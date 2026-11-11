В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
Сеул пообещал продолжить поддержку Киева
Глава МИД Южной Кореи Чо Хен подтвердил намерение продолжить поддержку Украины
Сеул сохранит поддержку Киева, заявил министр иностранных дел Республики Корея Чо Хен на переговорах с главой МИД Украины Андреем Сибигой во Франции.
«Министр Чо Хен отметил, что правительство неизменно придерживается принципиальной позиции насчет оказания помощи Украине в качестве ответственного члена международного сообщества и продолжит рассматривать предложения о гуманитарной помощи и восстановлении Украины», – заявили в МИД Республики Корея.
Переговоры Чо Хена и Сибиги прошли на полях встречи глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи во Франции, где стороны обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове и на Украине, а также обсудили двусторонние отношения. При этом глава МИД Республики Корея выразил надежду на «гладкое» решение всех вопросов между государствами, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральный директор южнокорейского оборонного стартапа Newtype Industries Сенгвон Чо заявил о прекращении испытаний программного обеспечения для артиллерии на Украине из-за дипломатического конфликта Сеула и Киева.
В прошлом месяце министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен допустил возможность разрыва дипломатических отношений с Украиной при углублении нынешнего конфликта.
Спор начался после того, как в сентябре Киев публично сообщил о передаче Сеулу двух северокорейских военных. Южная Корея заявила, что стороны договаривались держать передачу в тайне для защиты солдат и их семей в КНДР, и потребовала официальных объяснений, извинений и гарантий неповторения инцидента. Киев отрицал наличие договоренности о секретности.