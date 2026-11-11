Премьер Венгрии Мадьяр отказался считать российский газ дешевым

Tекст: Антон Антонов

Мадьяр заявил, что «вопреки утверждениям прошлого правительства газ, поступающий из России, на самом деле вовсе не дешевый». По словам Мадьяра, все цены привязаны к биржевым котировкам, поэтому понятия «дешевый российский газ» не существует, а его стоимость ориентируется на цены в газовом хабе TTF – виртуальной торговой платформе в Нидерландах, служащей основным ценовым ориентиром для европейского рынка, передает ТАСС со ссылкой на ATV.

Мадьяр подчеркнул, что стоимость газа для Венгрии складывается из ряда факторов, среди которых значительную роль играют затраты на транзит. Поэтому правительство стремится диверсифицировать источники и маршруты поставок, чтобы усилить переговорные позиции.

«Если газ поступает только с одного или двух направлений, то наша позиция слаба, но если он может поступать из восьми различных надежных источников, то мы получаем возможность обсуждать тарифы на транзит и даже торговаться на эту тему», – уточнил Мадьяр.

Премьер добавил, что кабинет министров и государственная компания MVM будут стремиться сформировать такой энергетический баланс, который обеспечит надежные поставки газа по максимально доступным ценам, и сообщил о планах в ближайшее время провести ряд встреч с европейскими коллегами.

В настоящее время большая часть потребляемого Венгрией газа поступает из России по трубопроводу «Турецкий поток» и его ответвлениям через Болгарию и Сербию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань сообщил об обсуждении с Румынией поставок газа из Черноморского региона на фоне планов отказаться от российских энергоресурсов к осени 2027 года.

В понедельник Мадьяр признал невозможность быстрого отказа страны от российского газа и заявил о сохранении закупок при ориентации на независимость от него.

В пятницу Капитань заявил о готовности нового правительства отказаться от использования российского газа к октябрю 2027 года.