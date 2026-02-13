Интерес к российской модели госуправления проявили за рубежом

Зарубежные эксперты отметили эффективность российского госуправления в сложных условиях

Tекст: Олег Исайченко

«В последнее время Россия живет в очень непростых, напряженных обстоятельствах. Поэтому госуправление в вашей стране очень эффективное, очень уникальное. И поэтому мы очень хотим его изучить», – поделился Фам Минь Шон, ректор Академии журналистики и пропаганды при Политической академии имени Хо Ши Мина.

По его словам, сегодня почти все государственные решения идут в цифровой форме. «И наша страна тоже стремится к этому. Я думаю, что российский опыт цифрового государственного управления очень полезен для Вьетнама», – добавил он.

В свою очередь президент бразильской Национальной школы государственного управления Бетаниа Пейшото Лемос считает, что все больше стран проявляют интерес к российскому опыту госуправления «в связи с подходом, который, в первую очередь, ориентирован на население и улучшение его благосостояния, и модернизацией государственного управления». Она добавила, что в российском опыте у нее «вызывает интерес цифровизация услуг в сфере государственного управления, внедрение искусственного интеллекта».

Представляющий Индию Ананд Пурнима, президент Международного форума стран БРИКС, отметил в российской модели госуправления «опору на мнение населения, на мнение людей». «Система, которую выстроил Владимир Владимирович, конечно же, отличается от опыта и практики западных стран, стран британского содружества. У президента Путина очень человекоцентричное видение», – считает Пурнима.

Исполняющий обязанности директора Национальной школы государственного управления Пиндиле Мкванази (ЮАР) назвал значимой ориентацию российской системы на укрепления суверенитета и традиционных ценностей.

«Традиции очень важно сохранять. История показывает, кто вы есть. Это важно и для будущих поколений, чтобы они понимали, откуда вы родом. Поэтому важно сохранять свои традиции, одновременно модернизируясь, чтобы не отставать от происходящего в мире», – считает Мкванази.

Как отмечают эксперты, сегодня в России развивается и внедряется новая школа госуправления с современными практиками. Среди них кадровый конкурс «Лидеры России», президентский проект для участников и ветеранов СВО «Время героев», обучающие программы «Школа мэров», «Школа губернаторов» (ВШГУ), Высшая школа управления кадрами (ВШУК), а также платформа «Россия – страна возможностей».

Россия также остается одной из ведущих стран мира по подготовке иностранных государственных кадров. С прошлого века будущие лидеры Египта, Сирии, Албании, ЮАР, Монголии и других стран получали военное и политическое образование в советских академиях, и нередко это становилось стартом их пути к президентству.

В 2024 году президент России Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив, «России – стране возможностей», РАНХиГС и ведущим научным организациям обеспечить разработку и реализацию программы подготовки управленческих кадров, направленной на распространение в дружественных иностранных государствах, в том числе в Азии и Африке, лучших российских практик в различных сферах деятельности – от госуправления до цифровизации.

Напомним, первый Международный конгресс государственного управления прошел с 10 по 13 февраля в Президентской академии. Более 2 тыс. участников (работники госаппарата, международные эксперты) обсуждали особенности русской школы государственного управления. В своем обращении к участникам мероприятия Владимир Путин подчеркнул, что конгресс «призван стать авторитетной площадкой для предметного, заинтересованного обсуждения широкого круга проблем, связанных с совершенствованием системы государственного управления».