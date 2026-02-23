  • Новость часаПутин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены
    Мерц решил возглавить Европу военным путем
    Эксперт оценил данные о «закулисном диалоге» по «Северным потокам»
    США и G7 отказались поддержать план ЕС по блокаде российской нефти
    Politico: Визит фон дер Ляйен и Кошты в Киев на грани срыва
    Путин: Россия сражается за будущее, независимость, за правду и справедливость
    Генерал заявил о возможности провокации Запада на границе России
    Британский аналитик Меркурис объяснил грубость Зеленского
    США объявили об отмене ряда пошлин
    Дмитриев назвал фото с арестом принца Эндрю в Лувре концом британской короны
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Наш главный бренд «Русский солдат» знают во всем мире

    23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Мы всех простим после победы

    «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    23 февраля 2026, 12:19 • Новости дня

    Путин пообщался в неформальной обстановке с героями СВО в Кремле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин после церемонии награждения в Кремле пообщался с героями спецоперации на Украине за бокалом шампанского.

    Президент России Владимир Путин вручил государственные награды героям спецоперации на Украине в Кремле, сообщает ТАСС.

    После официальной части Путин пообщался с награжденными в неформальной обстановке за бокалом шампанского. Глава государства поздравил военнослужащих.

    «Поздравляю вас с госнаградами. С Днем защитника Отечества – с вашим днем», – заявил президент, обращаясь к героям спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин в День защитника Отечества вручил медали «Золотая Звезда» ряду военных, удостоенных звания Героя России. Президент назвал военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, настоящими патриотами России.

    21 февраля 2026, 06:25 • Новости дня
    Степашин раскрыл черту Путина, о которой узнал в годы его руководства ФСБ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Владимир Путин после назначения директором ФСБ в 1998 году попросил у президента России Бориса Ельцина разрешения каждую неделю ездить в Петербург, рассказал Сергей Степашин, бывший премьер-министр, занимавший в конце 90-х пост главы МВД.

    «Мало кто знает: когда Владимира Путина назначили директором ФСБ, он единственное, о чем попросил президента Ельцина (мы с Путиным тогда были в очень близких отношениях): чтобы он каждый выходной мог ездить в Петербург», – рассказал он ТАСС.

    По словам Степашина, Ельцин поинтересовался причиной такой необходимости, на что Путин ответил, что у него тяжело болен отец.

    «И он каждый выходной приезжал. И, по сути дела, санитаром был два дня. Это же не игра. Это такой человек», – сказал он.

    Степашин подчеркнул, что считает это свидетельством порядочности Путина.

    Отец президента России, Владимир Спиридонович, скончался в 1999 году в возрасте 88 лет. Путин переехал в Москву из Петербурга в 1996 году, занимая ряд ключевых постов в администрации президента. В августе 1999 года он стал главой правительства, сменив Степашина.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин в 2025 году рассказал, что его внуки могут  неожиданно приехать в Кремль, но стараются так не делать. Также он признался, что не строг с внуками. Он впервые упомянул, что у него есть внучка, и уточнил, что девочка свободно общается на китайском языке со своей воспитательницей из Пекина. Глава управления президента рассказал, почему Путин решил стать разведчиком.

    22 февраля 2026, 07:11 • Новости дня
    Уиткофф высказался о впечатлениях от Путина после серии переговоров
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным составил о политике определенное мнение, которое не всем нравится, о чем он рассказал в эфире Fox News.

    «Он всегда был со мной честен. И когда я говорю об этом, меня критикуют, но это правда. Он сказал мне, где пролегают его «красные линии», – цитирует Уиткоффа ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

    По его словам, он стремился понять позицию России, некоторые даже критиковали Уиткоффа за восемь встреч с Путиным, но он оставался верен своей позиции.

    «Как можно заключить сделку с кем-то с другой стороны, если ты не представляешь, с каких позиций он исходит? Мне нужно было понять, каковы его мотивы, цели и так далее. И я действительно считаю, что многие из этих встреч сейчас становятся очень актуальными», – отметил дипломат.

    Спецпосланник президента США выразил надежду, что его встречи с российским лидером были важными для переговорного процесса по украинскому вопросу и он будет доведен до конца.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил об очень хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Спецпредставитель президента США Уиткофф отметил прогресс по вопросам урегулирования ситуации на Украине. В Кремле ответили на вопрос о новых переговорах по Украине после раунда в Женеве.

    22 февраля 2026, 15:00 • Видео
    Операция по замене Зеленского начата

    Чтобы продолжать конфликт с Россией как можно дольше, Владимира Зеленского заменят на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Операция уже начала, а интервью, в котором Залужный обвинил Зеленского в главных провалах ВСУ, ее первый этап.

    20 февраля 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин на заседании Совбеза попросил Мединского огласить итоги переговоров в Женеве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза поручил своему помощнику Владимиру Мединскому подробно рассказать о ходе и результатах женевских переговоров по Украине.

    Президент России Владимир Путин попросил своего помощника Владимира Мединского, возглавлявшего российскую делегацию на переговорах по украинскому урегулированию, доложить об итогах переговоров в Женеве на совещании постоянных членов Совбеза РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что хотел бы услышать подробную информацию о ходе дискуссий и достигнутых договоренностях от Мединского и представителей Минобороны, чтобы все участники совещания были в курсе ситуации.

    «Я бы попросил наших коллег, которые работали совсем недавно в Женеве, встречались с американской и украинской делегацией, на предмет поиска решений, мирных решений того, что происходит у нас на этом треке. Делегацию возглавлял Владимир Ростиславович, хотел бы предоставить ему слово», – заявил президент, открывая заседание.

    Далее Мединский и глава Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков проинформировали членов Совбеза о результатах переговоров в закрытом режиме.

    Напомним, переговоры в Женеве проходили 17-18 февраля с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. По словам Мединского в СМИ, обсуждения были «тяжелыми, но деловыми». Он также сообщил, что в ближайшее время планируется новая встреча сторон.

    В пятницу Путин на оперативном совещании с членами Совбеза уделил особое внимание вопросам повышения эффективности научных разработок.

    Ранее на совещании с Совбезом России президент обсуждал меры по борьбе с паводками и пожарами. Кроме того, в январе глава государства провел два оперативных совещания с постоянными членами СБ за неделю.


    23 февраля 2026, 00:13 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия укрепит армию, флот и ядерную триаду
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В обращении по случаю Дня защитника Отечества президент Владимир Путин отметил среди планов ускоренную разработку перспективных вооружений, усиление ядерной триады и развитие вооруженных сил с опорой на боевой опыт спецоперации.

    Президент Владимир Путин поздравил россиян, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных Сил с Днем защитника Отечества.

    В своем обращении глава государства отметил, что Россия продолжит масштабное укрепление армии и флота с учетом складывающейся международной ситуации и боевого опыта специальной военной операции, с опорой на российскую промышленность, науку, индустриальные и высокотехнологичные компании.

    Президент назвал развитие ядерной триады безусловным приоритетом, гарантирующим безопасность страны, стратегическое сдерживание и баланс сил в мире, и заявил о планах качественно наращивать потенциал всех видов вооруженных сил, повышать их боеготовность и мобильность.

    «Будем наращивать темпы разработки перспективных систем для вооруженных сил», – сказал Путин. – «Уверен в главном: эта техника всегда будет в надежных руках. Наши солдаты и офицеры – настоящие патриоты, люди особой закалки и несгибаемой воли, опора государства и общества».

    Путин отметил, что в ходе СВО плечом к плечу сражаются представители всех народов России, а в умении вместе побеждать ради общих целей заключена колоссальная сила армии и российского многонационального общества.

    «Испокон веков на защиту страны поднимались люди разных национальностей и вероисповеданий. Чувство патриотизма, ответственность за судьбу Родины скрепляли их единство, вдохновляли на ратные подвиги и великие, бессмертные победы. Современное поколение воинов России достойно продолжает традиции доблести и чести, завещанные предками», – подчеркнул президент.

    Он выразил низкий поклон всем, кто сражается за Отечество, и почтил память павших героев.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах Владимира Путина в День защитника Отечества провести рабочий день, возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата и вручить государственные награды.

    20 февраля 2026, 19:12 • Новости дня
    The Guardian: Испуганный Байден звонил Путину в 2021 году из-за Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В 2021 году занимавший тогда пост президента США Джо Байден позвонил президенту России Владимиру Путину, обеспокоившись разведданными о возможных военных действиях на Украине, пишут британские СМИ.

    Президент США Джо Байден в 2021 году совершил встревоженный звонок своему российскому коллеге Владимиру Путину из-за ситуации на Украине, пишет британская газета The Guardian. Поводом для разговора послужили данные американской разведки, которые вызвали серьезное беспокойство в Белом доме.

    По данным журналистов, разведка США получила сведения, что Путин может использовать свое ежегодное послание для обоснования военных действий на Украине. Главе Белого дома доложили об этом за неделю до выступления российского лидера, после чего он инициировал телефонный разговор.

    В ходе беседы американский президент поделился своими опасениями. «Он выразил обеспокоенность, а также предложил провести саммит в ближайшие месяцы», – говорится в материале.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Байден на встрече с Путиным в 2021 году выразил уважение к главе российского государства за единство России. Лавров также отметил, что Байден говорил о России без подсказок и признал особенности исторического развития страны, где поддерживается многонациональность и сохраняются языки, культура и традиции.

    До этого Владимир Путин заявил, что развитие конфликта на Украине можно было предотвратить при других отношениях с администрацией Байдена.


    20 февраля 2026, 16:35 • Новости дня
    Швейцарская газета изобразила лидеров Европы гномами на фоне Путина и Трампа

    @ Joint Base Elmendorf-Richardson/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В свежем номере швейцарского издания NZZ появилась иллюстрация с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в окружении европейских лидеров в виде гномов-карликов.

    Швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung (NZZ) опубликовала статью с иллюстрацией, на которой президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп изображены в окружении уменьшенных европейских лидеров. Материал опубликован под заголовком «Почему Европа не повзрослеет», сообщает РИА «Новости».

    На иллюстрации рядом с Путиным и Трампом изображены уменьшенные президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава правительства Британии Кир Стармер. Европейские лидеры представлены в виде гномов с красными колпаками, что, по мнению авторов, символизирует их слабое политическое влияние на фоне лидеров России и США.

    В публикации также подчеркивается разобщенность Европы по ключевым вопросам. «Даже в судьбоносном вопросе помощи Украине Европа разделена. Север платит, а юг наблюдает. Вместо единства царит эгоизм», – подчеркивает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с Владимиром Путиным. Трамп также назвал Путина сильным лидером, с которым нельзя играть.

    До этого глава МИД Сергей Лавров также заявил, что Путин и Трамп поддерживают отличные отношения.


    20 февраля 2026, 22:55 • Новости дня
    Путин подписал закон о приостановке связи по требованию ФСБ

    Tекст: Катерина Туманова

    Ранее одобренный Советом Федерации закон об обязанности сотовых операторов приостанавливать услуги связи по требованию ФСБ подписан в пятницу президентом России Владимиром Путиным.

    «Приостановить оказание услуг связи при поступлении требований от органов Федеральной службы безопасности в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента Российской Федерации», – сказано в документе, опубликованном на портале опубликования правовых актов.

    Закон освобождает операторов связи от ответственности перед клиентами за ненадлежащее исполнение обязательств по договору в вышеозначенных случаях.

    Напомним, 17 февраля Госдума обязала операторов отключать связь по требованию ФСБ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минцифры разрешит провайдерам отключать интернет отказавшимся от оптоволокна клиентам. Военный эксперт раскрыл механизм доступа западных спецслужб к перепискам в Telegram


    20 февраля 2026, 16:20 • Новости дня
    Путин продлил срок службы для замглавы МИД Грушко

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении полномочий Александра Грушко на посту замглавы МИД России.

    Президент России Владимир Путин своим распоряжением продлил срок федеральной государственной гражданской службы замминистра иностранных дел Александра Грушко, передает ТАСС. Согласно опубликованному документу, новый срок службы установлен до 25 апреля 2027 года.

    Грушко в МИД курирует вопросы европейской политики.

    Ранее президент России подписал распоряжение о продлении срока федеральной государственной гражданской службы для другого заместителя главы МИД Сергея Вершинина. Также Путин продлил срок службы для заместителя главы МИД Сергея Рябкова, который отвечает за отношения с США и контроль над вооружениями.

    До этого срок пребывания Александра Бастрыкина на посту главы Следственного комитета продлили до 27 августа 2026 года.


    20 февраля 2026, 18:04 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом научные исследования в интересах обороны

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза уделил особое внимание вопросам повышения эффективности научных разработок для укрепления обороны и безопасности страны.

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, посвященное вопросам научных исследований в сфере обороны и безопасности, передает ТАСС.

    «У нас сегодня важный и очень интересный вопрос в повестке дня – о мерах по повышению эффективности фундаментальных и прикладных исследований в интересах обороны страны и безопасности государства. Вот мы на эту тему поговорим», – заявил Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом России обсуждал меры по борьбе с паводками и пожарами.

    20 февраля 2026, 23:57 • Новости дня
    Подписан закон о допотпуске до 35 дней ветеранам СВО и служившим в Сирии

    Tекст: ка

    Президент России Владимир Путин подписал в пятницу закон о предоставлении неоплачиваемого отпуска до 35 дней в год для ветеранов боевых действий из зоны СВО, Сирии и Афганистана.

    «...Внести изменение, <...> дополнив его словами «и предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году», сказано в документе, опубликованном на портале опубликования правовых актов.

    Таким образом президент утвердил внесение изменений в закон «О ветеранах», которые были подготовлены правительством для повышения уровня социальной защищенности граждан, направлявшихся для выполнения задач на территориях ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

    Для тех, кто имеет особые заслуги в выполнении указанных задач и при этом отработавших на этих территориях в общей сложности не менее шести месяцев, либо откомандированных досрочно по уважительным причинам.

    Напомним, в январе Госдума в первом чтении одобрила отпуска командированным в зону СВО и Сирию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Путин подписал закон, который позволяет супругам, детям и родителям раненых участников спецоперации брать отпуск без сохранения зарплаты сроком до 35 дней в год. Также Президент России отметил  необходимость обязательной компенсации расходов на ЖКХ для семей бойцов, пропавших без вести в ходе СВО.

    20 февраля 2026, 14:10 • Новости дня
    Песков сообщил о встрече Путина и Набиуллиной в Кремле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина обсудили служебные вопросы лично на переговорах в Кремле с делегацией из Мадагаскара, обойдясь без телефонного разговора, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Владимир Путин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина не созванивались накануне, а лично пообщались на полях российско-малагасийских переговоров в Кремле, передает ТАСС.

    Песков уточнил: «Они вчера виделись, им не надо было по телефону разговаривать, потому что Эльвира Набиуллина принимала участие в составе нашей делегации с нашими малагасийскими гостями, президентом Мадагаскара».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о планах провести телефонный разговор с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной 19 февраля.

    Набиуллина заявила, что банковская система России остается устойчивой, а кредитные организации имеют достаточно капитала для поддержки экономики. По ее словам, пик роста цен в России пришелся на первые две недели января.

    23 февраля 2026, 11:31 • Новости дня
    Путин: Россия сражается за будущее, независимость, за правду и справедливость
    @ kremlin.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле в День защитника Отечества президент Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» ряду военных, удостоенных звания Героя России, отметив борьбу страны за справедливость.

    Путин заявил, что страна сражается за свое будущее, независимость, правду и справедливость, передает ТАСС.

    Его слова прозвучали во время церемонии вручения государственных наград Героям России, которая прошла в Представительском кабинете Кремля.

    «Россия сражается за свое будущее, за независимость, за правду и справедливость», – сказал глава государства. На церемонии присутствовали также министр обороны Андрей Белоусов и другие высокопоставленные лица.

    В числе награжденных оказались генерал-лейтенант Арутюн Дарбинян, полковник Вячеслав Веденин, подполковник Инал Гериев, старший лейтенант Сергей Каримов, генерал-майор Евгений Ковылин, лейтенант Михаил Король, старший лейтенант Владимир Силенко.

    Высшего звания также удостоились полковник Александр Фабричнов и старший лейтенант Василь Ямалетдинов. Орденами Мужества были награждены подполковник Николай Нетесов и полковник Александр Рукосуев.

    Ранее президент Владимир Путин поздравил россиян, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил с Днем защитника Отечества.

    Путин заявил о необходимости ускорить разработку новых видов вооружений, а также отметил задачу по усилению ядерной триады. Глава государства подчеркнул важность развития вооруженных сил с учетом боевого опыта спецоперации на Украине.

    Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с праздником и отметил их мужество и профессионализм при выполнении задач в зоне спецоперации на Украине.

    21 февраля 2026, 00:25 • Новости дня
    Путин подписал закон о сохранении ежемесячного пособия многодетным семьям

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин подписал в пятницу закон, обозначающий критерии сохранения ежемесячного пособия многодетным семьям при небольшом превышении среднедушевого дохода, он вступит в силу через 90 дней после опубликования.

    «Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка гражданам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, назначается и выплачивается в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, установленном в субъекте Российской Федерации», – сказано в документе, опубликованном на портале опубликования правовых актов.

    Там уточняется, что многодетным семьям, которые с 1 января 2026 года уже получили отказ в ежемесячном пособим из-за превышения дохода, решения ведомств будут пересмотрены в без необходимости подавать заявления.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мишустин рассказывал о сохранении пособия многодетным при превышении дохода. Володин сообщил об обновлении правил выдачи пособий многодетным семьям.

    23 февраля 2026, 12:20 • Новости дня
    Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

    Вместе с главой государства в церемонии участвовал министр обороны России Андрей Белоусов, передает РИА «Новости». После возложения венка оба почтили память павших воинов минутой молчания.

    Традиционно президент каждый год 23 февраля приезжает в Александровский сад, чтобы у Вечного огня отдать дань уважения погибшим солдатам.

    Напомним, в понедельник Путин поздравил военных с Днем защитника Отечества на торжественной церемонии в Кремле.

    Президент назвал героев СВО настоящими патриотами России. Он заявил, что страна сражается за свое будущее, независимость, правду и справедливость. Глава государства также призвал офицеров помнить об ответственности за подчиненных.

    23 февраля 2026, 11:50 • Новости дня
    Путин в Кремле поздравил военных с Днем защитника Отечества
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил военных с Днем защитника Отечества на торжественной церемонии в Кремле.

    В своей речи глава государства отметил, что этот праздник в последние годы отмечается с особой гордостью и благодарностью, передает РИА «Новости».

    «Поздравляю вас с праздником, с Днем защитника Отечества. С праздником, который в последние годы мы отмечаем с особым чувством гордости и благодарности. Чествуем всех, кто с риском для жизни, отвагой и мужеством, с любовью к России, к нашему народу исполняет свой воинский долг в зоне специальной военной операции, стоит на страже наших рубежей, обеспечивает стратегический паритет», – подчеркнул Путин.

    По словам президента, в этот день чествуют всех, кто проявляет отвагу и мужество, защищая страну, а также тех, кто обеспечивает стратегическое равновесие России. Путин отдельно поблагодарил военных, которые несут службу в зоне спецоперации на Украине, и подчеркнул их вклад в защиту национальных интересов государства.

    Кроме того, глава государства попросил участников церемонии передать слова поддержки родным и близким военных. Он отметил, что семья и близкие играют важную роль, переживая и поддерживая своих героических родственников, находящихся на службе.

    Ранее Путин назвал героев СВО настоящими патриотами России. Он заявил, что страна сражается за свое будущее, независимость, правду и справедливость.

    Захарова назвала скандал с экс-принцем Эндрю «цирком уродов»
    Трамп «пожаловался» на частые победы США
    Боевики ГУР объявили охоту на украинских мужчин в прифронтовой зоне
    Названы ключевые изменения в сфере личных финансов россиян с марта
    Мошенники начали мстить россиянам за провал афер
    Группа боевиков «Шквал» замерзла при попытке бегства в Запорожской области
    Жертвы подмены детей в роддоме Приморья дошли до Верховного суда

    «Обеление» москвичей приносит миллиарды рублей дохода

    В России продолжается борьба с нелегальной занятостью. В прошлом году только в Москве выявили почти 64 тыс. человек, которым пришлось вернуть в бюджет 9 млрд рублей. Налоговая все эффективнее находит неработающих граждан и заставляет их платить налоги, отмечают эксперты. Как это происходит? Подробности

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Мерц решил возглавить Европу военным путем

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сохранил пост председателя Христианско-демократического союза, получив более 90% голосов. В выступлении на съезде партии он говорил о России и констатировал наличие «глубокого разрыва» между Европой и США. Как считают эксперты, Мерц пытается оживить немецкую экономику путем милитаризации и прочит себя на роль военного и экономического лидера объединенной Европы, навязывая ей идею противостояния «имперской России». Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Операция по замене Зеленского начата

      Чтобы продолжать конфликт с Россией как можно дольше, Владимира Зеленского заменят на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Операция уже начала, а интервью, в котором Залужный обвинил Зеленского в главных провалах ВСУ, ее первый этап.

    • «Еще три года». Зеленский все решил

      Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    • Воспитательницы показали, как остановили нападение на детский сад

      В детском саду в Бугуруслане Оренбургской области воспитательница Лия Наилевна Галеева и учитель музыки Людмила Юрьевна Платонова спасли десять малышей от вооруженного ножом мужчины, ворвавшегося в детсад. Как защищали детей и боролись с нападавшим героические женщины рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД Юрию Васильеву.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что подарить на 23 февраля 2026 сегодня: идеи мужу, папе и начальнику

      Сегодня, 23 февраля, тысячи женщин задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • Сегодня 23 февраля 2026: красивые бесплатные открытки с поздравлениями папе, дедушке, мужу и защитникам

      Сегодня, 23 февраля 2026 года, в России отмечают День защитника Отечества. Многие ищут красивые открытки на 23 февраля, чтобы поздравить папу, мужа, дедушку, сына или коллегу. Даже небольшая, но искренняя открытка с теплыми словами становится знаком внимания и уважения. Газета ВЗГЛЯД публикует бесплатные открытки с поздравлениями, которые можно скачать и отправить в мессенджерах, а также идеи для рисунков и готовые тексты, чтобы поздравить защитников Отечества именно сегодня. В подборке – открытки для папы, мужа, любимого, дедушки, коллег и военнослужащих, а также короткие поздравления в стихах и прозе.

    • Великий пост 2026 начинается 23 февраля: Чистый понедельник и правила первой недели

      В 2026 году Великий пост начинается 23 февраля – в Чистый понедельник, а продлится до 11 апреля включительно. Первая неделя поста считается самой строгой и духовно насыщенной: в храмах читают Великий покаянный канон Андрея Критского, верующие усиливают молитву и ограничивают питание. Рассказываем, какие даты приходятся на первую седмицу, что можно и нельзя делать, как соблюдается пост по уставу и какие послабления допускаются.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

