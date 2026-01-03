Как правильно снять и передать показания счётчиков ЖКХ в 2026 году

Собственники жилых помещений обязаны ежемесячно передавать показания индивидуальных приборов учёта (ИПУ) воды, электричества, газа и тепла. Своевременная передача данных позволяет оплачивать коммунальные услуги по фактическому потреблению, а не по нормативам, которые часто оказываются выше реального расхода.

Какие счётчики должны быть установлены

По Федеральному закону №261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении» приборы учёта обязательны в случаях, где коммунальные ресурсы используются из общего источника и установка технически возможна. В квартирах многоквартирных домов устанавливают счётчики на холодную и горячую воду, электроэнергию, а при наличии газификации - на газ. В домах с горизонтальной разводкой системы отопления также могут устанавливаться индивидуальные теплосчётчики.

Обязанность по установке и обслуживанию счётчиков воды, газа и тепла лежит на собственнике помещения. Исключение составляют электросчётчики: с 1 июля 2020 года за их установку, замену и поверку отвечают гарантирующие поставщики электроэнергии (в многоквартирных домах) и сетевые организации (в частных домах).

Как правильно снять показания

На циферблате счетчика отображаются цифры двух цветов - чёрные и красные. Для передачи нужны только черные цифры, расположенные до запятой или точки. Красные цифры показывают доли (литры для воды, доли киловатт-часов для электричества) и в расчетах не учитываются.

Счётчики воды. В квартире обычно установлены два прибора - на холодную (ХВС, синяя маркировка) и горячую (ГВС, красная маркировка) воду. На циферблате восемь цифр: первые пять черных показывают кубометры, последние три красных - литры. Передавать нужно только кубометры (черные цифры). Если счетчик показывает 00123,456, передаем значение 123.

Счётчики электроэнергии. Однотарифные приборы имеют одно показание - общий расход электроэнергии в киловатт-часах. Многотарифные счётчики фиксируют потребление по зонам суток: T1 - дневной тариф, T2 - ночной, T3 - полупиковый (при трехтарифном учете). Для снятия показаний с электронного счетчика используйте кнопку переключения режимов (обычно обозначена «Scroll» или стрелками).

Счётчики газа. Принцип аналогичен: записывайте чёрные цифры до запятой, показывающие кубометры израсходованного газа.

Типичная ошибка. Если случайно передать показания с красными цифрами, расход будет завышен в десятки и сотни раз. При показаниях 123,456 передача значения 123456 вместо 123 приведет к начислению платы за 123456 кубометров вместо 123.

Сроки передачи показаний

Стандартный период передачи показаний - с 15 по 25 число текущего месяца. Конкретные сроки устанавливаются управляющей компанией, ТСЖ или ресурсоснабжающей организацией и указываются в квитанции на оплату ЖКУ.

Для отдельных ресурсов сроки могут отличаться. В Москве показания счётчиков воды и тепла принимаются с 4 числа текущего месяца по 3 число следующего. Показания газовых счётчиков передаются с 1 по 20 число месяца.

Способы передачи показаний

Через приложение «Госуслуги Дом». Мобильное приложение позволяет передавать показания всех счётчиков, оплачивать услуги ЖКХ, отслеживать историю потребления и направлять заявки в управляющую компанию. Для использования необходима авторизация через портал Госуслуг и подключение лицевого счета.

Порядок действий: скачайте приложение (доступно в RuStore, App Store, Google Play, AppGallery), авторизуйтесь через Госуслуги, выберите объект недвижимости, перейдите в раздел «Показания», введите данные и нажмите «Передать показания».

Через портал ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru). Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства объединяет данные о помещениях, счетчиках и платежах. Войдите в личный кабинет через учетную запись Госуслуг, подключите лицевой счет, выберите раздел «Передать показания приборов учёта», внесите данные и сохраните.

Через личный кабинет поставщика услуг. Ресурсоснабжающие организации имеют собственные сайты и приложения. Для электроэнергии это региональные энергосбытовые компании («Мосэнергосбыт», «Петроэлектросбыт», «Татэнергосбыт» и др.), для газа - компании группы «Газпром межрегионгаз», для воды - местные водоканалы. Адреса сайтов и реквизиты указаны в квитанциях.

Через региональные порталы госуслуг. Многие субъекты РФ имеют собственные сервисы для передачи показаний: mos.ru в Москве, uslugi.tatarstan.ru в Татарстане и другие.

Через мобильные приложения банков. Ряд банков интегрировал функцию передачи показаний в свои приложения. При оплате услуг ЖКХ можно сразу указать текущие показания счётчиков.

По телефону. Номера горячих линий поставщиков услуг указаны в квитанциях. Оператор или автоматическая система запишет показания по номеру лицевого счета.

По СМС. Некоторые организации принимают показания в виде СМС-сообщений на специальный номер в установленном формате (номер лицевого счета, показания ХВС, ГВС, электричества).

По электронной почте. Показания можно направить письмом на адрес управляющей компании или поставщика услуг.

Лично. Показания принимаются в офисах управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, МФЦ. В некоторых домах установлены специальные ящики для квитанций с показаниями.

Последствия непередачи показаний

При отсутствии показаний от потребителя расчет платы производится по следующей схеме согласно пункту 59 Правил предоставления коммунальных услуг (Постановление Правительства РФ №354).

Первые три месяца начисления производятся по среднемесячному потреблению за предыдущие шесть месяцев. Если прибор учёта работал менее шести месяцев, берётся фактический период, но не менее трех месяцев.

Начиная с четвёртого месяца расчёт переводится на норматив потребления. Нормативы устанавливаются региональными органами власти и, как правило, значительно превышают фактическое потребление.

Повышающий коэффициент 1,5 применяется при расчете по нормативу, если у потребителя нет счетчика при технической возможности его установки. Однако при наличии исправного прибора учёта, по которому просто не переданы показания, повышающий коэффициент не применяется.

Штрафы за несвоевременную передачу показаний законодательством не предусмотрены. Коммунальные услуги не могут быть отключены только из-за отсутствия переданных показаний.

Перерасчёт. Управляющая компания обязана не реже раза в год и не чаще раза в три месяца проводить проверку показаний счётчиков. При выявлении расхождений производится перерасчет в большую или меньшую сторону. Если период расчета по среднему не превысил трех месяцев, перерасчет будет выполнен автоматически после возобновления передачи показаний.

Поверка счётчиков

Показания счетчика принимаются только при действующем сроке поверки. Межповерочный интервал указан в паспорте прибора и различается в зависимости от типа:

счётчики холодной воды - 4-6 лет;

счётчики горячей воды - 4-6 лет;

счётчики газа - 5-12 лет;

счётчики электроэнергии - 8-16 лет;

теплосчётчики - 4-6 лет.

Отсчёт межповерочного интервала начинается с даты изготовления счётчика (указана на корпусе или в паспорте), а не с момента установки. Дата очередной поверки обычно указывается в квитанции ЖКХ. Проверить сведения о поверке можно во ФГИС «Аршин» (fgis.gost.ru) по заводскому номеру прибора.

При истечении срока поверки показания перестают приниматься. В первые три месяца расчет ведется по среднему потреблению, затем - по нормативу с повышающим коэффициентом 1,5.

Поверку проводят аккредитованные организации, зарегистрированные в реестре Росаккредитации. Проверка возможна без снятия счётчика - специалист приезжает на дом с переносным оборудованием. Стоимость поверки одного счётчика воды составляет в среднем 500-1500 рублей в зависимости от региона. Результаты поверки в течение суток вносятся в систему «Аршин».

Интеллектуальные системы учёта

С 1 января 2022 года все новые электросчётчики должны соответствовать требованиям интеллектуальных систем учёта (Постановление Правительства РФ от 19 июня 2020 года №890). Многоквартирные дома, введенные в эксплуатацию после 1 января 2021 года, в обязательном порядке оснащаются умными счетчиками электроэнергии.

Интеллектуальные приборы учёта автоматически передают показания в ресурсоснабжающую организацию через Wi-Fi, мобильную сеть или сим-карту прибора. Потребителям с такими счетчиками не требуется самостоятельно снимать и передавать показания.

Замена старых счётчиков на интеллектуальные производится бесплатно при выходе прибора из строя или истечении межповерочного интервала. Расходы несут гарантирующие поставщики и сетевые организации.

Для счётчиков воды, газа и тепла обязательного перехода на интеллектуальные системы пока не предусмотрено. Минстрой и Минцифры разрабатывают соответствующую нормативную базу.

Как узнать своего поставщика услуг

Информация о поставщиках коммунальных ресурсов содержится в квитанции на оплату ЖКУ (наименование, реквизиты, контакты), в приложении «Госуслуги Дом» в разделе «Поставщики коммунальных услуг», в личном кабинете ГИС ЖКХ, а также в договоре управления многоквартирным домом.

При возникновении вопросов о порядке передачи показаний, сроках приема данных и способах передачи следует обращаться непосредственно к поставщику услуг или в управляющую компанию. Контактные данные указаны на квитанции и на информационных стендах в подъездах многоквартирных домов.