В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
Завершено расследование дела о цехе по производству опасной икры на Камчатке
Следственное управление УМВД России по Камчатскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении организованной группы, производившей в антисанитарных условиях лососевую икру с добавлением уротропина, сообщило ведомство.
В период с января 2023 года по октябрь 2025 года 56-летняя предпринимательница вместе с сыном и сожителем оборудовала в селе Кавалерское подпольный цех по переработке рыбы. Фигуранты приобретали сырье у браконьеров и производили из него икру, пресервы и мороженую продукцию в антисанитарных условиях, сообщает УМВД по региону.
Для продления срока годности и улучшения товарного вида злоумышленники умышленно добавляли в икру запрещенную пищевую добавку уротропин, способную вызвать расстройства желудочно-кишечного тракта. Готовую продукцию без маркировки участники группы сбывали через интернет.
В ходе оперативных мероприятий при поддержке Росгвардии деятельность цеха была пресечена. Полицейские изъяли более 11 т опасной готовой продукции и свыше 19,5 т сырья общей рыночной стоимостью почти 12 млн рублей. В настоящий момент уголовное дело о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, направлено в прокуратуру.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор четверым местным жителям по делу о незаконном обороте рыбы на сумму более 18 млн рублей.
В сентябре официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила об ущербе на сумму более 4 млн рублей от добычи красной икры сахалинскими браконьерами.
В прошлом году в Камчатском крае полиция обнаружила подпольный цех по производству и продаже немаркированной рыбной продукции.