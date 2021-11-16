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16 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 11:25  |  vz.ru
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Чем грозят Украине веерные отключения электроэнергии

Украина стоит на пороге блэкаута и надеется на помощь России Martin Zabala/Zuma/Global Look Press
В Киеве готовятся к отключениям электричества у населения, когда свет дают по расписанию. Угля накоплено катастрофически мало, и эта проблема тащит вниз всю энергосистему страны. На Украине еще даже не ударили морозы, а вся энергетика уже работает на износ. Искать спасения снова будут у «страны-агрессора», однако на этот раз ответ России может удивить. Подробности...
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    Чем грозят Украине веерные отключения электроэнергии

    Украина стоит на пороге блэкаута и надеется на помощь России
    		   16 ноября 2021, 11:04
    Фото: Martin Zabala/Zuma/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    В Киеве готовятся к отключениям электричества у населения, когда свет дают по расписанию. Угля накоплено катастрофически мало, и эта проблема тащит вниз всю энергосистему страны. На Украине еще даже не ударили морозы, а вся энергетика уже работает на износ. Искать спасения снова будут у «страны-агрессора», однако на этот раз ответ России может удивить.

    Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможных веерных отключениях электричества. Вероятность их высока, «если морозы продержатся несколько недель при температуре минус 15». Причем, по его словам, этого не было уже 20 лет, передает «Страна.UA» слова Кличко. Возможный блэкаут связан с нехваткой угля и газа у 12 столичных предприятий, производящих тепло и электроэнергию, пояснил мэр Киева.

    «Мы знаем, какая сложная ситуация. Мы знаем, что на сегодняшний день у 12 предприятий, производящих тепло и электроэнергию, недостаточно запасов угля. Мы знаем, что есть недостаточное количество запасов газа в хранилищах», – отметил мэр Киева.

    По мнению украинского эксперта, так мог сказать мэр любого другого города на Украине. Ситуация с дефицитом угля в стране действительно катастрофическая.

    «Веерные отключения электроэнергии на Украине неизбежны. Вопрос лишь в том, как долго продлится эта ситуация и кого она затронет. Поначалу будут отключать промышленность. Но с холодами энергокризис будет лишь усугубляться», – полагает политолог, экономист Иван Лизан.

    «Веерных отключений электричества именно для населения, а не для промышленности, на Украине не было с середины 90-х годов. В этом плане Кличко прав. В 2014 и 2015 годах был дефицит электроэнергии, но мы закрывали его за счет импорта электроэнергии из России и Белоруссии, плюс были временные отключения света для промышленности. Это, конечно, можно назвать веерным отключением электричества, но оно не касалось населения», – объясняет член наблюдательного совета Института энергетических стратегий (Украина) Юрий Корольчук.

    Расчеты того, как минус 15 градусов мороза в течение двух недель могут привести к веерным отключениям света уже для населения, скорее всего, верны. «Судя по всему, Кличко показали график с указанием запасов угля, объемами его потребления и как они будут меняться, если минусовая температура продержится две недели. Чтобы растянуть запасы угля на более долгий срок, придется закрывать дыру чем-то другим», – рассуждает украинский отраслевой эксперт.

    Выхода у Украины два. Первый – импортировать больше электроэнергии из Белоруссии и России. Если этого будет недостаточно, тогда придется ограничить в электроэнергии промышленность, а в самой критичной ситуации – отключить свет населению.

    Тогда определенные районы города и страны будут получать свет в определенные часы по расписанию в порядке очереди, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

    По словам эксперта, такой план отключений всегда разрабатывается в каждом регионе в рамках подготовки к отопительному сезону, а по мере изменения ситуации в энергосистеме план корректируется и обновляется в течение зимы.

    Так как подготовка к отопительному сезону уже прошла, то сейчас ситуация зависит уже от погодных условий. Эксперт напоминает, что подобная погода – минус 15 градусов в течение двух недель – была в феврале прошлой зимой, но тогда ситуацию удалось выровнять за счет импорта электроэнергии. Кроме того, на складах еще оставались запасы угля, хоть и небольшие, плюс был оперативный подвоз.

    Однако сейчас ситуация выглядит хуже, поэтому и риски веерных отключений электричества в домах, как в 90-х, на Украине выше. «В 2019 году тоже мало накопили угля – 1,5 млн тонн, но тогда повезло, что зима была очень теплая. Ситуация по сравнению с прошлыми сезонами хуже. Даже в 2019 году угля было накоплено в пять раз больше, чем сейчас», – говорит Юрий Корольчук.

    Накануне «Укрэнерго» сообщило, что в стране простаивают 90% мощностей теплоэлектростанций, находящихся в государственной собственности. Часть в ремонте, но большинство не работает из-за нехватки угля. Минэнерго Украины уже заявило, что разрабатывает план по предотвращению кризиса в энергетике. Хотя премьер-министр Денис Шмыгаль опроверг данные о подготовке правительством плана веерных отключений.

    «За неделю ТЭС сожгли 100 тыс. тонн угля. Осталось 378 тыс. тонн. Такого дисбаланса между подвозом угля и его потреблением никогда не было», – говорит сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. Критическая ситуация с углем разваливает дальше по кирпичику все остальные части энергетической системы.

    В правительстве Украины уверяют, что найдут импортный уголь. Проблема в том, что это не так просто. На фоне дефицита газа мировой спрос на уголь резко подскочил, как и цены.

    В ДТЭК – а это крупнейший участник рынка электроэнергии в стране – уверяют, что ему привезут 600 тыс. тонн импортного угля в первом квартале. Но это капля в море проблем, считает эксперт. Компания не накопила на складах запланированный объем угля из-за собственных просчетов. Она ждала, когда цены на уголь опустятся, однако даже к августу этого не произошло. Наоборот, уголь вслед за газом вырос в цене еще больше.

    Снижение выработки электроэнергии на тепловых электростанциях приходится компенсировать другой энергией: газовой, атомной и импортом уже готовой электроэнергии.

    «Сразу можно прочувствовать дефицит газа, потому что тепловые электростанции начнут сжигать вместо угля газ. Встанет вопрос: у какого потребителя они заберут этот газ? У промышленности, у населения или у теплокоммунэнерго? Промышленность обычно ограничивают в электроэнергии, но не в газе. Тем более, она уже сама ужалась из-за высоких цен на газ, и дальше сокращать потребление просто некуда. Скорее всего, заберут газ у теплокоммунэнерго», – рассказывает собеседник.  

    При этом газа в подземных хранилищах в этом году накоплено мало. Формально накопленные объемы приличные – 18 млрд кубометров газа. Однако если вычесть буферный газ, а также газ частных иностранных и местных компаний, то у «Нафтогаза» (главного поставщика газа для населения) в хранилищах оказывается 4,5 млрд кубометров газа вместо плановых на отопительный сезон 9 млрд кубов.

    На Украине действуют четыре атомные станции с 15 энергоблоками. Однако одновременно все они обычно не работают. Но этой зимой, судя по всему, им придется работать по максимуму возможностей, чтобы восполнить дыры в энергобалансе.

    «Уже сейчас в стране работает 12-13 энергоблоков. Обычно так много энергоблоков работает лишь зимой в декабре, январе, феврале. И то это максимум, чаще работает 9-10 блоков. Эта ситуация не очень хорошая»,

    – говорит Корольчук. Иными словами, еще нет даже сильных морозов, а атомная энергетика уже работает на полную мощность, потому что надо закрывать дыры. У Украины осталась возможность подключить еще только один-два энергоблока и все. «Энергоатом» специально ускорил осенние ремонты энергоблоков и отодвинул на весну ремонты тех блоков, которые были запланированы зимой, чтобы они могли отработать в отопительный сезон.

    Однако Корольчук не верит, что все энергоблоки смогут проработать так всю зиму. «Я даже не представляю, как будут работать все 14-15 энергоблоков. Сомневаюсь, что все они смогут так долго стабильно работать. Некоторые быстро выйдут из работы в ремонт. Все-таки они старые: хоть сроки эксплуатации продлены, но эти энергоблоки требуют постоянного ремонта», – говорит Корольчук.

    Есть еще один фактор того, что слишком много дыр образовалось в энергосистеме Украины еще до наступления реальных холодов. То, что Украина уже начала импорт готовой электроэнергии из Белоруссии, а также стала просить аварийные перетоки в страну из Словакии. «Если Украина импортирует электроэнергию – значит, у нее есть проблемы. Значит, этот объем электроэнергии Украина не может выработать внутри страны», – говорит Корольчук. По его мнению, Украине придется увеличить импорт электроэнергии из Белоруссии и вернуться к ее покупке у России. О собственных законах, которые запрещают покупать электроэнергию у России, украинские чиновники на время забудут.

    Потому что когда наступят реальные холода, а энергосистема страны начнет работать в более жестком режиме, станут появляться все новые дыры, которые станет сложнее закрывать. Если закрыть не получится, то возникнет чрезвычайная ситуация и почасовое включение и отключение света.

    Впрочем, на этот раз Россия может отказать Украине. «Долгое время Украина могла вести виртуальную войну с Россией и при этом получать от нее по первому же запросу уголь и электроэнергию. Такая ситуация развратила украинские элиты. В свое время Украина сэкономила за счет низких цен на газ 82 млрд долларов. Но сейчас из-за энергетического кризиса в Европе ситуация изменилась», – говорит экономист Иван Лизан. «Москва уже не будет поставлять Киеву уголь и электроэнергию по первому запросу не из-за того, что она плохая и злая, а из-за того, что все имеющиеся объемы ресурсов законтрактованы. Киеву будет неоткуда взять уголь, потому что его нет на рынке, а электроэнергия есть только у Белоруссии. Но в случае ухудшения ситуации в стране даже белорусских объемов будет недостаточно», – заключает собеседник.

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