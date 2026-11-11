Сеул пообещал продолжить поддержку Киева

Глава МИД Южной Кореи Чо Хен подтвердил намерение продолжить поддержку Украины

Tекст: Антон Антонов

«Министр Чо Хен отметил, что правительство неизменно придерживается принципиальной позиции насчет оказания помощи Украине в качестве ответственного члена международного сообщества и продолжит рассматривать предложения о гуманитарной помощи и восстановлении Украины», – заявили в МИД Республики Корея.

Переговоры Чо Хена и Сибиги прошли на полях встречи глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи во Франции, где стороны обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове и на Украине, а также обсудили двусторонние отношения. При этом глава МИД Республики Корея выразил надежду на «гладкое» решение всех вопросов между государствами, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральный директор южнокорейского оборонного стартапа Newtype Industries Сенгвон Чо заявил о прекращении испытаний программного обеспечения для артиллерии на Украине из-за дипломатического конфликта Сеула и Киева.

В прошлом месяце министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен допустил возможность разрыва дипломатических отношений с Украиной при углублении нынешнего конфликта.

Спор начался после того, как в сентябре Киев публично сообщил о передаче Сеулу двух северокорейских военных. Южная Корея заявила, что стороны договаривались держать передачу в тайне для защиты солдат и их семей в КНДР, и потребовала официальных объяснений, извинений и гарантий неповторения инцидента. Киев отрицал наличие договоренности о секретности.

