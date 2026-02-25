У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».7 комментариев
Путин назвал справедливым равный доступ стран к новым технологиям
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий подчеркнул важность равного доступа всех стран к новым технологиям, передает ТАСС.
Он заявил: «Равный доступ к технологиям будущего, а не привилегии для избранных – непреложное условие для справедливого развития нашей цивилизации».
