    От США ждут пяти трамповских ударов по Зеленскому
    Уиткофф допустил создание аналога пятой статьи НАТО для Киева
    Варшава обвинила Минск по переправке мигрантов в Польшу по вырытым ХАМАС тоннелям
    Как Одесса вернется на Родину
    Путин поручил подготовить Стратегию формирования биоэкономики
    Путин назвал справедливым равный доступ стран к новым технологиям
    Мантурову присвоили звание Героя России
    Мишустин обозначил шесть ключевых задач для развития России
    Фицо назвал сроки возобновления поставок нефти по «Дружбе»
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Когда настанет время прощать

    У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».

    7 комментариев
    Ольга Андреева Почему Сталин возвращается

    25 февраля, в последний день XX съезда КПСС, Никита Хрущев выступил со знаменитым докладом, разоблачающим культ личности Сталина. Этот момент многие считают началом конца Советского Союза. Потому что дело вовсе не в Сталине.

    41 комментарий
    Тимофей Бордачёв Судьба Мексики напомнила о действительно плохих соседях

    Часто приходится слышать, что республики Центральной Азии слишком много получают от России и ничего особенно не дают взамен. Вполне естественным выглядит соблазн принять в отношении них более прагматичный курс. Подобный тому, что уже пару сотен лет США проводят в странах Центральной Америки.

    13 комментариев
    25 февраля 2026, 17:42 • Новости дня

    Путин назвал справедливым равный доступ стран к новым технологиям

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время пленарного заседания Форума будущих технологий президент России Владимир Путин подчеркнул, что равный доступ к новым технологиям необходим для справедливого развития общества.

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий подчеркнул важность равного доступа всех стран к новым технологиям, передает ТАСС.

    Он заявил: «Равный доступ к технологиям будущего, а не привилегии для избранных – непреложное условие для справедливого развития нашей цивилизации».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Центр международной торговли в Москве для участия в Форуме будущих технологий.

    24 февраля 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин рассказал, как завербовали и взорвали исполнителя теракта на Савеловском вокзале
    Путин рассказал, как завербовали и взорвали исполнителя теракта на Савеловском вокзале
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ сообщил, что совершившего теракт на Савеловском вокзале могли завербовать через интернет.

    Глава государства отметил, что исполнителю передали взрывное устройство и впоследствии дистанционно привели его в действие, передает ТАСС.

    «Уже сейчас ясно: судя по всему, такая обычная на сегодняшний день вербовка, через интернет, скорее всего», – сказал Путин. Он добавил, что, вероятнее всего, исполнитель «и не знал-то ничего».

    «Всучили человеку взрывное устройство, а потом дистанционно взорвали и его, и предполагаемый объект атаки», – заявил президент.

    Напомним, в Москве на площади Савеловского вокзала произошел взрыв у машины Госавтоинспекции, погибли один сотрудник полиции и устроивший подрыв преступник.

    Ранее СК показал фото взорванного автомобиля ГИБДД в Москве и видео осмотра машины.

    Комментарии (16)
    23 февраля 2026, 00:13 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия укрепит армию, флот и ядерную триаду
    Путин заявил, что Россия укрепит армию, флот и ядерную триаду
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В обращении по случаю Дня защитника Отечества президент Владимир Путин отметил среди планов ускоренную разработку перспективных вооружений, усиление ядерной триады и развитие вооруженных сил с опорой на боевой опыт спецоперации.

    Президент Владимир Путин поздравил россиян, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных Сил с Днем защитника Отечества.

    В своем обращении глава государства отметил, что Россия продолжит масштабное укрепление армии и флота с учетом складывающейся международной ситуации и боевого опыта специальной военной операции, с опорой на российскую промышленность, науку, индустриальные и высокотехнологичные компании.

    Президент назвал развитие ядерной триады безусловным приоритетом, гарантирующим безопасность страны, стратегическое сдерживание и баланс сил в мире, и заявил о планах качественно наращивать потенциал всех видов вооруженных сил, повышать их боеготовность и мобильность.

    «Будем наращивать темпы разработки перспективных систем для вооруженных сил», – сказал Путин. – «Уверен в главном: эта техника всегда будет в надежных руках. Наши солдаты и офицеры – настоящие патриоты, люди особой закалки и несгибаемой воли, опора государства и общества».

    Путин отметил, что в ходе СВО плечом к плечу сражаются представители всех народов России, а в умении вместе побеждать ради общих целей заключена колоссальная сила армии и российского многонационального общества.

    «Испокон веков на защиту страны поднимались люди разных национальностей и вероисповеданий. Чувство патриотизма, ответственность за судьбу Родины скрепляли их единство, вдохновляли на ратные подвиги и великие, бессмертные победы. Современное поколение воинов России достойно продолжает традиции доблести и чести, завещанные предками», – подчеркнул президент.

    Он выразил низкий поклон всем, кто сражается за Отечество, и почтил память павших героев.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах Владимира Путина в День защитника Отечества провести рабочий день, возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата и вручить государственные награды.

    Комментарии (19)
    25 февраля 2026, 13:26 • Видео
    Для Британии подобрали нового русофоба

    Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 17:07 • Новости дня
    Путин сообщил об информации о попытке подрыва газопроводов в Черном море

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил о наличии информации о возможных попытках подрыва газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», проходящих по дну Черного моря.

    Президент России Владимир Путин заявил о потенциальной угрозе для газопроводов, проходящих по дну Черного моря, передает ТАСС.

    Путин, выступая на коллегии ФСБ, отметил: «Сейчас вот информация наша оперативная идет в СМИ. Речь идет о возможном взрыве газовых наших систем по дну Черного моря. Это так называемый «Турецкий поток» и «Голубой поток». Никак успокоиться не могут».

    Ранее президент заявил, что противник не добился стратегического успеха на поле боя и вместо этого активизировал атаки на гражданские объекты и инфраструктуру.

    Еще в октябре 2022 года российские власти сообщали о предотвращенной попытке подрыва «Турецкого потока» на российской территории. По данным Кремля, были задержаны диверсанты, которые готовили взрыв экспортного газопровода.

    11–13 января 2025 года Минобороны РФ заявило о попытке атаки девятью беспилотниками по газотранспортной инфраструктуре в районе Гай-Кодзора (Краснодарский край), обслуживающей поставки по направлению TurkStream. Все БПЛА были сбиты, а обломки вызвали лишь незначительные повреждения здания и оборудования газоизмерительной станции, без остановки транзита. Москва назвала инцидент «актом энергетического терроризма» и заявила, что проинформировала Анкару.


    Комментарии (7)
    24 февраля 2026, 16:59 • Новости дня
    Путин заявил о понимании противником последствий применения ядерного компонента

    Путин: Противник осознает последствия применения ядерного компонента

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, сообщил, что противник осознает пагубные последствия возможного использования ядерного компонента.

    Комментируя появившиеся в СМИ сообщения о возможном применении ВСУ ядерного компонента, Путин отметил, что противник не гнушается никакими средствами, однако понимает, к чему может привести применение подобных технологий, передает ТАСС.

    «Понимают, наверное, чем это может закончиться», – сказал он.

    Ранее Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Кремль назвал планы передачи Киеву ядерной бомбы вопиющим нарушением.

    Комментарии (2)
    23 февраля 2026, 16:50 • Новости дня
    Путин провел встречу с вдовами погибших российских спецназовцев
    Путин провел встречу с вдовами погибших российских спецназовцев
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с вдовами военнослужащих Сил специальных операций, которые погибли при исполнении служебного долга, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, встреча прошла в Кремле и была приурочена ко Дню защитников Отечества, передает РИА «Новости».

    «Владимир Путин встретился в Кремле с вдовами геройски погибших военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных сил России», – сказал Песков.

    В понедельник Путин поздравил военных с Днем защитника Отечества на торжественной церемонии в Кремле. После церемонии президент пообщался с героями спецоперации на Украине за бокалом шампанского.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 11:45 • Новости дня
    Путин вручил «Золотую Звезду» доложившему об освобождении Гуляйполя командиру
    Путин вручил «Золотую Звезду» доложившему об освобождении Гуляйполя командиру
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В День защитника Отечества президент Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» командиру бригады полковнику Вячеславу Веденину, который в декабре докладывал об освобождении Гуляйполя в Запорожской области.

    Президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» командиру 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа, полковнику Вячеславу Веденину, сообщает РИА «Новости». Именно Веденин ранее докладывал главе государства об освобождении Гуляйполя в Запорожской области.

    Торжественная церемония состоялась в День защитника Отечества. В этот день президент традиционно вручает государственные награды военнослужащим, отмеченным званием Героя России и орденом Мужества.

    В ходе церемонии Владимир Путин выразил благодарность награжденным: «Спасибо вам за службу Отечеству. Поздравляю вас», – сказал президент.

    Ранее президент Владимир Путин поздравил россиян, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил с Днем защитника Отечества.

    В День защитника Отечества президент Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» ряду военных, удостоенных звания Героя России. Президент отметил борьбу страны за справедливость.

    Комментарии (5)
    24 февраля 2026, 16:42 • Новости дня
    Путин: Противник не смог нанести поражение России на поле боя и делает ставку на террор
    Путин: Противник не смог нанести поражение России на поле боя и делает ставку на террор
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что не сумев добиться стратегического успеха против России на поле боя, противник активизировал атаки на гражданские объекты и инфраструктуру.

    Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что враги не смогли достичь стратегического поражения России на поле боя, передает ТАСС. По его словам, противник избрал тактику террора, пытаясь воздействовать на страну через атаки на граждан и инфраструктуру.

    «Не удалось нанести стратегическое России на поле боя, поэтому противник делает ставку на индивидуальный и массовый террор. Здесь и обстрелы городов, и диверсии на инфраструктуре, и покушение на представителей государственных и военных властей», – отметил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ветеран ФСБ Алексей Филатов заявил, что исполнителя взрыва у Савеловского вокзала могли использовать «втемную», и связал произошедшее с деятельностью украинских спецслужб.

    Ранее сообщалось, что Следственный комитет России предъявит обвинение в совершении теракта четверым участникам дела о покушении на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева.

    Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что заказчиками покушения на генерал-лейтенанта Алексеева выступают украинские спецслужбы, при этом отмечен британский след.

    Комментарии (11)
    23 февраля 2026, 11:31 • Новости дня
    Путин: Россия сражается за будущее, независимость, за правду и справедливость
    Путин: Россия сражается за будущее, независимость, за правду и справедливость
    @ kremlin.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле в День защитника Отечества президент Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» ряду военных, удостоенных звания Героя России, отметив борьбу страны за справедливость.

    Путин заявил, что страна сражается за свое будущее, независимость, правду и справедливость, передает ТАСС.

    Его слова прозвучали во время церемонии вручения государственных наград Героям России, которая прошла в Представительском кабинете Кремля.

    «Россия сражается за свое будущее, за независимость, за правду и справедливость», – сказал глава государства. На церемонии присутствовали также министр обороны Андрей Белоусов и другие высокопоставленные лица.

    В числе награжденных оказались генерал-лейтенант Арутюн Дарбинян, полковник Вячеслав Веденин, подполковник Инал Гериев, старший лейтенант Сергей Каримов, генерал-майор Евгений Ковылин, лейтенант Михаил Король, старший лейтенант Владимир Силенко.

    Высшего звания также удостоились полковник Александр Фабричнов и старший лейтенант Василь Ямалетдинов. Орденами Мужества были награждены подполковник Николай Нетесов и полковник Александр Рукосуев.

    Ранее президент Владимир Путин поздравил россиян, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил с Днем защитника Отечества.

    Путин заявил о необходимости ускорить разработку новых видов вооружений, а также отметил задачу по усилению ядерной триады. Глава государства подчеркнул важность развития вооруженных сил с учетом боевого опыта спецоперации на Украине.

    Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с праздником и отметил их мужество и профессионализм при выполнении задач в зоне спецоперации на Украине.

    Комментарии (6)
    24 февраля 2026, 17:28 • Новости дня
    Путин призвал повысить безопасность должностных лиц Минобороны и ОПК

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повысить уровень защищенности должностных лиц Минобороны, оборонно-промышленного комплекса, а также представителей государственной и муниципальной власти.

    Он поручил Федеральной службе безопасности совместно с другими силовыми ведомствами усилить меры по обеспечению безопасности, особенно для работников образования и социальной сферы, а также для лидеров общественного мнения и волонтеров, передает «Интерфакс».

    «Вместе с другими силовыми ведомствами ФСБ нужно повысить уровень защищенности должностных лиц Министерства обороны, ОПК, представителей государственной и муниципальной власти, работников образования, социальной сферы, особенно в наших исторических и приграничных регионах. В полной мере это относится и к лидерам общественного мнения, волонтерам, которым постоянно угрожает киевский режим», – сказал Путин.

    Президент также подчеркнул необходимость принятия дополнительных мер для охраны государственной границы. По его словам, требуется укрепить инфраструктуру, повысить боевую готовность и техническую оснащенность пограничных органов.

    Он добавил, что все усилия должны предприниматься в тесной координации с подразделениями Минобороны, Росгвардии, МВД, а также с территориальными структурами и органами власти.

    Ранее Путин на коллегии ФСБ заявил, что противник не смог нанести поражение России на поле боя и делает ставку на террор.

    Комментарии (10)
    23 февраля 2026, 17:20 • Новости дня
    Путин: Дети погибших героев – дети всей России
    Путин: Дети погибших героев – дети всей России
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что забота о детях погибших героев – ответственность всей страны, а не только семей.

    Он обратился к вдовам российских спецназовцев, которые погибли при исполнении, отметив важность поддержки и дополнительной помощи этим семьям, передает ТАСС.

    «Я хотел сегодня поговорить с вами о том, как складывается ваша жизнь. О том, что можно и нужно сделать дополнительно, чтобы вам помочь, поддержать вас», – сказал Путин.

    Особое внимание президент уделил вопросу воспитания оставшихся без отцов детей. «И самое главное, помочь вам – поднять на ноги, поставить на ноги ваших, – начал глава государства, но тут же исправился, – наших детей».

    Напомним, Путин в понедельник провел встречу с вдовами погибших российских спецназовцев.

    Он также поздравил военных с Днем защитника Отечества на торжественной церемонии в Кремле.

    Комментарии (2)
    24 февраля 2026, 20:16 • Новости дня
    Эксперт: Борьба с русофобией – это защита российской идентичности

    Политолог Шаповалов объяснил поставленные перед ФСБ Путиным задачи по борьбе с русофобией

    Эксперт: Борьба с русофобией – это защита российской идентичности
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Борьба с русофобией в Год единства народов России приобретает особую значимость, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. По его словам, сейчас на Западе предпринимаются попытки размыть культурный код российской цивилизации. Во вторник на коллегии ФСБ Владимир Путин призвал сотрудников ведомства жестко пресекать преступную деятельность тех, кто пропагандирует идеи русофобии.

    «Путин в рамках коллегии ФСБ поставил задачи по борьбе с русофобией. Тем самым он объявил о нулевой терпимости к идеям национальной розни и другим видам экстремизма, которые стали знаменем всех антироссийских сил за рубежом», – отметил Владимир Шаповалов, руководитель проектов Департамента по работе с экспертным сообществом ЭИСИ.

    По его словам, в Год единства народов России противодействие русофобии приобретает особую значимость. «Борьба с неприязнью ко всему русскому – это защита нашей идентичности и тех принципов, которые позволяют представителям почти 200 народов жить в мире и взаимоуважении», – подчеркнул он.

    Эксперт также указал на необходимость жестко пресекать любые попытки подорвать наши традиции единства и «размыть» культурный код российской цивилизации. «Ряд политических и общественных сил на Западе, среди прочего, занимаются «деколонизацией» нашей страны. При этом в реальности Россия, СССР и Российская империя никогда не были «тюрьмой народов», а наоборот, местом гармоничной жизни многонационального народа», – напомнил он.

    Ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что актуальной задачей спецслужбы остается борьба с экстремизмом. «За последние годы на этом направлении достигнуты весомые результаты. Надо и впредь жестко пресекать преступную деятельность тех, кто пропагандирует идеи русофобии, ксенофобии, религиозной нетерпимости и тем самым пытается расколоть наше общество», – цитирует Кремль главу государства.

    «Нынешний год объявлен Годом единства народов России. Патриотизм, общая ответственность за судьбу Родины во все времена сплачивали наш народ. Нам нужно беречь, развивать и защищать эти традиции, жестко реагировать на попытки подорвать, ослабить основы конституционного строя России», – добавил он.

    Ранее эксперты ЭИСИ назвали национальное многообразие России и братство живущих в стране народов залогом сильного общества и конкурентным преимуществом государства.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 12:20 • Новости дня
    Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены
    Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

    Вместе с главой государства в церемонии участвовал министр обороны России Андрей Белоусов, передает РИА «Новости». После возложения венка оба почтили память павших воинов минутой молчания.

    Традиционно президент каждый год 23 февраля приезжает в Александровский сад, чтобы у Вечного огня отдать дань уважения погибшим солдатам.

    Напомним, в понедельник Путин поздравил военных с Днем защитника Отечества на торжественной церемонии в Кремле.

    Президент назвал героев СВО настоящими патриотами России. Он заявил, что страна сражается за свое будущее, независимость, правду и справедливость. Глава государства также призвал офицеров помнить об ответственности за подчиненных.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 17:36 • Новости дня
    Путин рассказал о наличии секретных оборонных проектов

    Путин рассказал о наличии секретных оборонных и гражданских проектов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия располагает значимыми достижениями как в оборонной, так и в гражданской сфере, сообщил президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.

    Он подчеркнул, что в стране существуют разработки, которые уже представлены общественности, а также перспективные проекты, работа над которыми продолжается, передает ТАСС.

    Путин отметил важность защиты секретной информации, подчеркнув, что речь идет прежде всего о военных и стратегических данных, а также о перспективных отечественных разработках.

    «Особого внимания требует защита конфиденциальности закрытой, секретной информации, прежде всего военного и стратегического характера, в том числе о перспективных отечественных оборонных и гражданских разработках. Они у нас есть. И достижения есть заметные, понятные для всех, предъявленные уже. Но есть и другие разработки, которые находятся в стадии реализации», – сказал глава государства.

    Ранее Путин сообщил о значительных преобразованиях «оборонки» и армии в России.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 17:54 • Новости дня
    Путин заявил о перспективах создания искусственных органов человека
    Путин заявил о перспективах создания искусственных органов человека
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий выразил уверенность, что бюрократические препоны не должны мешать появлению новых медицинских технологий.

    Глава государства подчеркнул, что особенно важно ускорить внедрение таких разработок, как лекарственные препараты, ткани, сосуды и даже отдельные органы человека, передает ТАСС.

    «Это лекарственные препараты, даже ткани, сосуды и, что уже не является фантастикой, отдельные органы человека», – заявил Путин. Он также добавил, что, хотя до создания «живого сердца» на данный момент не дошли, движение в этом направлении уже идет.

    Ранее Путин заявил, что бюрократия не должна мешать появлению новых вакцин.

    Российский лидер также назвал справедливым равный доступ стран к новым технологиям.

    Комментарии (5)
    25 февраля 2026, 10:25 • Новости дня
    Путин определил 40 кандидатов для нового состава Общественной палаты
    Путин определил 40 кандидатов для нового состава Общественной палаты
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин инициировал процедуру формирования нового состава Общественной палаты, предложив 40 гражданам с особыми заслугами войти в ее состав, сообщили в Кремле.

    Процедура формирования нового состава Общественной палаты Российской Федерации была инициирована президентом Владимиром Путиным, говорится в сообщении Кремля на платформе Max.

    Сообщается, что глава государства определил 40 граждан России, обладающих особыми заслугами перед государством и обществом, и направил им официальные приглашения войти в новый состав Общественной палаты Российской Федерации.

    В сообщении подчеркивается, что эти кандидаты были выбраны по президентской квоте и их участие должно укрепить работу Общественной палаты. Кандидатуры были определены с учетом их вклада в развитие российского общества и государства.

    Ранее в центре Москвы открылась выставка к юбилею Общественной палаты.

    Владимир Путин поблагодарил активистов за принципиальную позицию и помощь фронту.

    Напомним, Государственная дума одобрила запрет для иностранных агентов входить в состав Общественной палаты.

    Комментарии (0)
