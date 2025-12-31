«Город-витрина» Москва демонстрирует не только благосостояние российской столицы, но нечто большее. Это тот мир, который Россия уже много лет предлагает создать всем.0 комментариев
В Туапсе дроны ВСУ повредили три здания накануне Нового года
Украинские беспилотники повредили морской кадетский корпус, психоневрологический диспансер и гидрометеорологический техникум в Туапсе, сообщили в оперштабе Кубани.
Комиссии обходят пострадавшие дома и квартиры, также они будут работать в морском кадетском корпусе, психдиспансере и Туапсинском гидрометеорологическом техникуме, сообщили в оперштабе, передает ТАСС.
Отмечается, что там из-за падения обломков БПЛА оказалось повреждены остекление и кровля.
Напомним, в ночь со вторника на среду средства противовоздушной обороны нейтрализовали 86 украинских БПЛА, большую часть перехватили над акваторией Черного моря.