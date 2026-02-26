Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.4 комментария
G1: Гробы проплыли по улицам бразильского города Уба
Сильные дожди вызвали наводнение в бразильском городе Уба, где поток воды унес гробы из затопленного похоронного бюро, сообщает портал G1.
Гробы были унесены паводковыми водами и проплыли по улицам города Уба в штате Минас-Жерайс после сильных дождей, передает РИА «Новости». Потоки воды затопили здание похоронного бюро: «Несколько гробов унесло потоком воды во время сильного дождя», сообщили представители местных властей.
Как уточняет телеканал CNN Brasil, проливные дожди вызвали наводнения и оползни в регионе, из-за чего ранее был введен режим чрезвычайной ситуации. Власти подчеркнули, что ситуация остается сложной.
По последним данным, в результате непогоды в штате Минас-Жерайс погибли 48 человек. Спасатели продолжают работы в зоне бедствия и предупреждают о возможном ухудшении погодных условий.