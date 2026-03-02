Глава Амурской области заявил о будущем Благовещенска как ворот в Китай

Губернатор Орлов: Благовещенск призван стать воротами России в Китай

Tекст: Валерия Городецкая

Он отметил, что город уже выступает центром российско-китайского делового сотрудничества, где ведется большая работа с министерством иностранных дел, Минвостока, Институтом стран Азии и Африки МГУ и Российским экспортным центром, передает РИА «Новости».

«Это центр российско-китайского делового сотрудничества. Очень большая здесь работа проводится с нашими партнерами: министерство иностранных дел, Минвостока, Институт стран Азии и Африки МГУ, Российский экспортный центр очень активно включился. Если коротко, то я вижу миссию города Благовещенска как ворота России в Китай», – заявил Орлов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

По словам губернатора, в регионе завершается проектирование экспоцентра, который станет площадкой для постоянной экспозиции продукции российских компаний, ориентированных на китайский рынок. Он отметил, что в будущем здесь смогут находить партнеров из Китая и расширять сотрудничество на постоянной основе.

В понедельник Путин принял в Кремле губернатора Амурской области. В ходе встречи президент призвал увеличить трудоустройство бойцов СВО, отметил рост численности населения в Амурской области, а также Путин указал на расхождение данных по урожаю в регионе.

Предыдущая встреча Путина и Орлова состоялась в 2023 году в Благовещенске, где обсуждались перспективы развития Амурской области.