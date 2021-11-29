Отказ от советского наследия загнал Эстонию в энергетический кризис

Резкий рост цен на электроэнергию наблюдается прямо сейчас в Эстонии. По стране уже разносятся слухи о предстоящих веерных отключениях. А ведь с советского времени энергетика Эстонии была успешна и очень устойчива. Что же произошло и какое отношение к грядущему кризису имеют экологические инициативы Евросоюза?

28 ноября цена электроэнергии на бирже Nord Pool в эстонской ценовой зоне за день выросла на 7,4% – до 188,09 евро. Для Эстонии это стало новым рекордом в ее истории цен на электроэнергию.

В Эстонии биржевые цены на электроэнергию этой осенью установили несколько рекордов. Предыдущий рекорд был зафиксирован 7 октября, когда цена составляла 178,4 евро. Новая рекордная цена выше на 5,4%. Средняя цена электричества в октябре составила в Эстонии 105,61 евро. Это в 2,8 раза больше, чем годом ранее, когда средняя биржевая цена за месяц составляла 37,62 евро.

Ждут веерных отключений?

В связи с этим государственные СМИ уже начали готовить жителей страны к тому, что в ближайшем будущем им, возможно, придется столкнуться с веерными отключениями. «Только что в эфире эстонского русскоязычного телевидения ETV+ населению страны объявили, что нас, жителей Эстонии, по-видимому ожидают в ближайшее время массовые отключения электричества. Ласковые ведущие с улыбкой рассказывали, что с подобными незначительными неприятностями прекрасно справляются, к примеру, в Абхазии. И даже провели на эту тему видеомост с абхазской журналисткой Марианной Котовой, которая столь же непринужденно нам поведала, что они у себя отлично приспособились к этим ерундовым проблемкам. Позвоню, расскажу об этом моему папе, который стоял в балтийских цепях, митингах свободы и охранял Тоомпеа (правительственный квартал Таллина – прим. ВЗГЛЯД) в борьбе за независимость и свободу. Пусть буржуйку покупает, и дизель-генератор. Свобода она такая, требует жертв и полной самоотдачи!» – пишет в соцсети Facebook житель Таллина Герман Тяхт.

Крупный эстонский предприниматель Хейти Хяэль предупреждает население, что «предстоящая зима будет непростой в смысле затрат», и призывает «начинать экономить везде, где можно». В частности, Хяэль советует: «Если бы все вокруг снизили комнатную температуру хотя бы на один градус, то это оказало бы большое влияние на итоговый расход энергоносителей». По его словам, «до весны ничего не изменится в лучшую сторону», но «затем потребление энергии сократится и приведет к снижению цен».

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В свою очередь крупнейшее эстонское печатное издание Postimees зловеще предупреждает своих читателей, что «зимой Европу ждут перебои с электричеством». Ранее парламентская спецкомиссия по надзору за госбюджетом пришла к выводу, что у правительства Эстонии нет четкого плана по обузданию резкого повышения цен на электричество. Однако самое интересное заключается в том, что изначально власти по какой-то причине начисто исключали возможность перебоев с электричеством. С октября в Эстонии даже вступили в силу законодательные изменения, касающиеся ответственности за перебои в подаче электроэнергии, а также счетов за услуги – в том случае, если электроснабжение не восстанавливается в установленные сроки.

«Эстония прилагает все усилия, чтобы обеспечить наилучшее электроснабжение. Количество отключений за последние десять лет сократилось почти вдвое. Однако перебои неизбежно происходят, они причиняют неудобства потребителям, а в некоторых случаях также наносят финансовый ущерб. Поэтому устранение перебоев в кратчайшие сроки должно быть приоритетом для операторов сетей», – пояснил министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

АЭС если и появится, то нескоро

Одно время в Эстонии надеялись обуздать рост цен на электроэнергию с помощью северных соседей. Но 11 ноября министр экономики Финляндии Мика Линтиля заявил, что хотя в его стране цены на электричество ниже, чем в Восточной Европе, наступающая зима неизбежно приведет к их росту. По его словам, внутреннее энергопотребление в Финляндии уже превышает возможности местной генерации. Электричество приходится импортировать, особенно в моменты пикового потребления.

И все же, как признают эстонские политики, ситуация на финском энергорынке, с точки зрения потребителя, более приемлемая, чем в Эстонии. Тем более, что с февраля будущего года будет введен в эксплуатацию и третий энергоблок атомной электростанции «Олкилуото», строительство которого началось более пятнадцати лет назад. По оценкам главного энергоконцерна Финляндии Fingrid, благодаря новым мощностям АЭС «Олкилуото», к 2023 году страна будет полностью обеспечивать себя электричеством.

Эстонцы завидуют финнам и хотели бы последовать их примеру. В Эстонии уже несколько лет ведутся разговоры о необходимости строительства своей собственной АЭС. И начались эти разговоры задолго до нынешнего энергетического кризиса – сразу после того, как страны Балтии озвучили свое решение выйти из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия – Россия – Эстония – Литва – Латвия), с советских времен связывающего Прибалтику с Россией и Белоруссией. Однако данное решение стало чисто политическим, а его экономические аспекты отошли на второй план.

«Говорили, что после синхронизации с сетями Европы у нас появятся дополнительные возможности, что к нам будет поступать электричество из Центральной и Северной Европы, поэтому мы сможем отсоединиться от России. Я хотел бы знать, как будет обеспечиваться наша энергетическая безопасность, если и в Скандинавии, и в материковой части Европы постоянно закрываются как угольные, так и атомные электростанции. Излишков электроэнергии уже нет даже в Германии», – говорил Таави Аас еще в 2019 году. Тем не менее решение о синхронизации своего государства с сетями ЕС министр называл принципиально верным.

Ситуацию усложнил тот факт, что в последние годы Эстония под давлением ЕС стала закрывать свою сланцевую энергетику – как «грязную» и «неэкологичную».

Страна столкнулась с введенными Евросоюзом ограничениями технологий, основанных на углеродном топливе. В силу обязательств перед ЕС Эстония должна в рамках Парижского климатического соглашения радикально сократить выбросы парниковых газов к 2030 году и практически полностью (до состояния «нулевого баланса») – к 2050 году. Большая доля этих выбросов приходится на построенные еще в Советской Эстонии предприятия сланцевой энергетики, которые уже столкнулись с масштабным кризисом из-за требований ЕС.

Весной 2019 года электростанциям Нарвы пришлось резко сократить объемы выработки электроэнергии из-за подорожания квот на выбросы углекислого газа. Параллельно проходившее закрытие сланцевых шахт сопровождалось увольнением больших масс работников. Из-за разгоревшегося конфликта с профсоюзами энергетиков и шахтеров правительству пришлось утвердить более мягкий график сворачивания дел и увольнения работников со сланцевых электростанций и шахт. А в последние годы рост цен на электричество и вовсе вынудил власти Эстонии заняться расконсервацией своей сланцевой отрасли.

Как разъясняет Хейти Хяэль: «В Европе и в Эстонии достаточно мощностей, которые позволили бы вырабатывать электричество из сланца и угля. Но эти производства сталкиваются с высокими политическими пошлинами. Имею в виду стоимость выбросов СО2, которая за последние три-четыре года увеличилась с семи до 60 евро за тонну, достигнув того уровня, когда производство собственного электричества теряет смысл. Сегодня в Нарве продолжают вырабатывать электроэнергию, руководствуясь объективными экономическими соображениями. Стоимость выбросов СО2 – это чисто политический компонент затрат».

Эстонский экономист Ханон Барабанер заявил, что уже сегодня можно констатировать: те страны, которые поспешили перейти на «зеленую энергетику», вынуждены просить электричество у тех стран, которые этого не сделали. «Потому что ветряки всегда требуют дублера или создания огромного массива энергоаккумуляторов. Специалисты прекрасно знают, что если та же Эстония хочет сохранить хоть некое подобие самостоятельности (не только экономической, но и политической), она не может отказаться от сланца.

Объясню, как говорится, на пальцах. Когда у нас работает сланцевая промышленность, вся энергетическая составляющая любого произведенного нами продукта остается в Эстонии. За какой-то товар мы получили 100 евро – из них, предположим, 15 евро составляют энергозатраты. Если у нас работают свои станции, то это наши 15 евро. А если мы получаем электроэнергию от какого-то дяди, то ему и отдаем деньги. Нельзя в пожарном порядке менять энергетическую основу страны. Это требует серьезных усилий. Или же мы должны отказаться от энергетической самостоятельности. Это вопрос развития государства, а не соответствия какой-то европейской директиве, которую не выполняет в полной мере даже ведущая страна ЕС», – утверждает Барабанер.

Страдают транспортники и туризм

В начале осени в стране дискутировался вопрос о введении для населения компенсаций за подскочившие тарифы на электричество. Положительное решение на этот счет было принято в начале ноября – эстонское правительство постановило покрыть половину соответствующих расходов потребителей с октября по март. Министр государственного управления Яак Ааб (Центристская партия) поведал, что власти выделили на эти цели 88,25 млн евро. «Вы наверняка скоро заметите, что поданный за октябрь счет за электроэнергию снизился на 50%», – обнадежил Ааб. В то же время правящая коалиция отклонила предложение оппозиционной партии «Отечество» о том, чтобы снизить подоходный налог на энергоносители с 20% до 9%.

Впрочем, рост цен на энергоносители отрицательно сказывается не только на состоянии карманов граждан, но и на транспортном секторе Эстонии.

Так, поезда эстонской компании Elron, предоставляющей услуги железнодорожного транспорта, работают как на электричестве, так и на дизельном топливе – а за последние шесть месяцев резко выросли цены как на одно, так и на другое. Глава компании Лаури Бетлем признал, что не исключает возможности повышения цен на билеты.

Страдает и туристическая отрасль. Мария Сморжевских-Смирнова, директор музея в Нарве, располагающегося на территории исторического средневекового замка, жалуется, что если еще в феврале этого года счет за электричество составлял около 3500 евро в месяц, то сейчас – почти 7000 евро. «Счета постоянно растут. Музей попросту не успевает реагировать», – сетует Мария Сморжевских-Смирнова.

По ее словам, музей не может себе позволить повысить цены на билеты. «В прошлом году у нас открылась новая красивая экспозиция. Цены на билеты уже были вписаны в рамках нового проекта, мы не можем их менять», – рассказала директор музея. Заведению придется на чем-то экономить. Обсуждался даже отказ от внешней подсветки замка, на которую приходится около 20% счета за электроэнергию. Но подобное было бы очень болезненно – ведь красивая подсветка очень красит замок. «Не только в городе, ее также хорошо видно со стороны России. Мы не можем просто выключить все огни или выключить их частично. Мы собираемся составить официальное обращение, может быть, нам помогут государство или мэрия», – сообщила Сморжевских-Смирнова. Она пообещала, что подсветку замка в Нарве постараются сохранить до последнего, так как речь идет об «очень знаковом объекте на границе Европы».