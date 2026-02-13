Счета за отопление стали бедствием для Прибалтики

Tекст: Станислав Лещенко

Из всех трех республик Прибалтики поступают однотипные новости с паническими нотками. Литовские СМИ жалуются, что «январь стал бичом для малоимущих жителей Литвы». 18% населения страны не могут позволить себе надлежащее отопление дома.

Так, Delfi.lt рассказывает о жительнице Тракайского района, которая получила счет за отопление своей двухкомнатной квартиры (площадью 52 кв. м) в размере более 500 евро (около 46 тыс. рублей). Благодаря госпрограмме компенсации сумма снизилась до 228 евро (около 21 тыс. рублей), но все равно она получилась немаленькой. Сын этой женщины рассказал: «Соседям за трехкомнатную квартиру пришел счет 700 евро (около 64 тыс. рублей) – без компенсации. Можете себе представить?».

Аудроне, которая живет в Вильнюсе, на улице Руднинку, 13, рассказала: «Я даже не знаю, как на это реагировать: сумма за отопление – без горячей воды и платы за полотенцесушитель! – составила 605 евро (около 55 тыс. рублей)». По словам Аудроне, площадь ее квартиры составляет 90 кв. м, причем там есть бойлер. В Государственном совете регулирования энергетики объясняют: «Рост сумм обусловлен холодной погодой в январе и отменой льготного НДС – с января он составляет 21% (прежде был 9% – прим. ВЗГЛЯД)». В свою очередь в отопительной компании Gjos сообщают, что в январе стоимость отопления для вильнюсцев выросла на 60%.

На рынке отопления в Литве сложился настоящий ценовой хаос. Люди жалуются, что стоимость дров и гранул меняется по несколько раз в сутки, а с наступлением морозов топливо для многих семей становится недоступным. Покупатели все чаще говорят о возможном сговоре продавцов: слишком уж синхронно растут цены. Даже обычные дрова резко подорожали: связка за короткое время взлетела с пяти до восьми евро.

Такое же положение сложилось и в Латвии. В соцсетях люди рассказывают о том, что услуги ЖКХ – особенно отопление – стали для них главной статьей расходов. «За трешку сына заплатила 298 евро. В прошлом месяце было 197», – пишет, например, рижанка Татьяна Ильина. «Только газ за январь почти 500 евро, плюс 150 евро электричество. Частный дом 297 кв. м. При том, что батареи работали на полную, все равно было холодновато», – сообщает Ольга Эминова. «Квартира 72,3 кв. м, общий счет 384,43; отопление 153,78», – делится Снежана Тихоненко. Обитательница рижского района Пурвциемс Вера Браславская проинформировала, что если в декабре за отопление своей крохотной квартирки в 33,4 кв. метров она отдала 56 евро, то в январе – уже 123,40 евро.

Ольга Липска поведала, что за одно только отопление квартиры в 80 кв. метров вынуждена была отдать 240 евро (около 22 тыс. рублей). «В Риге у вас еще нормальные расценки. Вот у нас в Вангажи (небольшой город в центре Латвии – прим. ВЗГЛЯД) прошлый счет в декабре за отопление был: 150 евро за 53,5 метра. Страшно представить, каким будет счет за январь», – жалуется Карина Зеленкова.

«У меня за 32 квадрата (одна комната) только за отопление 160», – ужасается рижанка Инита Тене. А рижанка Юлия Эниня рассказала, что они суммарно отдали за коммунальные услуги для своей четырехкомнатной квартиры в январе 583 евро (около 53 тыс. рублей). Вообще, суммой выше 500 евро, которую пришлось отдать коммунальным службам за услуги в январе, никого в Латвии уже не удивить.

В среднем потребление теплоэнергии в Риге выросло на 60% – что и повлекло за собой рост тарифов. И это превращается в настоящее социальное бедствие. Как отмечают местные СМИ, общая сумма счета в 300 евро за небольшую двухкомнатную квартиру в серийном проекте может поставить одинокого пенсионера (более 10% латвийских пенсионеров получают пенсию до 300 евро, чуть более 20% – в размере 300-500 евро) перед выбором: или заплатить за квартиру и перейти на хлеб и воду, или накапливать сумму долгов. Подобный же выбор встает и перед другими категориями малообеспеченных и нуждающихся жителей.

Холодно не только в квартирах, но и в общественных местах. Жители Латвии в соцсетях жалуются на то, что здания железнодорожных станций в такой холод из экономии часто стоят закрытыми, и людям, ожидающим поезд, который в морозы нередко опаздывает или вообще не приходит, негде погреться.

В Латвии существует специальное жилищное пособие, выплачиваемое тем, кому приходится особенно трудно. Однако формула его расчета чрезвычайно сложна, и потому однозначно ответить на вопрос, кому оно полагается, могут только в социальных службах самоуправлений – причем каждый случай рассматривается индивидуально. Государство погашает самоуправлениям 30% затрат на выплату такого пособия, а остальные 70% местные власти изыскивают в муниципальных бюджетах. Но латвийские муниципалитеты крайне небогаты, и мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш считает, что расходы на них надо поделить хотя бы поровну. Впрочем, у государства другие приоритеты – огромные средства, невзирая на экономический спад, уходят на перевооружение армии и на строительство приграничной «Балтийской линии обороны».

В Эстонии жалуются, что от непомерных счетов страдают не только рядовые граждане, но и государственные учреждения. Так, по словам сотрудницы пресс-службы зоопарка в Таллине Аниты Тамм, общий счет за электроэнергию за январь составил 97 524 евро (около 9 млн рублей). В январе прошлого года эта сумма была почти вдвое меньше – 53 920 евро.

Стоит отметить, что Эстония и прочие страны Прибалтики уже тринадцать лет покупают электричество на бирже Nord Pool, а там часто бывают огромные ценовые скачки. Зимой цены на электричество традиционно растут. В прошлом году в Эстонии уже имел место ряд случаев остановок крупных предприятий из-за невозможности оплачивать электроэнергию.

В музее Нарвы приходится в отдельные дни понижать температуру до 14 градусов – в противном случае учреждение не сможет оплачивать счета. Дошло до того, что от холода теперь страдают и депутаты эстонского парламента (Рийгикогу).

«У нас в Рийгикогу нынешней зимой чертовски холодно: на заседаниях чувствуешь себя, как француз под Москвой. Особенно холодно по понедельникам: на выходных отопление отключают (из экономии – прим. ВЗГЛЯД), и за два дня камни успевают промерзнуть до минусовой температуры.

Хожу на заседания, не снимая термобелья, и все равно мерзну. Две недели назад, когда были сильные морозы, это закончилось простудой и температурой под 40», – свидетельствует парламентарий от оппозиционной Центристской партии Александр Чаплыгин.

В особенности на непомерные счета жалуются жители Нарвы. Нужно помнить, что большинство населения этого города составляют русские – а они в Эстонии, как правило, живут гораздо хуже, чем жители «титульной» нации, ибо в силу установленного в этом государстве дискриминационного режима лишены многих возможностей. 42% нарвитян прозябают в бедности – это почти вдвое выше среднего показателя по Эстонии. За декабрьское отопление трехкомнатной квартиры горожане в среднем платили более 200 евро, двухкомнатной – более 150 евро. Затем эти цифры выросли еще больше. Нарвское городское собрание подготовило требование к правительству Эстонии – признать систему теплоснабжения города «исключительным государственным случаем». Городские власти подчеркивают, что

за последние годы стоимость отопления в Нарве выросла до трех раз и сегодня является одной из самых высоких в стране.

Во многих нарвских домохозяйствах коммунальные платежи уже составляют четверть дохода и более. В обращении отмечается, что рост цен напрямую связан с отказом государства от сланцевой энергетики. Именно сланцевые электростанции долгое время обеспечивали Нарве сравнительно дешевое тепло. Однако потом правительство, поддавшись требованиям Брюсселя о переходе на «зеленый курс», приступило к сворачиванию «грязной» энергетики.

«Весь "зеленый поворот" – результат лоббистской деятельности отдельных предпринимателей. Кая Каллас (бывший премьер-министр Эстонии – прим. ВЗГЛЯД) до прихода в политику входила в правления или советы директоров пары десятков фирм, связанных с производством зеленой энергии», – свидетельствует Александр Чаплыгин. Однако оказалось, что и зеленая энергетика страну не спасает. Главной альтернативой оказался дорогой газ. В результате цена тепла в той же Нарве достигла 105 евро за мегаватт-час. «Эстония сидит на запасах горючего сланца, а половину электроэнергии закупает за границей. Это правительство нужно судить за государственную измену и нанесение особо крупного ущерба», – возмущается Чаплыгин.

Зоной бедствия оказалась не только Нарва. Опросы показывают, что своевременная оплата счетов за отопление вызывает финансовые затруднения у 37% эстонцев. На фоне низких пенсий и зарплат коммуналка превращается в неподъемное бремя.

Эстонцы жалуются, что правительство не испытывает особого желания помочь. Премьер-министр Кристен Михал высказался по поводу высоких тарифов на электроэнергию следующим образом: «Если хотите, чтобы цена снизилась, то она снижается тогда, когда больше солнца и ветра». Между тем солнце в Эстонии появляется в основном летом, да и то не часто. С ветрами получше, однако и здесь имеется прямая зависимость: нет ветра – не работают ветропарки.

Парадокс нынешней ситуации заключается в том, что большие счета за электричество и отопление, опустошая кошельки граждан, одновременно помогают правительству пополнять его бюджет. «Все очень просто: чем больше сумма в счете, тем больше сумма налога, который уплачивается государству. Со 100 евро – всего 24 евро налога, с 1000 евро – уже 240. Народ нищает, государство богатеет», – объясняет Чаплыгин.

Еще недавно в странах Прибалтики громко отмечали достижение «экономической независимости» от России. Отказ от российских нефти и газа, выход из энергокольца БРЭЛЛ были объявлены огромными победами, которыми следует гордиться. Сейчас прибалты вынуждены оплачивать эти «победы» из своего кармана.