  • Новость часаЛавров выразил солидарность с народом Венесуэлы перед лицом вооруженной агрессии
    США нанесли удары по Венесуэле
    Медведев резко отреагировал на операцию США в Венесуэле
    Эксперт назвал сценарии для США после атаки на Венесуэлу
    Лукьянов назвал цели Трампа при атаке на Венесуэлу
    США предъявили Мадуро и его жене обвинения в «наркотерроризме»
    МИД России призвал внести ясность в ситуацию с захватом Мадуро
    Сенатор Клишас иронично высказался о молчании Каллас после ударов США по Каракасу
    CBS: Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта»
    Глава Евросовета поддержал «мирную передачу власти в Венесуэле»
    Мнения
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Похищение Мадуро открыло дверь в новое Средневековье

    Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Исчезнет ли Украина в 2026 году

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что если Украина дальше продолжит так воевать, то исчезнет с географической карты мира, перестанет существовать. Как это может произойти? Попробуем смоделировать.

    11 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Почему враги не задушили Иран

    Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.

    11 комментариев
    3 января 2026, 17:01 • Справки

    Как правильно снять и передать показания счётчиков ЖКХ в 2026 году

    Как правильно снять и передать показания счётчиков ЖКХ в 2026 году
    @ Кристина Панкратова/ТАСС

    Каждый собственник квартиры в многоквартирном доме должен ежемесячно платить коммунальные услуги - а для этого передавать показания соответствующих приборов учета. Как, кому и каким способом требуется это делать и что будет, если не выполнять данную процедуру?

    Собственники жилых помещений обязаны ежемесячно передавать показания индивидуальных приборов учёта (ИПУ) воды, электричества, газа и тепла. Своевременная передача данных позволяет оплачивать коммунальные услуги по фактическому потреблению, а не по нормативам, которые часто оказываются выше реального расхода.

    Какие счётчики должны быть установлены

    По Федеральному закону №261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении» приборы учёта обязательны в случаях, где коммунальные ресурсы используются из общего источника и установка технически возможна. В квартирах многоквартирных домов устанавливают счётчики на холодную и горячую воду, электроэнергию, а при наличии газификации - на газ. В домах с горизонтальной разводкой системы отопления также могут устанавливаться индивидуальные теплосчётчики.

    Обязанность по установке и обслуживанию счётчиков воды, газа и тепла лежит на собственнике помещения. Исключение составляют электросчётчики: с 1 июля 2020 года за их установку, замену и поверку отвечают гарантирующие поставщики электроэнергии (в многоквартирных домах) и сетевые организации (в частных домах).

    Как правильно снять показания

    На циферблате счетчика отображаются цифры двух цветов - чёрные и красные. Для передачи нужны только черные цифры, расположенные до запятой или точки. Красные цифры показывают доли (литры для воды, доли киловатт-часов для электричества) и в расчетах не учитываются.

    Счётчики воды. В квартире обычно установлены два прибора - на холодную (ХВС, синяя маркировка) и горячую (ГВС, красная маркировка) воду. На циферблате восемь цифр: первые пять черных показывают кубометры, последние три красных - литры. Передавать нужно только кубометры (черные цифры). Если счетчик показывает 00123,456, передаем значение 123.

    Счётчики электроэнергии. Однотарифные приборы имеют одно показание - общий расход электроэнергии в киловатт-часах. Многотарифные счётчики фиксируют потребление по зонам суток: T1 - дневной тариф, T2 - ночной, T3 - полупиковый (при трехтарифном учете). Для снятия показаний с электронного счетчика используйте кнопку переключения режимов (обычно обозначена «Scroll» или стрелками).

    Счётчики газа. Принцип аналогичен: записывайте чёрные цифры до запятой, показывающие кубометры израсходованного газа.

    Типичная ошибка. Если случайно передать показания с красными цифрами, расход будет завышен в десятки и сотни раз. При показаниях 123,456 передача значения 123456 вместо 123 приведет к начислению платы за 123456 кубометров вместо 123.

    Сроки передачи показаний

    Стандартный период передачи показаний - с 15 по 25 число текущего месяца. Конкретные сроки устанавливаются управляющей компанией, ТСЖ или ресурсоснабжающей организацией и указываются в квитанции на оплату ЖКУ.

    Для отдельных ресурсов сроки могут отличаться. В Москве показания счётчиков воды и тепла принимаются с 4 числа текущего месяца по 3 число следующего. Показания газовых счётчиков передаются с 1 по 20 число месяца.

    Способы передачи показаний

    Через приложение «Госуслуги Дом». Мобильное приложение позволяет передавать показания всех счётчиков, оплачивать услуги ЖКХ, отслеживать историю потребления и направлять заявки в управляющую компанию. Для использования необходима авторизация через портал Госуслуг и подключение лицевого счета.

    Порядок действий: скачайте приложение (доступно в RuStore, App Store, Google Play, AppGallery), авторизуйтесь через Госуслуги, выберите объект недвижимости, перейдите в раздел «Показания», введите данные и нажмите «Передать показания».

    Через портал ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru). Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства объединяет данные о помещениях, счетчиках и платежах. Войдите в личный кабинет через учетную запись Госуслуг, подключите лицевой счет, выберите раздел «Передать показания приборов учёта», внесите данные и сохраните.

    Через личный кабинет поставщика услуг. Ресурсоснабжающие организации имеют собственные сайты и приложения. Для электроэнергии это региональные энергосбытовые компании («Мосэнергосбыт», «Петроэлектросбыт», «Татэнергосбыт» и др.), для газа - компании группы «Газпром межрегионгаз», для воды - местные водоканалы. Адреса сайтов и реквизиты указаны в квитанциях.

    Через региональные порталы госуслуг. Многие субъекты РФ имеют собственные сервисы для передачи показаний: mos.ru в Москве, uslugi.tatarstan.ru в Татарстане и другие.

    Через мобильные приложения банков. Ряд банков интегрировал функцию передачи показаний в свои приложения. При оплате услуг ЖКХ можно сразу указать текущие показания счётчиков.

    По телефону. Номера горячих линий поставщиков услуг указаны в квитанциях. Оператор или автоматическая система запишет показания по номеру лицевого счета.

    По СМС. Некоторые организации принимают показания в виде СМС-сообщений на специальный номер в установленном формате (номер лицевого счета, показания ХВС, ГВС, электричества).

    По электронной почте. Показания можно направить письмом на адрес управляющей компании или поставщика услуг.

    Лично. Показания принимаются в офисах управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, МФЦ. В некоторых домах установлены специальные ящики для квитанций с показаниями.

    Последствия непередачи показаний

    При отсутствии показаний от потребителя расчет платы производится по следующей схеме согласно пункту 59 Правил предоставления коммунальных услуг (Постановление Правительства РФ №354).

    Первые три месяца начисления производятся по среднемесячному потреблению за предыдущие шесть месяцев. Если прибор учёта работал менее шести месяцев, берётся фактический период, но не менее трех месяцев.

    Начиная с четвёртого месяца расчёт переводится на норматив потребления. Нормативы устанавливаются региональными органами власти и, как правило, значительно превышают фактическое потребление.

    Повышающий коэффициент 1,5 применяется при расчете по нормативу, если у потребителя нет счетчика при технической возможности его установки. Однако при наличии исправного прибора учёта, по которому просто не переданы показания, повышающий коэффициент не применяется.

    Штрафы за несвоевременную передачу показаний законодательством не предусмотрены. Коммунальные услуги не могут быть отключены только из-за отсутствия переданных показаний.

    Перерасчёт. Управляющая компания обязана не реже раза в год и не чаще раза в три месяца проводить проверку показаний счётчиков. При выявлении расхождений производится перерасчет в большую или меньшую сторону. Если период расчета по среднему не превысил трех месяцев, перерасчет будет выполнен автоматически после возобновления передачи показаний.

    Поверка счётчиков

    Показания счетчика принимаются только при действующем сроке поверки. Межповерочный интервал указан в паспорте прибора и различается в зависимости от типа:

    • счётчики холодной воды - 4-6 лет;

    • счётчики горячей воды - 4-6 лет;

    • счётчики газа - 5-12 лет;

    • счётчики электроэнергии - 8-16 лет;

    • теплосчётчики - 4-6 лет.

    Отсчёт межповерочного интервала начинается с даты изготовления счётчика (указана на корпусе или в паспорте), а не с момента установки. Дата очередной поверки обычно указывается в квитанции ЖКХ. Проверить сведения о поверке можно во ФГИС «Аршин» (fgis.gost.ru) по заводскому номеру прибора.

    При истечении срока поверки показания перестают приниматься. В первые три месяца расчет ведется по среднему потреблению, затем - по нормативу с повышающим коэффициентом 1,5.

    Поверку проводят аккредитованные организации, зарегистрированные в реестре Росаккредитации. Проверка возможна без снятия счётчика - специалист приезжает на дом с переносным оборудованием. Стоимость поверки одного счётчика воды составляет в среднем 500-1500 рублей в зависимости от региона. Результаты поверки в течение суток вносятся в систему «Аршин».

    Интеллектуальные системы учёта

    С 1 января 2022 года все новые электросчётчики должны соответствовать требованиям интеллектуальных систем учёта (Постановление Правительства РФ от 19 июня 2020 года №890). Многоквартирные дома, введенные в эксплуатацию после 1 января 2021 года, в обязательном порядке оснащаются умными счетчиками электроэнергии.

    Интеллектуальные приборы учёта автоматически передают показания в ресурсоснабжающую организацию через Wi-Fi, мобильную сеть или сим-карту прибора. Потребителям с такими счетчиками не требуется самостоятельно снимать и передавать показания.

    Замена старых счётчиков на интеллектуальные производится бесплатно при выходе прибора из строя или истечении межповерочного интервала. Расходы несут гарантирующие поставщики и сетевые организации.

    Для счётчиков воды, газа и тепла обязательного перехода на интеллектуальные системы пока не предусмотрено. Минстрой и Минцифры разрабатывают соответствующую нормативную базу.

    Как узнать своего поставщика услуг

    Информация о поставщиках коммунальных ресурсов содержится в квитанции на оплату ЖКУ (наименование, реквизиты, контакты), в приложении «Госуслуги Дом» в разделе «Поставщики коммунальных услуг», в личном кабинете ГИС ЖКХ, а также в договоре управления многоквартирным домом.

    При возникновении вопросов о порядке передачи показаний, сроках приема данных и способах передачи следует обращаться непосредственно к поставщику услуг или в управляющую компанию. Контактные данные указаны на квитанции и на информационных стендах в подъездах многоквартирных домов.

    МИД Венесуэлы заявил о развертывании армии для защиты страны
    Каллас назвала Мадуро «недостаточно легитимным» президентом
    Глава Мюнхенской конференции: Действия США в Венесуэле лишают аргументов против РФ
    Дмитриев указал на двойные стандарты Евросоюза после операции США в Венесуэле
    Глава «Яд Вашем» отказал Зеленскому в выступлении в мемориальном комплексе
    В Польше произошел скандал из-за ошибки в новогоднем обращении Туска
    Sohu: Польша получила отпор после скандала с консульством России в Гданьске

    Российской экономике удались десять рекордных достижений

    2025 год был непростым для российской экономики. Запад вводил новые санкции, цены на нефть упали еще сильнее, вырос и дефицит бюджета, а заемные деньги остаются по-прежнему дорогими. Однако устойчивости экономики страны это никак не помешало. Какие главные успехи достигнуты в экономике и благодаря каким обстоятельствам? Подробности

    Запад молчаливо поддержал теракт Киева в Хорлах

    Новогодняя атака ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области унесла уже 27 жизней. На фоне этого Москва призывает ООН к немедленному осуждению террористических действий противника. Эксперты отмечают – Киев, не способный продемонстрировать хотя бы какие-то успехи на фронте, из раза в раз прибегает к терроризму, а Европа безмолвно его поддерживает. Подробности

    Штурмовики стали воплощением героизма на поле боя

    Наиболее впечатляющие примеры героизма, в том числе массового, в зоне СВО в 2025 году показали бойцы, сражающиеся на самом переднем крае – штурмовики. А самой значимой войсковой операцией в этом смысле стало освобождение Курской области. Но и в других районах и при других обстоятельствах российские бойцы доказывали свое мужество. Подробности

    США нанесли удары по Венесуэле

    В субботу в столице Венесуэлы раздались взрывы. Президент США Дональд Трамп уже заявил, что удары нанесли Штаты. Причем, по его словам, президент республики вместе с женой был захвачен и вывезен из страны. В стране введено чрезвычайное положение, а на улицах Каракаса заметили бронетехнику. Что известно о произошедшем? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации