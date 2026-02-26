  • Новость часаЗахарова объяснила цель вторжения катера под флагом США в воды Кубы
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Британия и Франция делают из Украины страну-смертника

    Есть силы, желающие взорвать не только Россию, но и весь мировой порядок. Возможная цель их провокации – детабуирование ядерного оружия, как минимум тактического. Если его начнут применять в одной точке планеты, то что помешает сделать это в других?

    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Когда настанет время прощать

    У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».

    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему Сталин возвращается

    25 февраля, в последний день XX съезда КПСС, Никита Хрущев выступил со знаменитым докладом, разоблачающим культ личности Сталина. Этот момент многие считают началом конца Советского Союза. Потому что дело вовсе не в Сталине.

    26 февраля 2026, 10:41

    Мема назвал заводы Британии и Украины законной целью России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема считает, что производственные мощности Британии и Украины для сборки беспилотных летательных аппаратов являются законными военными целями для России.

    По его словам, производственные мощности Британии и Украины для сборки беспилотных летательных аппаратов являются законными военными целями для России, передает ТАСС.

    Мема добавил, что «поставка оружия находящейся в состоянии войны стране является нарушением международного права, а продажа вооружения незаконна». Политик подчеркнул, что объекты, на которых осуществляется производство БПЛА, «являются законной целью для России, которая может нанести ответный удар».

    Мема также отметил, что правительство Стармера в Британии «открыто призывает к победе над Россией и делает свою страну соучастницей незаконных действий». По мнению финского политика, подобная позиция Лондона ведет к дальнейшей эскалации конфликта.

    Он призвал власти Британии вернуться к дипломатии и прекратить разжигание войны против России. Мема подчеркнул, что «риск ядерной войны возрастает, этого необходимо избежать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финский политик Мема заявил об угрозе войны между Россией и Польшей. Мема осудил планы премьер-министра Эстонии Каллас по введению новых санкций против России. Мема назвал вступление Финляндии в НАТО «худшей сделкой» для страны.

    25 февраля 2026, 13:14
    Эксперт: Заявлением о демарше Украина подставила Госдеп США

    Эксперт Анпилогов: Заявлением о демарше Украина подставила Госдеп США

    Эксперт: Заявлением о демарше Украина подставила Госдеп США
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина фактически подставила Госдеп. Теперь США предстоит либо опровергнуть сообщения об отправке Украине ноты из-за удара по порту Новороссийска, либо подтвердить их. Любой из вариантов приведет к репутационным потерям для Америки, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Напомним, о требовании Вашингтона к Киеву воздержаться от атак, сообщила посол Украины Ольга Стефанишина.

    «Вашингтон оказался в положении Буриданова осла и выбрал непубличный вариант решения проблемы атак ВСУ на нефтяные объекты в Новороссийске», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил, что американские компании активно участвуют в разработке казахстанских месторождений.

    Речь в первую очередь идет о Кашагане на шельфе Каспийского моря. Нефть оттуда экспортируется главным образом через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В результате бизнес США получает прибыль. Или недополучает ее вследствие действий Украины.

    По мнению собеседника, Госдеп посчитал ниже собственного достоинства публично заявить Киеву о нарушении своих интересов, поэтому оказал негласное давление на украинское руководство в попытке приструнить его. Он допускает, что демарш мог касаться и других острых вопросов, как, например, атаки на танкеры в Черном море. 

    «Украине важна любая публичная огласка. Задача – интернационализация конфликта и вовлечение в СВО максимального числа стран. Я думаю, с этим связано предание ноты огласке, – полагает аналитик. – При этом действия киевских властей стали очередным подтверждением тому, что для них нет никаких дипломатических правил, они не придерживаются практики тайных договоренностей и готовы использовать грязные приемы, чтобы добиться своих целей».

    Эксперт подчеркнул, что Украина фактически подставила американское внешнеполитическое ведомство. «Американцам сейчас нужно либо опровергнуть сообщения о демарше, либо подтвердить их. Любой из вариантов приведет к репутационным потерям для Америки, ведь выяснится, что или Киев в достаточной степени независим от США и может игнорировать требования Вашингтона, или Белый дом недостаточно давит на украинское руководство для того, чтобы достичь желаемого результата», – детализировал спикер.

    Он также допускает, что Украина, хотя и «приняла к сведению» уведомление Госдепа, может снова атаковать объекты КТК для демонстрации якобы полной «независимости». «На деле это станет признаком тотальной неуправляемости», – акцентировал аналитик. По его прогнозам, опубличивание требования Штатов аукнется Киеву.

    «Дональд Трамп имеет крайне негативное впечатление и о Владимире Зеленском, и об украинской власти в целом. Проблема в том, что у нынешней американской администрации оказалось мало внятных рычагов воздействия на Зеленского. Но все же они есть: в частности, антикоррупционные расследования на Украине», – заключил Анпилогов.

    Ранее Госдеп США направил Киеву ноту из-за удара по порту Новороссийска. Об этом сообщила посол Украины Ольга Стефанишина. «Мы слышали, что украинские атаки затронули некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы слышали от Госдепартамента, что нам следует воздерживаться от, ну вы знаете, нападений на американские интересы», – заявила она телеканалу CNN.

    Дипломат уточнила, что Вашингтон не предлагал украинской стороне воздерживаться от атак на российскую военную и энергетическую инфраструктуру в целом. «Это было связано именно с тем фактом, что там пострадал экономический интерес США. Мы приняли это к сведению», – добавила Стефанишина.

    По ее словам, в уведомлении также было сказано, что у Штатов нет таких же экономических интересов на Украине, как в Казахстане. Она посетовала, что за 35 лет независимости Киев не смог достичь такого же уровня экономического взаимодействия с Вашингтоном, которого достигла Астана.

    Напомним, в конце ноября 2025 года украинские беспилотники атаковали порт Новороссийск, повредив ключевую инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), по которому Казахстан экспортирует основную часть нефти. Повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2. Это привело к снижению поставок. Американский Chevron, крупный акционер КТК, понес убытки.

    В Астане назвали недопустимой атаку на объект, который являются частью инфраструктуры международной энергобезопасности. В январе 2026 года беспилотники атаковали танкеры вблизи инфраструктуры КТК, которые были зафрахтованы для перевозки нефти из Казахстана. МИД республики выразил обеспокоенность случившимся и призвал международных партнеров выработать меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

    25 февраля 2026, 12:34
    Мирошник нашел «кличку кобылы» в фамилии замглавы МИД Украины
    Мирошник нашел «кличку кобылы» в фамилии замглавы МИД Украины
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Посол российского МИД по особым поручениям Родион Мирошник разобрал происхождение фамилии замглавы МИД Украины Марьяны Бецы и нашел в ней отсылку к кличкам различных одомашненных животных, включая кобыл.

    Мирошник обратил внимание на ситуацию с обсуждением фамилии российского постпреда в ООН Василия Небензи, который рассказал, что его фамилия и его род ведут свою историю от запорожских казаков, передает ТАСС.

    Его оппонент в лице замглавы МИД Украины Марьяна Беца не смогла придумать ничего лучше, чем сказать «никогда мы не будем братьями», обратил внимание Мирошник.

    Беца скрывает свою биографию, которая, по словам Мирошника, известна с Института международных отношений Киевского университета.

    «Украинские же этимологические источники четко обозначают, что фамилия Беца вероятнее всего сербского, хорватского или возможно венгерского происхождения и означает: «кличку коровы, кобылы, козы», а в венгерской версии еще лучше – «неповоротливую бабу», – пояснил Мирошник.

    Напомним, на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя начал речь с истории своей украинской фамилии. Выводы, которые он сделал из этого, не понравились заместителю главы МИД Украины Марьяне Беца, которая принялась оспаривать тезисы российского дипломата.

    25 февраля 2026, 13:26
    Для Британии подобрали нового русофоба

    Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    25 февраля 2026, 20:48
    Трансляцию пресс-конференции Зеленского и премьера Норвегии посмотрели 15 человек
    Трансляцию пресс-конференции Зеленского и премьера Норвегии посмотрели 15 человек
    @ Dan Bashakov/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Онлайн-трансляция встречи с журналистами президента Украины Владимира Зеленского и главы правительства Норвегии Йонаса Гара Стёре вызвала интерес лишь у ограниченного числа зрителей на YouTube.

    Как передает РИА «Новости», пресс-конференцию Владимира Зеленского и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере транслировало новостное агентство «Укринформ» на своем YouTube-канале.

    В начале мероприятия количество зрителей составляло всего трое человек, а к завершению трансляции оно увеличилось до 15. При этом на официальном канале офиса Зеленского трансляция полностью отсутствовала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины может пройти в ближайшие десять дней.

    В Киеве началось заседание «коалиции желающих» с участием Владимира Зеленского, европейских лидеров и чиновников Европейского союза.

    Владимир Зеленский отверг возможность вывода украинских войск с Донбасса, используя грубое выражение в интервью канадскому телеканалу.

    25 февраля 2026, 12:15
    В результате атаки ВСУ на химзавод в Смоленской области погибло четыре человека
    В результате атаки ВСУ на химзавод в Смоленской области погибло четыре человека
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ночной атаки украинских беспилотников на предприятие ПАО «Дорогобуж» в Смоленской области погибли четыре сотрудника, десять человек получили ранения различной степени тяжести, сообщил губернатор Василий Анохин.

    Четыре сотрудника предприятия ПАО «Дорогобуж» в Смоленской области погибли при атаке украинских беспилотников, еще десять получили ранения, сообщил Анохин в Telegram-канале.

    По словам главы региона, ночью предприятие подверглось удару со стороны ВСУ, в результате чего среди мирных работников появились жертвы и пострадавшие. Все раненые были доставлены в медицинские учреждения.

    В связи с инцидентом в целях безопасности все школы региона перешли на дистанционный режим обучения. Детские сады Смоленской области временно приостановили занятия, о чем также сообщил губернатор в своем видеообращении.

    Кроме того, спасательные службы оперативно локализовали очаги возгорания на территории ПАО «Дорогобуж». Губернатор отметил, что ситуация на предприятии находится под контролем, а специалисты продолжают устранять последствия атаки беспилотников.

    Ранее СМИ писали, что украинские беспилотники нанесли удар по промышленному объекту в Дорогобужском районе Смоленской области. В результате атаки погибли трое сотрудников экстренных служб.

    25 февраля 2026, 20:10
    Песков: Встреча Путина, Трампа и Зеленского логична для финализации сделки
    Песков: Встреча Путина, Трампа и Зеленского логична для финализации сделки
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины на уровне глав государств имеет смысл лишь на заключительном этапе переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Здесь стоит согласиться, что трем президентам стоит встречаться только финализировать договоренности или, как говорят американцы, сделку. Это, наверное, действительно так», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    В ноябре Трамп сообщил, что встреча с Путиным и Зеленским может пройти после того, как соглашение о завершении боевых действий на Украине будет окончательно согласовано или достигнет финальной стадии.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи между Путиным и Зеленским.

    25 февраля 2026, 15:54
    Уиткофф допустил создание аналога пятой статьи НАТО для Киева

    Уиткофф предложил использовать аналог пятой статьи НАТО как гарантию для Украины

    Уиткофф допустил создание аналога пятой статьи НАТО для Киева
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В качестве одной из гарантий безопасности для Киева рассматривается вариант, напоминающий коллективную оборону по пятой статье НАТО, сообщил американский спецпосланник Стив Уиткофф.

    Гарантии безопасности для Киева могут быть реализованы по аналогии с пятой статьей устава НАТО о коллективной обороне, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на форуме YES Meeting, передает РИА «Новости». По его словам, Европа готова предложить для Украины различные гарантии, а США намерены поддержать эти предложения.

    «Я думаю, что все начинается с подобия пятой статьи для Украины. И считаю это очень и очень мощной гарантией», – подчеркнул Уиткофф. Он также пояснил, что США и Европа готовы укреплять совместные меры поддержки Киева, чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности.

    Ранее в среду Уиткофф отметил наличие большого количества креативных, реалистичных и разумных идей на переговорах. Он подчеркнул конструктивный подход России на переговорах в Женеве. Также американский спецпосланник допустил, что новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины может пройти в ближайшие 10 дней.

    26 февраля 2026, 04:10
    Трамп назвал Зеленскому желаемый срок окончания войны
    Трамп назвал Зеленскому желаемый срок окончания войны
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп впервые с конца января поговорил с главой киевского режима Владимиром Зеленским, телефонный разговор, как говорят источники портала Axios, был «очень позитивным и дружеским».

    Три источника сообщили Axios, что телефонный разговор между Трампом и Зеленским был очень дружеским и позитивным, а Зеленский поблагодарил главу Белого дома за всю его помощь, отметив, что только Трампу под силу заставить Путина прекратить войну.

    «Зеленский тогда сказал, как надеется, что война закончится в этом году, а Трамп ответил, что война продолжается слишком долго, и сказал, что хотел бы, чтобы война закончилась через месяц», – сказал один из источников.

    Зеленский заявил Axios, что оставшиеся разногласия по территориальному вопросу могут быть преодолены путем прямых переговоров между ним, Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

    Трамп сказал Зеленскому, что он будет работать над тем, чтобы такой трехсторонний саммит состоялся, если следующая встреча американских, российских и украинских переговорщиков, запланированная на начало марта, принесет больший прогресс.

    «Мы ожидаем, что эта встреча создаст возможность перевести переговоры на уровень лидеров. Президент Трамп поддерживает эту последовательность шагов. Это единственный путь к решению всех сложных и деликатных вопросов и окончательному прекращению войны», – написал Зеленский в соцсети X.

    Украинский чиновник заявил, что Трамп подтвердил готовность предоставить Украине значительные Гарантии безопасности США как часть потенциального мирного соглашения с Россией.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мерц назвал условие завершения конфликта на Украине. Каллас передала странам ЕС «список уступок», требуемых от России. Зеленский ответил на желание США завершить конфликт ко Дню независимости.


    25 февраля 2026, 20:24
    Песков подтвердил актуальность приглашения Зеленского в Москву
    Песков подтвердил актуальность приглашения Зеленского в Москву
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложение главе киевского режима Владимиру Зеленскому приехать в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным все еще действительно, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков напомнил, что инициатива исходила лично от Владимира Путина, передает ТАСС.

    «Это было слово президента Путина, а он всегда держит свое слово», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

    Ранее Россия выразила готовность принять Зеленского в Москве для встречи с Путиным.

    Зеленский исключил визит на переговоры в Москву и Минск.

    25 февраля 2026, 22:31
    Источник: Трехсторонняя встреча по Украине перенесена на начало марта

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры по урегулированию конфликта с участием представителей России, США и Украины отложены, а место их проведения сейчас уточняется, сообщает источник.

    Консультации по украинскому урегулированию, в которых участвуют Москва, Вашингтон и Киев, сдвинуты по срокам, сообщает источник ТАСС. Собеседник агентства отметил: «Большая трехсторонняя встреча перенесена на начало марта, место еще согласуется».

    Изначально предполагалось, что дипломатический диалог может возобновиться в Женеве уже 26 февраля. Теперь же организационные детали и точная площадка для переговоров находятся на стадии дополнительного согласования сторонами.

    Ранее Владимир Зеленский и Стивен Уиткофф допустили проведение трехсторонней встречи в течение десяти дней.

    Предыдущий раунд переговоров проходил в Женеве в середине февраля.

    25 февраля 2026, 14:35
    Сийярто: Украина превратила конфликт с Россией в прибыльную бизнес-модель
    Сийярто: Украина превратила конфликт с Россией в прибыльную бизнес-модель
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Венгрии заявил, что Украина получает от Евросоюза больше денег, чем способна заработать ее экономика, и назвал конфликт бизнес-моделью страны.

    Украина превратила продолжающийся конфликт с Россией в прибыльную бизнес-модель, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, выступая в парламенте. По его словам, Украина получает от фондов Евросоюза больше средств, чем могла бы дать ее собственная экономика, передает ТАСС.

    «Ситуация такова, что на Украине война – это бизнес-модель. Дело в том, что она получает из фондов Европейского союза больше денег, чем могла бы дать вся украинская экономика», – отметил Сийярто.

    Министр уточнил, что с начала конфликта Евросоюз предоставил Киеву 193 млрд евро, что втрое превышает сумму, полученную Венгрией с 2004 года. По его словам, сейчас Брюссель планирует выделить Украине дополнительный «военный кредит» на 90 млрд евро сроком на два года, который, как выразился Сийярто, не будет возвращен, а также 360 млрд евро из бюджета ЕС на 2028–2034 годы.

    Кроме этого, по словам главы МИД, ЕС совместно с западными странами и международными организациями намерен предоставить Украине в течение десяти лет 1,5 трлн долларов, из которых 800 млрд пойдут на восстановление, а 700 млрд – на военные нужды. Сийярто подчеркнул, что венгерское правительство не поддержит такие планы и не будет финансировать Украину за счет своих граждан, назвав подобную инициативу неприемлемой.

    Ранее Сийярто подтвердил блокировку Венгрией санкций против России и кредита на Украину из-за остановки транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Также он заявил, что Венгрия получила от России информацию о полном устранении всех повреждений на нефтепроводе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Будапешт выступает против вступления Украины в Европейский союз, считая, что это приведет к втягиванию объединения в конфликт с Россией.

    25 февраля 2026, 12:54
    Российские войска освободили Графское в Харьковской области
    Российские войска освободили Графское в Харьковской области
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Графское в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Группировка нанесла поражение подразделениям трех механизированных, двух мотопехотных, артиллерийской бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии около Нестерного, Циркунов, Каменной Яруги, Ольшан, Жовтневого, Мартового и Веселого в Харьковской области, говорится в сообщении Минобороны в канале Max.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям десантно-штурмовой бригады ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Михайловкой, Кондратовкой, Угроедами и Миропольем.

    Потери ВСУ при этом составили более 220 военнослужащих, пусковая установка американской РСЗО MLRS и три орудия полевой артиллерии, в том числе американская гаубица М777. Уничтожены станция РЭБ и склад матсредств.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, бригаде охраны генштаба ВСУ и двух бригад нацгвардии возле Паламаревки, Благодатовки, Новоосиново, Староверовки, Грушевки в Харьковской области и Маяков в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили до 190 военнослужащих, бронетранспортер «Буцефал», три бронемашины, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV и британская бронемашина Defender, четыре артиллерийских орудия, станция РЭБ и три склада боеприпасов.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Дружковки, Веролюбовки, Краматорска, Никифоровки, Алексеево-Дружковки и Константиновки в ДНР.

    При этом противник потерял до 140 военнослужащих, семь бронемашин, три орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ. Уничтожены склад горючего и три склада матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Марьевки, Торского, Белицкого, Красноярского, Новопавловки, Ленина, Сергеевки, Кучерова Яра, Гришино и Доброполья в ДНР и Межевой в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 390 военнослужащих, бронетранспортер, пять бронемашин и орудие полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили Риздвянку в Запорожской области.

    Ранее Минобороны сообщило об освобождении Карповки в Донецкой народной республике.

    Российские войска за неделю взяли под контроль восемь населенных пунктов.

    25 февраля 2026, 15:35
    Орбан решил усилить защиту энергообъектов Венгрии от Украины

    Орбан: Венгрия усилит защиту энергетических объектов от Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о намерении усилить защиту ключевой энергетической инфраструктуры страны.

    По его словам, украинское правительство оказывает давление на Венгрию и Словакию через нефтяную блокаду, а также готовит новые шаги, направленные на срыв работы венгерской энергетической системы, передает ТАСС.

    «Мы не поддадимся шантажу. Я приказал усилить защиту критически важной энергетической инфраструктуры. Венгрию не удастся шантажировать», – написал Орбан в соцсетях.

    На прошлой неделе Венгрия пригрозила прекратить поставки газа и электричества на Украину.

    Ранее Венгрия и Сербия договорились ускорить строительство нового нефтепровода.

    25 февраля 2026, 14:58
    Си Цзиньпин назвал ключ к решению конфликта на Украине

    Си Цзиньпин назвал диалог ключевым для урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Китайские власти считают, что мирный диалог является основным инструментом для урегулирования ситуации на Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

    По словам Си Цзиньпина, власти Китая считают, что основной путь к урегулированию конфликта на Украине лежит через переговоры, передает ТАСС.

    Как отметил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Пекине, ключ к решению проблемы – в настойчивом поиске решений через диалог.

    Си Цзиньпин также подчеркнул, что Китай и Германия должны активнее развивать стратегическое сотрудничество. По его словам, странам необходимо укреплять стратегический диалог и взаимное доверие, чтобы достичь новых результатов в партнерстве.

    Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила о недопустимости возложения ответственности за украинский кризис на Китай.

    Представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал безосновательными обвинения США в том, что Китай «полностью поощряет» конфликт на Украине.

    Китайский министр иностранных дел Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул, что без последовательного диалога мир по Украине не будет достигнут.

    25 февраля 2026, 12:27
    Британцы возмутились действиями ВСУ с телами погибших

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Украине военным иногда приходится осквернять тела павших товарищей, чтобы семья могла получить выплаты за их гибель, пишет Daily Mail.

    Украинским военным иногда приходится осквернять тела погибших товарищей, чтобы их семьи могли получить выплаты за гибель, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Daily Mail.

    Один из бывших солдат ВСУ рассказал, что им приказали отрезать конечности родственнику командира бригады, чтобы подтвердить его смерть, иначе мужчина считался бы пропавшим без вести, а его родные остались бы без компенсации. «Мы понесли ужасные потери… Я вижу такие вещи каждую ночь в своих снах», – приводит издание его слова.

    В материале также приводится случай, когда другой солдат был вынужден обезглавить погибшего товарища, застрявшего в обломках, чтобы его мать могла получить хоть какую-то часть тела сына для захоронения и удостовериться в его смерти.

    Отмечается, что Киев сейчас сталкивается с острой нехваткой военных, а мобилизация сопровождается жесткими действиями со стороны сотрудников военкоматов. В Сети регулярно публикуются видео, где мужчин призывного возраста задерживают силой, зачастую с применением насилия, и увозят на микроавтобусах.

    Многие украинцы стараются уклониться от службы: бегут из страны нелегально, скрываются в домах, не выходят на улицу и даже поджигают военкоматы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны сообщило об освобождении Карповки в Донецкой народной республике.

    Российские войска освободили Павловку и Новопавловку в ДНР.

    Российские подразделения взяли под контроль Риздвянку в Запорожской области.

    25 февраля 2026, 14:46
    Очевидцы рассказали об атаке дронов на химзавод в Смоленской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жители Смоленской области рассказали, как пережили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на предприятие в регионе.

    Атаке подверглось ПАО «Дорогобуж», где производят азотные удобрения. Прилеты пришлись на цеха аммиака и селитры, вызвав возгорание, рассказали жители региона «Ленте.ру».

    Местная жительница рассказала о сильных взрывах, которые ощущались в жилых домах. «Нас всю ночь бомбили беспилотники. В 4.45 (мск) я вообще проснулась от взрывной волны сродни землетрясению, а муж в районе шести утра от еще одной», – сообщила она.

    Очевидцы также заявили о попадании снарядов по городской ТЭЦ. В квартирах пропала вода, а в магазинах быстро раскупили все запасы питья. Дороги на выезд из населенного пункта оказались перекрыты.

    Губернатор Василий Анохин сообщал о гибели четырех сотрудников предприятия ПАО «Дорогобуж» в результате налета украинских беспилотников.

