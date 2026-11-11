Литва временно ограничила работу двух аэропортов

Tекст: Антон Антонов

«В связи с предположительным проникновением из Белоруссии в воздушное пространство Литвы воздушных шаров контрабандистов с направлением полета в зону аэропортов Вильнюса и Каунаса посадка самолетов была запрещена. Вылеты разрешались», – говорится в заявлении компании.

В Вильнюсском и Утенском уездах власти на время вводили режим воздушной опасности, примерно через два часа уведомление было отозвано, после чего обе авиагавани возобновили работу в штатном режиме, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной крупная мафиозная группировка была раскрыта в Литве.

Полиция помогала контрабандистам нелегально переправлять сигареты из Белоруссии с помощью воздушных шаров.