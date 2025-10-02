Песков сообщил о планах участиия Путина в саммите G20 в ЮАР

Tекст: Ольга Иванова

Россия будет представлена на саммите G20 в Йоханнесбурге на должном уровне, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин примет участие в мероприятии, хотя формат его присутствия пока не уточняется.

Песков в ходе брифинга подчеркнул: «Он [Путин] примет участие в G20. В любом случае, участие российской стороны будет на должном уровне и максимально активно. Мы активно принимаем участие во всех сегментах работы G20».

Песков отметил, что Россия продолжает играть весомую роль на площадке G20 и участвует во всех ключевых направлениях работы организации.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что окончательное решение об участии Владимира Путина в саммите G20 в ЮАР в ноябре 2025 года пока не озвучено, однако Россия гарантирует свое активное присутствие.



