В Оренбуржье погибли дети экс-солистки «Воровайки»

Tекст: Ольга Иванова

Сын и дочь бывшей солистки группы «Воровайки» Яны Павловой погибли во время катания на санках в Оренбургской области, передает РИА «Новости». Трагедия произошла в селе Подгородняя Покровка, где Павлова проживает в последнее время. По информации местной администрации, похороны еще не состоялись, а следственные мероприятия продолжаются.

22 февраля в овраге недалеко от улицы Алмазной были обнаружены тела женщины и ребенка. Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по факту случившегося. В администрации уточнили, что место, где произошла трагедия, не предназначено для катания на санках.

Глава села Максим Кабанов в соцсети «ВКонтакте» написал: «Катание на тюбингах в несанкционированных местах – это прямой риск для жизни. Дикие горки, овраги, склоны у рек, насыпи, мосты не предназначены для спусков. Под снегом могут скрываться камни, лед, металлические конструкции. Скорость развивается мгновенно, а управлять тюбингом невозможно».

Яна Павлова родилась в Оренбурге и стала солисткой группы «Воровайки» в 1999 году. В 2021 году она покинула коллектив.