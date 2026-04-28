Общественники и политики в Латвии предложили запретить русские имена и фамилии
Латвийские общественные деятели и политики регулярно выступают с инициативами по запрету на использование русских имен и фамилий, сообщил депутат Рижской думы Алексей Росликов.
«Одно из предложений публичных людей было – это вопрос [русских] фамилий и имен, чтобы они просто исчезли. Мол, хватит, будем полностью ассимилировать, как они любят это слово повторять», – приводит слова Росликова РИА «Новости».
Депутат добавил, что один из латвийских лидеров мнений даже призывал убрать русскоязычные надписи на могилах. Этот деятель оправдывал свою идею запретом на использование негосударственного языка в общественном пространстве.
Сейчас, по словам Росликова, в республике сложилась ситуация, когда любой человек может безнаказанно озвучивать оскорбления в адрес русскоязычного населения. При этом граждане, пытающиеся ответить на подобные нападки, рискуют стать фигурантами расследований уголовной полиции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба государственной безопасности Латвии завела уголовное дело против Росликова. В середине июня правоохранители задержали политика за публичные выступления в защиту русскоязычного населения. Позже сам парламентарий заявил об угрозе тюремного заключения сроком до 25 лет.