Tекст: Катерина Туманова

«В Сумской области часть личного состава мобильных огневых групп 1020 зенитно-ракетного артиллерийского полка ВСУ была отправлена на передовые позиции. Примечательно, что это произошло после приезда в расположение полка представителей партии П. Порошенко «Европейская солидарность» и передачи ими партии гуманитарной помощи», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

Также на Сумском направлении штурм-группы «Северян» продвинулись в Сумском районе на шести участках, в Краснопольском на одном и в Глуховском на двух. За сутки общее продвижение составило до 400 м.

На Харьковском направлении около Старицы бойцы расширили зону контроля, продвинувшись на двух участках. Близ Графского штурмовики проводили зачистку прилегающего лесного массива. Авиацией поражены скопления живой силы ВСУ.

«В ходе освобождения Графского остатки личного состава противника покидали населенный пункт по льду Северского Донца. С наступлением весны они такого сделать бы не смогли и вероятнее всего оказались бы в «котле», – поделились военнослужащие.

В районе Волчанских Хуторов российские военные заняли пять домовладений, продвинувшись в восточном направлении на 200 м.

На Хатненском участке фронта экипажи ВКС РФ наносили удары по позициям 159 омбр ВСУ в районе Колодезного. Штурмовые группы продвинулись на одном из участков на 200 м по лесополосам.

«За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 90 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

