23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.2 комментария
Путин пообщался в неформальной обстановке с героями СВО в Кремле
Президент России Владимир Путин после церемонии награждения в Кремле пообщался с героями спецоперации на Украине за бокалом шампанского.
Президент России Владимир Путин вручил государственные награды героям спецоперации на Украине в Кремле, сообщает ТАСС.
После официальной части Путин пообщался с награжденными в неформальной обстановке за бокалом шампанского. Глава государства поздравил военнослужащих.
«Поздравляю вас с госнаградами. С Днем защитника Отечества – с вашим днем», – заявил президент, обращаясь к героям спецоперации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин в День защитника Отечества вручил медали «Золотая Звезда» ряду военных, удостоенных звания Героя России. Президент назвал военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, настоящими патриотами России.