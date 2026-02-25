Мишустин отметил востребованность «Почты России» у старшего поколения

Мишустин: Старшее поколение хочет получать большую часть услуг на «Почте России»

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, пожилые люди предпочитают обращаться на почту, так как доверяют ее сотрудникам и давно с ними знакомы, передает РИА «Новости».

В рамках отчета правительства в Госдуме Мишустин заявил о необходимости расширения перечня услуг, предоставляемых отделениями почты, чтобы сделать их более удобными для населения. Он отметил, что правительство системно работает над повышением конкурентоспособности и финансовой устойчивости «Почты России».

Премьер также обратил внимание на серьезную конкуренцию, которую создают компании платформенной экономики. В этой связи, по его словам, поддержка «Почты России» идет по двум ключевым направлениям. «Мы системно работаем по двум направлениям. Первое – это изменение законодательства. Надо подумать крепко, и мы это делаем вместе – я скажу сейчас о рабочей группе. Чтобы можно было представить почте, чтобы она могла конкурировать на этом высокотехнологичном и конкурентном рынке. И второе – это, давайте так, по-простому скажем, финансовая поддержка в развитии почты», – заявил Мишустин.

Ранее правительство подготовило законопроект по увеличению доходов «Почты России».

В Торгово-промышленной палате (ТПП) предложили подумать о частичной приватизации «Почты России».