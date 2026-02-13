Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.5 комментариев
В Москве раскрыли лжеюриста, который наживался на раненых бойцах СВО
Правоохранители поймали злоумышленника, обещавшего за крупную сумму помочь раненым военнослужащим с получением медицинских документов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о мошенничестве, указала Волк, передает РИА «Новости».
Представляясь юристом, злоумышленник обращался к бойцам СВО, которые после ранений лечились в Москве, к их родным. Он предлагал за деньги помочь оформить инвалидность.
Один из потерпевших рассказал, что познакомился с фигурантом в госпитале и передал ему 800 тыс. рублей наличными. Аферист настаивал на личной передаче денег, но выполнять свои обязательства не планировал.
Сейчас подозреваемый заключен под стражу, ему предъявлено обвинение. Во время обыска в его квартире оперативники обнаружили договоры об оказании юридических услуг с участниками спецоперации.
Ранее в Хакасии злоумышленники убедили военнослужащего, проходящего службу в зоне СВО, заключить фиктивный брак ради надбавок, после чего присвоили его банковскую карту и сбережения.