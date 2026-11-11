В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
Представители украинских администраций сбежали из северных пригородов Сум
Из населенных пунктов в северном пригороде Сум бегут представители местных украинских администраций и коммунальные службы.
«Из населенных пунктов в северном пригороде Сум (Стецковка, Кардашовка, Песчаное и другие) начали бежать представители местных администраций. При этом вместе с ними из населенных пунктов бегут и коммунальные службы, оставив население без воды и газа», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».
На Сумском направлении штурмовые подразделения группировки войск «Север» с тяжелыми боями продвигаются вглубь области, ВСУ активизировались в лесном массиве севернее Сум.
Российские авиация, артиллерия и расчеты беспилотников нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах городов Сумы и Шостка, а также возле населенных пунктов Кружок, Вакаловщина, Стецковка, Пушкаревка, Ольшанка, Кучеровка, Павловка, Битица, Осоевка и Лужки.
В Шосткинском районе артиллерия и тяжелые огнеметные системы продолжают поражать позиции украинских войск.
На Харьковском направлении на всех участках фронта продолжаются ожесточенные бои. Штурмовые группы «Северян» продавливают оборону ВСУ, активно применяя артиллерию и системы «Солнцепек», ВСУ пытаются контратаковать.
Авиация ВКС России и расчеты беспилотников нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Харькова, Лобановки, Лютовки, Безлюдовки, Клугино-Башкировки, Горяного, Новоселовки, Ямного, Безруков, Колодезного, Манцевки, Жукового Яра, Плоского, Шиповатого и Избицкого.
На Липцовском направлении штурмовые группы «Северян» продвигаются по лесополосам южнее Новой Казачьей и в районе Токаревки, а под Алисовкой атака двух штурмовых групп ВСУ была отражена комплексным огневым поражением, после чего украинские подразделения с потерями отошли на исходные позиции.
На Волчанском и Великобурлукском направлениях бойцы группировки «Север» продвинулись на десяти участках в районах населенных пунктов Приколотное, Шевченково Первое и Бугаевка, суточное продвижение составило до 700 м, сорвана попытка выдвижения двух штурмовых групп ВСУ.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 80 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения российской группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населенный пункт Никольское в Сумской области.
Расчеты беспилотников «Герань» нанесли удары по складам украинских ударных дронов в Черниговской области Украины.