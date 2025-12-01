Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.0 комментариев
Развожаев сообщил о крайне тяжелом состоянии раненной в Севастополе девочки
Развожаев: Пострадавшая при атаке ВСУ на Севастополь девочка в крайне тяжелом состоянии
Состояние пострадавшей в парке Победы девочки после атаки на Севастополь медики оценивают как крайне тяжелое, но планируют транспортировку в Москву, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Состояние девочки, серьезно раненной при атаке Вооруженных сил Украины на Севастополь, остается крайне тяжелым и нестабильным, следует из сообщения в Telegram-канале Развожаева.
По словам губернатора, врачи провели ночью несколько операций, чтобы спасти жизнь школьницы, которую осколками ранило в парке Победы.
По последним данным, медики обсуждают возможность транспортировки пострадавшей в Москву. Департамент здравоохранения Севастополя и главный врач городской больницы № 5 поддерживают связь со специалистами Российской детской клинической больницы в Москве.
Решение о перевозке будет принято, как только состояние ребенка удастся стабилизировать.
Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что при атаке Вооруженных сил Украины на Севастополь пострадала 15-летняя девочка.
Девочка была ранена осколками от сбитой воздушной цели в парке Победы.