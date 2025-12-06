Ветераны спецоперации представили бизнес-проекты в четырех регионах России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Более 50 ветеранов специальной военной операции и членов их семей, планирующих открыть или возобновить свое дело, представили бизнес-проекты после участия в интенсиве программы «СВОй бизнес», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На этой неделе программу организовали в Рязани, Красноярске, Дагестанских Огнях и Новом Уренгое, причем в двух последних регионах она прошла впервые. В Дагестане завершился четвертый поток, тогда как в Рязанской области – второй за текущий год.

Программа организована при поддержке «Единой России», «ОПОРЫ РОССИИ» и Корпорации МСП.

Среди проектов, представленных участниками, заявлены мастерские по дереву, юридические фирмы, автомойки, кофейни, грузовые перевозки, туристические агентства и обучающие игры для сохранения языков.

Первый зампред комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина подчеркнула, что «помощь участникам специальной военной операции и их семьям – приоритетная задача, а программа дает необходимое вдохновение и инструменты для старта бизнеса».

По словам президента «ОПОРЫ РОССИИ» Александра Калинина, особое внимание программе уделяется с учетом интересов участников: «Практическая часть подбирается индивидуально, участники посещают предприятия в интересующих сферах. Формат помогает сопоставить возможные решения для запуска проектов».

Участников знакомили с сервисами платформы МСП.РФ и возможностями поддержки малого бизнеса, что важно для успешного запуска и масштабирования. Как отметил глава Корпорации МСП Александр Исаевич, с марта 2025 года в программе поучаствовали около 700 человек. Сейчас еще поступают заявки на будущие потоки от новых регионов.

С начала года по программе прошли обучение 650 бойцов спецоперации и их родственников в 33 субъектах страны. До конца 2025 года проект охватит более 40 регионов. В частности, выпускник первого потока в Рязанской области открыл чебуречную, а предприниматель из Забайкалья намерен расширить мебельный бизнес после курса.