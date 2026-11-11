Девочка в Краснодаре выпала из окна школы

Tекст: Антон Антонов

В социальных сетях появлялись сообщения, что школьница выпала из окна во время перемены во вторую смену, передает ТАСС.

«По информации департамента образования, в школе действительно произошел несчастный случай. Девочка жива и находится в медицинском учреждении. Родители находятся рядом с ребенком», – сообщает МЦУ в «Максе».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Ульяновске правоохранительные органы начали проверку после падения ребенка из окна восьмого этажа.

В поселке Фролы Пермского края восьмиклассника после падения из окна школьного здания во время перемены госпитализировали в медицинское учреждение.