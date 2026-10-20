Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на её территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.0 комментариев
Ученик восьмого класса выпал из окна школы в Пермском крае
В поселке Фролы Пермского края восьмиклассник выпал из окна школы во время перемены, его госпитализировали, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Инцидент произошел в одной из школ Пермского муниципального округа, сообщили в пресс-службе ТАСС.
Восьмиклассник выпал из окна учреждения во время перемены.
В краевом министерстве здравоохранения добавили, что ребенок госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь.
В школе работают специалисты Краевого психологического центра. Также на месте происшествия находятся сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства случившегося.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник очевидцы спасли выпавшего из окна на юге Москвы ребенка. В августе дело возбудили после гибели выпавшего из окна в Тульской области ребенка. В том же месяце ребенок выпал из окна пятого этажа в Калининграде.