105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.9 комментариев
Путин: Россия – единственная страна, способная серийно строить атомные ледоколы
Россия является единственным в мире государством, осуществляющим серийное производство атомных ледоколов. Это лидерство базируется на полном технологическом цикле внутри страны. Об этом в формате видеоконференции заявил президент России Владимир Путин, дав старт строительству ледокола «Сталинград».
«Россия сегодня – единственная страна в мире, способная вести серийное производство, строительство мощных, надежных атомных ледоколов. И что принципиально – на базе собственных отечественных технологий», – сказал глава государства, передает ТАСС.
Путин отметил, что страна активно пополняет уникальный ледокольный флот современной техникой, развивая кораблестроение и внедряя отечественные инновации. Особую благодарность президент выразил корабелам, ученым-атомщикам, инженерам и рабочим, участвующим в создании ледоколов.
Ледокол «Сталинград» станет седьмым судном этой серии, сообщил российский лидер. Головной ледокол «Арктика» и три судна «Сибирь», «Урал», «Якутия» уже эксплуатируются на трассах Северного морского пути. Строительство еще двух ледоколов – «Чукотка» и «Ленинград» – продолжается на Балтийском заводе, добавил президент.
Путин подчеркнул, что России предстоит большой объем работы над дальнейшим развитием ледокольного флота и российского судостроения. Он выразил уверенность в том, что эти задачи будут выполняться ритмично, несмотря на сложности и вызовы.
Во вторник президент России Владимир Путин дал старт строительству атомного ледокола «Сталинград». Он заявил, что ледокол «Сталинград» станет символом созидательной силы народа.