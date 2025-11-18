Путин: Россия – единственная страна, способная серийно строить атомные ледоколы

Путин подчеркнул роль профсоюзов во взаимодействии с властью и бизнесом

Tекст: Валерия Городецкая

Путин отметил, что ФНПР объединяет 44 отраслевых профсоюза, включая работающих граждан и учащихся вузов и колледжей.

«ФНПР у нас – ведущее профсоюзное объединение, самое крупное и, наверное, наиболее эффективно работающее... почти 20 млн членов профсоюзов, 18,8. Это и работающие люди, и учащиеся средних и высших учебных заведений», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что организация выполняет важнейшую государственную функцию – защиту прав и интересов работников.

Также президент выделил вклад ФНПР в контроль за охраной труда и напомнил о тесном взаимодействии с работодателями и правительством в рамках трехсторонней комиссии. По словам Путина, профсоюзы часто выступают не просто как партнеры, а предъявляют обоснованные претензии, эффективно выполняя свою функцию по защите прав работников.

«ФНПР осуществляет свои функции и, как партнер в трехсторонней комиссии, работает с работодателями и с правительством. Часто, очень часто выступает не как партнер, а как оппонент, выполняя свою функцию по защите прав работающих. Работы действительно много», – заметил Путин.

Он также отметил, что в этом году профсоюзное движение в России отмечает ряд юбилеев. Черногаев подтвердил, что в нынешнем году исполняется 120 лет с начала профсоюзного движения в стране и 35 лет с момента создания ФНПР.

В прошлом году ФНПР избрала нового председателя и ввела должность президента.