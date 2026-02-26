Захарова заявила о требовании России немедленно освободить Мадуро

Tекст: Ольга Иванова

Россия требует немедленного освобождения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, находящихся под стражей в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Внимательно отслеживаем ситуацию вокруг так называемого судебного процесса в США над законно избранным и легитимным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его супругой и выступаем за их немедленное освобождение из-под стражи», – заявила Захарова на брифинге.

Дипломат подчеркнула, что российская сторона будет комментировать дальнейшее развитие событий по мере поступления новой информации. В МИД напомнили, что поддерживают легитимность власти Мадуро и считают происходящее нарушением международного права.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия призывает США освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Россия также настаивает на уважении суверенитета Венесуэлы.