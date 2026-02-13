На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.0 комментариев
Индия согласовала покупку 114 французских истребителей
Индия одобрила закупку шести американских самолетов-разведчиков и 114 французских истребителей, большинство из которых произведут внутри страны, сообщает Bloomberg.
Сделка была утверждена комитетом под руководством министра обороны Индии Раджната Сингха, передает Bloomberg.
Речь идет о приобретении шести американских самолетов дальнего радиолокационного наблюдения P-8 компании Boeing и 114 французских истребителей Rafale с несколькими сотнями крылатых ракет SCALP.
Министерство обороны Индии заявило, что самолеты Boeing значительно повысят способности флота в противолодочной войне, морском наблюдении и нанесении ударов на дальние расстояния. Ракеты SCALP должны расширить возможности ударов по наземным целям с большого расстояния.
Большинство истребителей Rafale будут производиться в Индии, что подчеркивает стратегию диверсификации поставщиков вооружений. Традиционно основным партнером Индии в этой сфере оставалась Россия, однако в последние годы закупки у российских производителей снизились.
Сделка еще не завершена: после одобрения министерства должны пройти переговоры по цене и условиям контракта. Ожидается, что обновление авиапарка позволит восполнить сокращение числа самолетов советской эпохи на фоне текущей напряженности в отношениях с Пакистаном и Китаем.
На фоне новостей акции индийской Hindustan Aeronautics выросли после публикации высоких квартальных показателей.
Министерство обороны Индии планирует обсудить закупку 114 истребителей Rafale на сумму 36 млрд долларов перед визитом президента Франции Эммануэля Макрона в Нью-Дели.
Индия отказалась от закупки истребителей Су-35 в пользу совместного производства истребителей пятого поколения Су-57.
Lockheed Martin подписала соглашение о создании сервисного центра для военно-транспортных самолетов C-130 в Индии.