На прямую линию с Путиным поступило более 100 тыс. обращений
Свыше 100 тыс. обращений от граждан уже поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в эфире телеканала «Россия 1»
Отмечается, что на середину сегодняшнего дня количество поступивших сообщений превысило 100 тысяч, передает РИА «Новости».
По информации телеканала, большинство граждан интересуются вопросами социальной сферы, включая пенсии, льготы и здравоохранение. Второе место по числу обращений занимает тема спецоперации – это как поддержка бойцов, так и вопросы, связанные с обороной страны.
Ранее Сергей Онянов, заместитель президента – председателя правления «Ростелекома», сообщил о появлении поддельных сайтов, выдающих себя за официальные каналы для вопросов на прямую линию президента РФ.
Напомним, в четверг официально стартовал сбор вопросов для ежегодной программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Ранее Кремль объявил дату прямой линии с Путиным.