Брянской области загорелись сразу 17 строений
    Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    Ирина Алкснис Почему у российских семей больше нет главы

    В современном мире у бессемейности и одиночества действительно есть определенные выгоды. И прямо сейчас мы находимся в моменте, когда эти выгоды максимальны и выглядят крайне привлекательно – что, собственно, и отражает социология. Но так будет не всегда.

    Тимофей Бордачёв Для антироссийского кино у Запада закончились силы и идеи

    Сильная массовая кинопродукция, сравнимая с шедеврами прошлого столетия, представляет собой инструмент мобилизации широких народных масс. Но на Западе ни один политик не заинтересован в том, чтобы население его страны почувствовало себя сплоченным коллективом.

    6 мая 2026, 22:00 • В мире

    У русских Прибалтики отбирают последний символ Победы

    @ Стрингер/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Никита Демьянов

    Последний Вечный огонь в память о павших в Великой Отечественной, который все еще сохранялся в странах Прибалтики, оказался под угрозой сноса. Как этот мемориал удалось возродить в латвийском Даугавпилсе после распада СССР, что он значит для местных русских – и какие хитрости используют местные власти, чтобы добиться его уничтожения?

    Даугавпилс – второй по величине город в Латвии. Городу с лихвой довелось изведать военное лихолетье. Во время Великой Отечественной оккупанты устроили в городе концлагерь Stalag 340. Это была «фабрика смерти», где осуществлялось массовое уничтожение местного еврейского населения и советских военнопленных – суммарно количество погибших составляет около 124 тысяч человек.

    Даугавпилс был освобожден советскими войсками 27 июля 1944-го. Позже семеро советских офицеров, заплативших жизнями за освобождение Даугавпилса, нашли упокоение под стелами мемориала Освободителям в городском Дубровинском парке. В память о них, а также о других павших воинах, на мемориале в июле 1984-го зажгли Вечный огонь. Но в 1991 году руководство города погасило его, сославшись на то, что этот символ стал «бесхозным»: муниципальные власти отказались ставить огонь на баланс.

    Однако со второй половины 90-х мемориал в Дубровинском парке вновь стал оживленным местом. Абсолютное большинство жителей Даугавпилса – русские и русскоязычные. Практически у каждого среди родственников найдутся либо те, кто воевал с гитлеровцами в составе советской армии, либо жертвы войны. И поэтому в постсоветский период горожане возобновили традицию широкого празднования двух дат – 9 Мая и 27 июля. Ежегодно на День Победы даугавпилчане проводили многотысячное шествие – от сквера Славы (находившийся там монумент был снесен по приказу властей осенью 2022-го) до мемориала в Дубровинском парке.

    У мемориала проходили праздничные концерты, местные депутаты выступали с поздравительными речами, а заканчивался праздник с наступлением ночи – салютом. В организации этих мероприятий огромную роль играло российское консульство в Даугавпилсе (закрытое по требованию латвийских властей осенью 2022-го). Омрачало праздник только то, что Вечный огонь на мемориале оставался недействующим; люди неоднократно высказывали пожелания о его восстановлении.

    И в начале 2013 года в Даугавпилсе нашлись люди, поставившие себе задачей воссоздать символ. Этим занялись депутат местной гордумы Юрий Зайцев и активист Валерий Ощенков, заручившиеся поддержкой тогдашнего депутата Европарламента от Латвии Татьяны Жданок. Им удалось совершить практически чудо – 20 мая 2014 года Вечный огонь в Дубровинском парке вновь загорелся.

    Это оказался единственный действующий символ такого рода, оставшийся в Прибалтике. Огонь вызывал зубовный скрежет у националистов, но до поры до времени сделать с ним они ничего не могли.

    В последний раз горожане широко отмечали День Победы и день освобождения города в 2019-м – а больше им такой возможности уже не дали. Осенью 2022-го Даугавпилс, как и прочие города Латвии, затронула компания сноса советских памятников. Но мемориал в Дубровинском парке устоял, так как, согласно закону, сносу подлежали только те монументы, что не стояли непосредственно на захоронениях.

    В настоящее время празднование Дня Победы в Латвии строжайше запрещено: нарушителей ждут административные и уголовные наказания. Единственное, что не возбраняется – молча положить цветок на солдатскую могилу. И теперь каждое 9 мая в Даугавпилсе происходит своеобразный протестный флешмоб, в котором участвуют тысячи горожан, устилающих мемориал в Дубровинском парке и подножие Вечного огня огромным количеством цветов.

    Естественно, это только усиливает ярость националистов, требующих «убрать оккупационный памятник» из центра Даугавпилса. Эти требования в адрес мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша раздаются в последнее время постоянно.

    Элксниньш, сделавший карьеру на риторике о защите прав русскоязычного меньшинства, оказался в трудном положении. Осенью 2022-го он вступился за два советских памятника, приговоренных к демонтажу: правда, безуспешно. Но тогда у мэра нашлось железобетонное оправдание – постановление о сносе приняло правительство, противостоять которому городской муниципалитет не мог при всем желании. Ликвидация этих памятников сопровождалась волнениями горожан, причем многие оказались задержаны.

    Сейчас Ригу беспокоит то, что, если дело дойдет до ликвидации Вечного огня, эти волнения повторятся в куда большем масштабе.

    Надо полагать, крайним в этой ситуации сделали мэра, поставив ему «вилку» – рассориться либо с властями, либо с собственными избирателями. Ведь если он впрямую распорядится погасить Вечный огонь и снести мемориал в Дубровинском парке, то лишится электоральной поддержки. «Если Вечный огонь будет демонтирован, то никто из депутатского состава этой гордумы на следующих выборах не переизберется. Принять такое решение в Даугавпилсе – это политическое самоубийство», – отмечают люди. Все прекрасно помнят, как в недалеком прошлом Элксниньш сам возлагал цветы к огню и пиарился за его счет.

    Поэтому, судя по всему, городскими властями был выбран обходной вариант. 19 февраля 2026 года даугавпилчане увидели, что Вечный огонь снова больше не горит. Было объявлено, что ночью при проведении технических работ у мемориала произошла утечка и взрыв газа и один ремонтник пострадал. По мнению Юрия Зайцева, одного из главных инициаторов возрождения памятного символа в 2014 году, этот инцидент выглядит очень странно – ведь прежде еще ни разу газ в горелке Вечного огня не взрывался. Объект оцепили – и с тех пор огонь более уже не зажигался.

    По городу поползли слухи о том, что мемориал готовят к сносу, а покоящихся под ним семерых офицеров эксгумируют и перенесут на советское братское кладбище на окраине Даугавпилса.

    Ночью 11 апреля ликвидировали специальный шкаф, где размещались газовые баллоны для обеспечения Вечного огня. «Мне кажется, это первый шаг к ликвидации мемориала», – заявил Зайцев. Особое беспокойство вызвал тот факт, что мемориал огородили.

    Еще один тревожный факт заключается в том, что недавно Андрей Элксниньш получил доступ к государственной тайне – это обязательное условие для того, чтобы мэр остался на посту. Три месяца назад мэру соседнего города Резекне Александру Барташевичу, который, как и Элкснишьш, говорил о необходимости защиты прав русских Латвии, в этом доступе отказали – на основании чего лишили мэрской должности. В Даугавпилсе заговорили о том, что Андрей Элксниньш обменял городской мемориал Освободителям и Вечный огонь на пост мэра.

    В этих условиях обеспокоенные горожане начали требовать у мэра ответа на беспокоящий их вопрос. Глава города принялся вилять. На вопрос, будет ли огонь гореть, Элксниньш ответил: «Я не знаю. Мемориал не принадлежит самоуправлению и никогда не стоял у него на балансе. Реставрацию в 2021-22 годах должно было оплатить диппредставительство РФ, но дипломатические отношения сейчас на нуле. Капремонт в патовом положении. Ведутся проверки».

    В то же время градоначальник добавил:

    «Вечный огонь – часть мемориала, отдельно демонтировать нельзя. Мемориал защищен законом. Произошел взрыв при обслуживании, полиция разбирается».

    В свою очередь, вице-мэр Игорь Прелатов сообщил: «Территория вокруг памятника оцеплена, поскольку это место происшествия, где пострадал человек. Что касается распространяемых слухов о возможном сносе, мемориал находится под защитой соглашения о братских захоронениях, заключенного между Латвией и Российской Федерацией (в 1993 году – ВЗГЛЯД). Чем завершится проверка, пока неизвестно. При этом судьба монумента находится в компетенции государства, а не самоуправления, которое отвечает лишь за его содержание и благоустройство».

    Такой ответ мало кого удовлетворил – в особенности ссылка на межгосударственный договор. Все прекрасно помнят, как в 2022 году Латвия разорвала такой же договор с Россией, которым она в свое время обязалась поддерживать советские воинские монументы, не находившиеся непосредственно на захоронениях, и уничтожила их. Также всех беспокоил вопрос: откроют ли на День Победы доступ к мемориалу, чтобы горожане могли по традиции возложить к нему цветы.

    И 6 мая был получен ответ из полиции: в праздничный день мемориал останется огороженным, но все же жителям при условии соблюдения ими указаний полицейских будет обеспечена возможность подойти к месту захоронения. Заодно там настрого предупредили – возложение цветов там, где прежде стояли снесенные советские памятники, будет расценено как «прославление» этих объектов и «военной агрессии», и такие действия допускаться не будут.

    Кроме того, власти постарались припугнуть всех потенциальных бунтовщиков. Юрий Зайцев сообщил, что он вызван на допрос в Службу госбезопасности Латвии – он высказал предположение, что этот вызов связан с его заявлениями о Вечном огне. О содержании этой беседы ему рассказывать запретили, но можно догадаться, что активисту пригрозили тюрьмой, если он не замолчит.

    В целом происходящее до боли напоминает то, что четыре года назад творилось вокруг памятника Освободителям Риги, где раньше ежегодно на День Победы собирались десятки тысяч празднующих. В мае 2022-го рижский монумент оцепили полицией, но позволили людям в последний раз возложить у него цветы (которые на следующий день сгребли бульдозером). Затем памятник огородили и в августе того же года снесли.

