Делегация Пятигорска посетила Армению для укрепления сотрудничества

Делегация Пятигорска посетила Дилижан и Ереван для укрепления сотрудничества

Tекст: Вера Басилая

Делегация из Пятигорска находилась с рабочим визитом в Армении с 23 по 26 февраля, следует из сообщения в Telegram-канале администрации Пятигорска.

Представители городской думы, администрации, предприниматели и руководители образовательных учреждений посетили Ереван и город-побратим Дилижан, чтобы укрепить международные и межнациональные связи.

Председатель думы города Дарья Самольянец подчеркнула важность народной дипломатии и отметила, что дружба с армянскими муниципалитетами – не просто официальный статус, а живые связи, объединяющие традиции, экономику и судьбы людей. По ее словам, поездка в Армению – не визит вежливости, а конструктивное теплое общение и обмен лучшими практиками.

В ходе визита руководство пятигорского завода «Профитэкс» заключило контракт с армянским предприятием «Еремян Фарм» на поставку фасовочной линии.

В рамках соглашения компания из Армении получит автоматические линии «АДНК 19» и «АДНК 39», разработанные и произведенные в Пятигорске. Эти линии предназначены для фасовки разных видов молочной продукции: сыворотки, кефира, сгущенного молока, йогурта и других жидких и пастообразных продуктов.

Оборудование обеспечивает полный цикл упаковки – от розлива в пластиковую тару до герметизации фольгой, укупорки крышкой и нанесения этикетки. Отмечается, что сотрудничество стало логичным продолжением работы «Профитэкс» на армянском рынке: продукция завода уже используется на восьми производствах в республике в течение 15 лет.



Основатель компании «Еремян» Давид Еремян, выразил уверенность, что такие визиты укрепляют партнерство между двумя странами и позволяют расширять взаимодействие.

Руководитель «Профитэкса» Юрий Князев отметил, что это долгосрочное сотрудничество основано не только на рыночной конъюнктуре, но и на особом доверии между партнерами. Дарья Самольянец добавила, что подписание контракта стало вкладом в развитие добрососедских отношений между Россией и Арменией.

В ходе поездки были подписаны соглашения между двумя школами Пятигорска и дилижанской русской школой №2. Также заключено соглашение между администрацией Пятигорска и Дилижанской художественной школой имени Ованеса Шарамбеяна о совместных мероприятиях в области культуры и творчества. Первый визит представителей дилижанской школы №2 в Пятигорск запланирован на март, передает ТАСС.

Генеральный директор Центра знаний «Машук» Антон Сериков представил опыт работы центра и пригласил коллег из Армении посетить ЦЗМ «Машук» для участия в совместных образовательных проектах. По его словам, такие программы помогают молодым людям лучше узнать друг друга и укрепить межличностные связи, что способствует развитию образовательного, молодежного и туристического обмена.

Делегация также посетила спортивную школу Дилижана, где стороны договорились о проведении в апреле матчевой встречи по греко-римской борьбе между спортсменами двух городов.

В Ереване пятигорчане поздравили ветерана Великой Отечественной войны Галину Павловну Петухову с Днем защитника Отечества, передав ей приглашение от губернатора Ставропольского края посетить Россию. Галина Павловна приняла приглашение, и уже в конце недели ее будут встречать в России.

Делегация Пятигорска встретилась с мэром Дилижана Давидом Саргсяном, чтобы обсудить укрепление побратимских связей и реализацию новых проектов, пишет «Московский комсомолец». На переговорах стороны особое внимание уделили созданию сквера дружбы, где появится памятный знак, посвященный партнерству городов. Завершить работы планируется к 2026 году.

Председатель Думы Пятигорска Дарья Самольянец отметила, что побратимские отношения между городами уже давно переросли формальные рамки, а принятие совместного плана работ стало логичным шагом в развитии сотрудничества. Давид Саргсян подчеркнул фундамент дружбы и добавил: «Сейчас историческое партнерство получает новый импульс развития. Искренне люблю Пятигорск и надеюсь на продолжение нашего плодотворного и интересного сотрудничества. Дмитрий Ворошилов, ваш мэр, мой большой друг».

К проекту по обустройству сквера планирует присоединиться армянская община Пятигорска. Также делегация посетила мемориал героям Великой Отечественной войны, где прошла церемония возложения цветов, чтобы подчеркнуть уважение к общей истории двух народов. Достигнута договоренность о будущей встрече: делегация Дилижана посетит Парад Победы 9 мая в Пятигорске.

