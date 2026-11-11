В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
Литва временно ограничила работу двух аэропортов
Из-за проникновения, предположительно, воздушных шаров с контрабандой из Белоруссии временно ограничена работа международных аэропортов Вильнюса и Каунаса, сообщила государственная компания «Летувос оро уостай» («Аэропорты Литвы»).
«В связи с предположительным проникновением из Белоруссии в воздушное пространство Литвы воздушных шаров контрабандистов с направлением полета в зону аэропортов Вильнюса и Каунаса посадка самолетов была запрещена. Вылеты разрешались», – говорится в заявлении компании.
В Вильнюсском и Утенском уездах власти на время вводили режим воздушной опасности, примерно через два часа уведомление было отозвано, после чего обе авиагавани возобновили работу в штатном режиме, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной крупная мафиозная группировка была раскрыта в Литве.
Полиция помогала контрабандистам нелегально переправлять сигареты из Белоруссии с помощью воздушных шаров.