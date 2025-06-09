Стало известно о возбуждении дела против Росликова за поддержку России

Tекст: Елизавета Шишкова

Уголовное производство против Алексея Росликова инициировала Служба государственной безопасности, сообщается на сайте ведомства.

Основанием стали высказывания Росликова 5 июня на заседании Сейма, а также его недавние действия, в которых власти усмотрели признаки помощи иностранному государству в действиях против Латвии и разжигания национальной розни.

Действия депутата квалифицировали по двум статьям латвийского Уголовного закона – о содействии действиям иностранного государства против Латвии и о возбуждении национальной розни. С Росликовым ранее уже проводили разъяснительные беседы и предупреждали об ответственности.

По словам службы, никто не считается виновным, пока его вина не доказана установленным порядком.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Алексей Росликов был отстранен от руководства партией «Стабильность!» после критики ограничений на использование русского языка в латвийском парламенте.

Между тем Латвия столкнулась с массовым оттоком населения, а Рига потеряла статус самого густонаселенного города Прибалтики.

Усиление репрессий против русских и ограничение русского языка привели к усугублению демографического и социального кризиса в стране.