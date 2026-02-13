Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.9 комментариев
Минюст исключил из списка иноагентов основателя сети Zenden
В связи с утратой признаков иностранного агента из реестра исключен основатель сети обувных магазинов Zenden Андрей Павлов. При этом министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов журналисток Марию Лацинскую, Марину Охримовскую и Галину Сидорову.
Также в обновленный список попали проект «Открытое пространство», сетевой ресурс Agentura.ru и активист Михаил Орешников, сообщает сайт ведомства
В январе Минюст внес в список иностранных агентов историка Ивана Куриллу, политическую активистку Ольгу Курносову, экономиста Максима Миронова, журналиста Аркадия Дубнова, а также медиапроект «Люди Байкала».
В связи с ликвидацией из числа иноагентов также исключен Благотворительный фонд развития филантропии.
В ноябре Минюст включил издание «DOXA» и политика Савостьянова в реестр иноагентов.