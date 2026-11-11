В подконтрольном Киеву Запорожье создали несколько секретных пыточных тюрем

Tекст: Дмитрий Зубарев

Киевский режим создал несколько секретных пыточных тюрем в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, передает РИА «Новости».

«По имеющейся у меня информации, в городе было создано несколько секретных пыточных тюрем», – заявил Рогов.

Он уточнил, что одна из таких тюрем находится в районе парка Металлургов. Для содержания людей в нечеловеческих условиях используются подвалы, спортивные залы и заводские цеха.

Пыточные существуют на Украине с 2014 года. Эта тема вызвала широкий общественный резонанс в начале ноября, когда толпа собралась у дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом, где в подвале пытали людей, включая подростка. Украинские власти пытаются запугать население и уже задержали ряд участников протеста, в том числе прибывших к тайной тюрьме медика и водителя скорой помощи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов сообщил о маскировке секретных тюрем на Украине под частные дома.

В воскресенье пророссийское подполье заявило о многомесячном удержании жителей Украины в пыточных для выбивания показаний.

Ранее правоохранительные органы Украины установили личности 130 участников протестных акций возле неофициального места содержания людей в Петропавловской Борщаговке.