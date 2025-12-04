Силы ПВО сбили две воздушные цели во время атаки ВСУ на Севастополь

Tекст: Дарья Григоренко

В своем Telegram-канале он отметил: «В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбито 2 воздушных цели над акваторией моря на значительном расстоянии от берега на Северной стороне».

Развожаев также подчеркнул необходимость соблюдать спокойствие и меры безопасности, советуя горожанам оставаться в безопасных местах до окончания тревоги. По сведениям Спасательной службы Севастополя, пострадавших среди гражданского населения и разрушений инфраструктуры города не зафиксировано.

Ранее Развожаев сообщил, что состояние пострадавшей в парке Победы девочки после атаки на Севастополь медики оценивают как крайне тяжелое, но планируют транспортировку в Москву.

Напомним, при атаке Вооруженных сил Украины на Севастополь пострадала 15-летняя девочка. Девочка была ранена осколками от сбитой воздушной цели в парке Победы.