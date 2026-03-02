Системы ПВО Бахрейна перехватили ракеты и беспилотники в районе базы США

Tекст: Ольга Иванова

Системы противовоздушной обороны Бахрейна успешно перехватили несколько ракет и беспилотных летательных аппаратов в небе над Манамой, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya. По информации СМИ, в районе Эль-Джуфейр, где находится американская военная база, очевидцы заметили клубы дыма.

Очевидцы также сообщают о сиренах и звуках взрывов неподалеку от столицы Бахрейна, передает РИА «Новости». Девушка по имени Анастасия, находившаяся на архипелаге Амвадж примерно в 25 минутах езды от Манамы, рассказала, что слышала тревожные сирены, а также звуки нескольких взрывов.

По словам Анастасии, «в районе Джуффейр поднимается сильный дым после взрыва». Она добавила, что слышны характерные выстрелы и работа средств ПВО. Джуффейр находится к югу от центра Манамы и известен как район с крупной американской военной базой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные нанесли удар баллистическими снарядами по американским военным объектам возле порта Салман в Бахрейне.

США и Израиль начали военную операцию против исламской республики.