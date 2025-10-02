В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.10 комментариев
Песков сообщил о планах участиия Путина в саммите G20 в ЮАР
Песков в ходе брифинга подчеркнул: «Он [Путин] примет участие в G20. В любом случае, участие российской стороны будет на должном уровне и максимально активно. Мы активно принимаем участие во всех сегментах работы G20».
Песков отметил, что Россия продолжает играть весомую роль на площадке G20 и участвует во всех ключевых направлениях работы организации.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что окончательное решение об участии Владимира Путина в саммите G20 в ЮАР в ноябре 2025 года пока не озвучено, однако Россия гарантирует свое активное присутствие.