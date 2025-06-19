Путин рассказал о своей внучке и ее воспитательнице из Пекина

Tекст: Антон Антонов

«Когда я говорил о том, что некоторые мои близкие люди, родные, изучают китайский язык, я сказал про свою внучку, у которой воспитательница из Пекина, и она с ней свободно говорит на китайском языке», – приводит слова Путина ТАСС.

Он также сообщил, что его дочь сама решила учить китайский язык «еще в начале 2000-х годов». Решение было принято «до всех этих значимых и известных событий». «Просто потому, что ей так хотелось», – сказал Путин.

Он указал на рост интереса к китайскому языку в России. Путин пояснил, что в этом вопросе российско-китайские отношения развиваются так же, как развивались бы отношения с любой страной «в случае расширения объема контактов и экономической активности».

Путин отметил, что «необходимость в специалистах», владеющих соответствующим языком, появляется вместе с ростом экономической активностью. Такое уже происходило – с английским, немецким, а в XIX веке – французским, который «до сих пор считается языком дипломатического общения».

Как отмечает ТАСС, ранее Путин упоминал только о своих двух внуках. При этом глава государства не называл имен и возраста детей, оберегая свою семью от публичности. Известно, что у обеих дочерей президента Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой есть дети.

Недавно Путин рассказал, что что его внуки могут неожиданно приехать к нему в Кремль, однако они, понимая напряженный график главы государства, стараются так не делать. Также он признался, что не строг с внуками.