Убыточную «Почту России» зальют деньгами

Tекст: Ольга Самофалова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, обозначил два ключевых направления решения проблемы Почты России. Во-первых, необходимо обновить требования к сети почтовой связи. Во-вторых, надо расширить перечень видов разрешенной деятельности на почте. Все эти изменения планируется внести в весеннюю сессию.

По словам Мишустина, для стабилизации финансового положения Почты создается специальная рабочая группа и уже подготовлен специальный законопроект. Правительство решило выделить 5 млрд рублей федерального бюджета на продолжение программы модернизации отделений почтовой связи.

«Наша задача — чтобы Почта России была эффективно работающей компанией на всей территории нашей страны, предоставляющей качественные услуги гражданам независимо от места их проживания», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил о жалобах россиян на закрытие отделений почты, а ее сотрудников — на низкие зарплаты и тяжелые условия труда.

Финансовые показатели «Почты России« оставляют желать лучшего. После развала СССР это предприятие практически всегда убыточно.

«Почта России в постсоветские времена лишь два раза получала чистую прибыль. Это было в 2014 году, когда только разрешили трансграничные покупки через интернет, и в 2020 году, когда из-за коронавируса резко вырос спрос на доставку почты и посылок на дом.

В некоторые года Почта России получала положительную валовую и даже операционную прибыль, но примеры положительной чистой прибыли, кроме 2014 и 2020 года, нам неизвестны. По чистой прибыли Почта России была практически всегда убыточна с момента ее создания в 2002 году», - говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

«После 2022 года модель предприятия окончательно стала дефицитной: по итогам 2024 года чистый убыток превысил 20 млрд рублей, а долговая нагрузка и расходы на обслуживание займов продолжают расти. Фактически предприятие находится в устойчивой зоне отрицательной рентабельности», - говорит Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам».

Причины носят структурный характер. «Почта исторически несет на себе социальную нагрузку — доставку пенсий, пособий, писем и корреспонденции в малых и удаленных населенных пунктах, где коммерческой экономики просто нет. Тарифы на значительную часть услуг регулируются государством и долгое время оставались ниже рыночных. Одновременно произошла потеря части доходов от международной почты, выросли издержки, обострилась конкуренция с частными логистическими операторами и маркетплейсами, которые забрали самый маржинальный сегмент — e-commerce в крупных городах. Инфраструктура изношена, модернизация требует миллиардных вложений, а высокая фиксированная база расходов не позволяет гибко сокращать сеть», - объясняет Кабаков.

Надо понимать, что «Почта России« это изначально не коммерческое предприятие, а ФГУП, которое не создается с целью получения прибыли, поэтому его убыточность для государства допустима, замечает Мильчакова.

И все же государство задумалось о том, чтобы реорганизовать и сделать это предприятие прибыльным. Глава «Почты России« Михаил Волков говорил, что как только правительство примет регуляторные меры, его предприятие сразу выйдет в прибыль. Если бы их приняли в первом квартале 2025 года, то компания смогла бы выйти в прибыль уже в 2025 году, рассказывал Волков в интервью РБК. Если примут этой весной, то можно ждать финансового успеха уже в этом году.

«Государство продолжает спасать Почту не из экономической логики, а из инфраструктурной. Это один из немногих федеральных операторов, присутствующих практически в каждом населенном пункте страны.

Для многих сел почтовое отделение — это одновременно точка финансовых сервисов, получения социальных выплат и базовой коммуникации. Закрытие сети означало бы выпадение целых территорий из системы государственных услуг и резкий социальный эффект», - говорит Кабаков.

Не случайно «Почта России« является стратегическим предприятием. Оно никак не помогает обеспечивать национальную оборону и безопасность, но выполняет важные социальные функции.

Государство уже пыталось уже избавиться от этого ФГУП и сделать Почту России коммерческим предприятием. Была идея преобразовать госпредприятие в акционерное общество и вывести акции на IPO. «Однако Минцифры отказалось от этой идеи из-за хронической убыточности предприятия и архаичности выполняемых им функций. Традиционная почтовая связь с конвертами, марками и почтовыми индексами городов и районов уходит в прошлое, электрическая связь уже давно «победила» почтовую. Все коммуникации, в том числе почтовые отправления, давно ушли в интернет и мобильные приложения. Но услуги Почты России по-прежнему востребованы в сельских и труднодоступных регионах РФ, где проникновение интернета не самое высокое», - говорит Наталья Мильчакова.

Теоретически можно было продать Почту России конкурентам-маркетплейсам. Но коммерческие компании не захотят выполнять социальные функции Почты по низким ценам. Да и портить свою отчетность убытками Почты - тоже вряд ли захотят, считает эксперт.

«Частные игроки не готовы брать на себя убыточные маршруты, им интересны плотные и прибыльные рынки, поэтому полная приватизация или распродажа почтовых отделений маркетплейсам проблему доступности услуг не решит», - говорит Кабаков.

С экономической точки зрения, считает он, у компании есть лишь одно существенное преимущество — это масштаб и география присутствия Это мощная распределенная сеть, которую невозможно быстро воспроизвести с нуля. Однако само по себе это преимущество не превращается в прибыль без пересборки бизнес-модели, говорит Кабаков.

Что же можно было бы изменить а Почте, чтобы сделать ее прибыльной?

В апреле 2025 года Минцифры предлагало поддержать Почту России рядом мер. В частности, расширить право компании на продажу разных товаров. В первую очередь предлагается разрешить ей продавать лекарственные препараты в своих отделениях. Далее - освободить от уплаты комиссии банкам, наделить Почту статусом информационной системы, чтобы пересылать почтовые отправления в электронной форме, дать монопольное право на доставку писем, счетов, печатных изданий и рекламных материалов в почтовые ящики в многоквартирных домах и т.д.

«В теории Почта России могла бы укрепить позиции в логистике для электронной коммерции, развивать фармацевтическое направление, финансовые сервисы и государственные контракты, но для этого нужна глубокая трансформация, а не только бюджетные вливания. Пример частных игроков показывает, что даже убыточные компании могут найти устойчивую модель, однако у Почты гораздо жестче регуляторные ограничения и социальные обязательства», - говорит Кабаков.

Почта России вполне могла бы открыть собственный книжный маркетплейс, киоски печатной прессы, а также наладить более тесное сотрудничество с банками, чтобы встроиться в их систему услуг – например, доставлять на дом клиентам банков банковские карты и т.д., считает Мильчакова.

По ее словам, сравнивать бизнес-модель «Озона» и Почты России невозможно, потому что они очень разные. «Озон» - это коммерческое предприятие в сфере ретейла, цены на его услуги рыночные, а Почта России выполняет социальные функции, там цены другие. В чем-то услуги Почты России и «Озона» и других маркетплейсов пересекаются, например, в отделениях Почты России маркетплейсы открывают свои пункты выдачи заказов, но сотрудничество могло бы быть более тесным, например, в сфере логистики, курьерской доставки. То есть у Почты есть шансы стать более рыночной компанией, и выйти на прибыль, но для этого нужно, чтобы государство разрешило ей получать прибыль, а для этого – повысить цены и зарплаты сотрудникам. На наш взгляд, Почта России должна трансформироваться в современное рыночное предприятие за счет того, что ей разрешат открывать свой прибыльный бизнес и оказывать платные услуги по коммерческим ценам», - заключает Мильчакова.