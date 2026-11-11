Tекст: Антон Антонов

«Из населенных пунктов в северном пригороде Сум (Стецковка, Кардашовка, Песчаное и другие) начали бежать представители местных администраций. При этом вместе с ними из населенных пунктов бегут и коммунальные службы, оставив население без воды и газа», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

На Сумском направлении штурмовые подразделения группировки войск «Север» с тяжелыми боями продвигаются вглубь области, ВСУ активизировались в лесном массиве севернее Сум.

Российские авиация, артиллерия и расчеты беспилотников нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах городов Сумы и Шостка, а также возле населенных пунктов Кружок, Вакаловщина, Стецковка, Пушкаревка, Ольшанка, Кучеровка, Павловка, Битица, Осоевка и Лужки.

В Шосткинском районе артиллерия и тяжелые огнеметные системы продолжают поражать позиции украинских войск.

На Харьковском направлении на всех участках фронта продолжаются ожесточенные бои. Штурмовые группы «Северян» продавливают оборону ВСУ, активно применяя артиллерию и системы «Солнцепек», ВСУ пытаются контратаковать.

Авиация ВКС России и расчеты беспилотников нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Харькова, Лобановки, Лютовки, Безлюдовки, Клугино-Башкировки, Горяного, Новоселовки, Ямного, Безруков, Колодезного, Манцевки, Жукового Яра, Плоского, Шиповатого и Избицкого.

На Липцовском направлении штурмовые группы «Северян» продвигаются по лесополосам южнее Новой Казачьей и в районе Токаревки, а под Алисовкой атака двух штурмовых групп ВСУ была отражена комплексным огневым поражением, после чего украинские подразделения с потерями отошли на исходные позиции.

На Волчанском и Великобурлукском направлениях бойцы группировки «Север» продвинулись на десяти участках в районах населенных пунктов Приколотное, Шевченково Первое и Бугаевка, суточное продвижение составило до 700 м, сорвана попытка выдвижения двух штурмовых групп ВСУ.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 80 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения российской группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населенный пункт Никольское в Сумской области.

Расчеты беспилотников «Герань» нанесли удары по складам украинских ударных дронов в Черниговской области Украины.

Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

