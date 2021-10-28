Взгляд
28 октября, четверг  |  Последнее обновление — 11:11  |  vz.ru
Разделы

Украина вернется к воровству транзитного газа

Зима украинскую власть не пугает Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Пока Европу раздирает от энергетического кризиса, руководство Украины обещает, что страна спокойно пройдет отопительный сезон. Такую уверенность украинским властям вселяют накопленные в подземных хранилищах почти 19 млрд кубов газа. Однако эти цифры лукавые. Подробности...
Перейти в раздел…

Россия ответила Франции на танковые учения у своих границ

Отношение к России во Франции заметно лучше, чем в среднем среди стран Западной Европы Henri Szwarc/ABAC/Reuters
«Москва считает, что она не должна получать от Франции – бывшей колониальной державы – «санкцию» на партнерство с Мали, и она абсолютно права», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Арно Дюбьен. По его мнению, появление вооруженных россиян в Мали может быть зеркальным ответом на аналогичную военную активность Франции у границ России. Подробности...
Перейти в раздел…

Пандемия вернула в общество болезни из 90-х

По мнению психологов, пандемия нанесла удар абсолютно по всем возрастам и социальным группам Владимир Гердо/ТАСС
Пандемия, связанные с ней вынужденные ограничения и локдауны обнажили ряд скрытых социальных проблем, породив в обществе тревогу и недоверие. В похожем психологическом состоянии россияне находились в конце 90-х. А реакция людей на коронавирус оказалась схожа с реакцией на радиационное заражение после катастрофы в Чернобыле.  Подробности...
Перейти в раздел…

Земмур сменил Ле Пен в роли «лучшего друга России»

«Запад, некогда земля неустрашимых и жестоких завоевателей и воинов, превратился в нечто пугливое и забывшее о своем великом прошлом», – считает Земмур Lafargue Raphael/ABACA/Reuters
Французов запугивают страшными последствиями того, что президентом страны может стать Эрик Земмур – обаятельный интеллектуал, выступающий за выход Франции из НАТО и «привилегированный союз» с Россией. По опросам общественного мнения, Земмур уже обогнал Ле Пен и отстает только от Макрона. Кто он – и почему так любит Россию? Подробности...
Перейти в раздел…

Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
Перейти в раздел…

Путин сформулировал новую русскую идеологию

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Оптимистичный консерватизм на фундаменте Ильина (сильное национальное государство), Бердяева (вертикальный человек в гармонии с ближними и Богом) и Гумилева (актуальная философия истории) – это то, что сегодня необходимо и вполне достаточно. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Германия использует мороз для атаки на Европу

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Несмотря на то, что очередной кризис будет, скорее всего, улажен и европейцы этой зимой не замерзнут окончательно, он уже стал очередным ударом по всей конструкции европейской интеграции. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

У инцидентов с «газовыми хлопками» есть две главные причины

Илья Стулов
Илья Стулов,
Может, пора уже этим газовым войнам положить конец, прописав в интересах нормальных людей очевидные и безопасные правила? Иначе «хлопки» газа в домах будут раздаваться все чаще и чаще. Подробности...
Обсуждение: 55 комментариев
Перейти в раздел…

Кто такой Эрик Земмур

Финны разлюбили Россию

Косово бросило вызов России

Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
Подробности...

Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Надо ли ограничивать продажу алкоголя в объявленные нерабочими из-за распространения COVID дни?
  • Да

  • Нет
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
  • Осуждаю

  • Поддерживаю

  • С безразличием
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
  • Поддерживаю

  • Не поддерживаю
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Пристававших к женщине на станции «Текстильщики» мужчин отдали под суд
    Россия приостановила ввоз мандаринов из Турции ДНР пообещала Украине «не дипломатический ответ» на фронте Лондон потребовал от Парижа пояснить угрозы санкциями На Украине заявили о входе экономики в пике
    «Российские хакеры» атаковали оружейное лобби США Украинские компании выкупили предложенную Россией электроэнергию Власти Тайваня подтвердили присутствие военных США Маск резко раскритиковал предложенный в США «налог на миллиардеров»
    «Интер РАО» собралась спасти Казахстан от вызванного майнерами энергодефицита Посол Украины обиделся на отношение Берлина к использованию БПЛА в Донбассе Россия напомнила Совбезу ООН о противоправных ударах Израиля по Сирии Перенесших COVID предупредили об угрозе преждевременного облысения

    крылатые ракеты


    Бомбардировщики США нацелили на полное уничтожение Балтийского флота

    дистанционное воровство


    Касперская назвала три самые популярные схемы кражи денег у россиян

    испытания в космосе


    Эксперты назвали китайскую гиперзвуковую ракету старой советской разработкой

    Видео

    бывший ссср


    Туркмения превратилась в антисоветскую сказку

    Российская валюта


    Рубль уверенно демонстрирует доллару силу

    личные мотивы


    Германия заглядывается на ядерную бомбу

    массовые беспорядки


    Как советская власть породила «великое восстание» на Кавказе

    военная угроза


    Почему финны разлюбили Россию

    марш на Рим


    Тимур Шерзад: Почему фашисты смогли захватить власть, находясь в меньшинстве

    газовая война


    Илья Стулов: У инцидентов с «газовыми хлопками» есть две главные причины

    энергетический кризис


    Тимофей Бордачев: Германия использует мороз для атаки на Европу

    на ваш взгляд


    Надо ли ограничивать продажу алкоголя в объявленные нерабочими из-за распространения COVID дни?

    Украина вернется к воровству транзитного газа

    Зима украинскую власть не пугает
    		   28 октября 2021, 11:04
    Фото: Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Пока Европу раздирает от энергетического кризиса, руководство Украины обещает, что страна спокойно пройдет отопительный сезон. Такую уверенность украинским властям вселяют накопленные в подземных хранилищах почти 19 млрд кубов газа. Однако эти цифры лукавые.

    «Газа достаточно, 18,7 млрд (кубометров) в подземных хранилищах. Мы спокойно проходим отопительный сезон, спокойно его начинаем», – заявил украинский премьер Денис Шмыгаль. 

    Однако в реальности у «Нафтогаза», который является главным поставщиком для населения, имеется дефицит газа на зиму. Дело в том, что сам «Нафтогаз», как поставщик газа населению, закачал в ПХГ в этом сезоне всего 4,5 млрд кубометров газа из необходимых девяти миллиардов кубов, поясняет член наблюдательного совета Института энергетических стратегий (Украина) Юрий Корольчук.

    «Нафтогаз» должен был купить 9 млрд кубов в Европе и закачать их в ПХГ, но не купили столько. В апреле-мае там ждали, что цена упадет, в июне думали, что это спекулятивный пик цены, который сдуется, но в июле поняли, что цена «сорвалась», – рассказывает собеседник.

    Остальной газ, который находится в ПХГ, либо нельзя оттуда доставать, либо принадлежит частным компаниям. Так, по словам Корольчука, 6 млрд кубов – это буферный технический газ, еще 3 млрд кубов – это резервный газ поставщика «последней надежды» (страховочный газ), еще 3,5 млрд кубов принадлежит иностранным компаниям, плюс около 2 млрд кубов – «Укрнафте» и другим частным компаниям плюс спорный газ.

    Таким образом, у «Нафтогаза» перед отопительным сезоном образовался дефицит в 4,5 млрд кубов газа. Как украинская компания намерена закрыть эту дыру? По словам Корольчука, «Нафтогаз» собирается купить 3 млрд кубов газа у иностранных компаний, которые хранят его в ПХГ, за 44 млрд гривен, или по 560 долларов за тысячу кубометров. Эти деньги уже найдены, их заплатит «Нафтогазу» «Оператор ГТС» авансом в счет использования газотранспортной инфраструктуры, говорит эксперт.

    Но этого все равно недостаточно: остается дефицит в балансе на 1,5 млрд кубов, что является большой дырой, считает Корольчук. По его словам, острая необходимость в этом газе появится у «Нафтогаза» ближе к январю или февралю, и тогда он захочет купить его у частных украинских компаний. «Когда дойдет до покупки, встанет вопрос цены. Потому что для украинских частных компаний – это большой объем. Они добывают на Украине всего 5 млрд кубометров в год, плюс 1,1 млрд кубов – «Укрнафта», – рассказывает украинский эксперт.

    Обычно украинские частные компании отправляют добываемый газ в магистральную трубу, чтобы «Оператор ГТС» дальше распределил этот газ в соответствии с контрактами – на условный трубный завод, на сахарный завод, разным мелким потребителям. Но когда к середине зимы «Нафтогаз» окажется без газа, «весь этот газ частных компаний завернут и отправят населению или на тепловые электростанции», считает эксперт.

    Украинский премьер-министр лукавит, успокаивая граждан страны, что зимой гарантированно будет свет и тепло. При стечении ряда факторов Украине грозит настоящий энергетический кризис с веерными отключениями электричества и несанкционированным отбором российского газа из транзитной трубы.

    В этом плане заявление главы «Укртрансгаза» в начале октября выглядит более честным. По его словам, накопленных в хранилищах 18,7 млрд кубов должно хватит на отопительный сезон, но если не будет форс-мажоров.

    Предпосылки для развития событий по критическому сценарию еще как имеются.

    «Кроме реального дефицита газа в балансе «Нафтогаза», еще одна проблема заключается в том, что Украина впервые прокачивает по транзитной трубе так мало газа – будет примерно 45 млрд кубов за год. Это отражается на давлении в системе, которое снижается», – говорит Корольчук. Плюс из ПХГ уже начали отбирать газ, и к февралю или даже к январю, если первая половина зимы будет морозной, хранилища похудеют. Чем меньше газа остается в хранилищах, тем ниже давление, а и тем больше ограничений по ежесуточному отбору газа.

    Если в этот период грянут сильные морозы и, соответственно, вырастет пик потребления газа, украинцы просто не смогут отбирать из хранилищ необходимые объемы.

    Приведет ли это к тому, что часть населения Украины останется без газа и тепла? Скорее всего, нет. Потому что у Киева есть транзитная труба.  

    «Если в подземных хранилищах не хватит давления, чтобы поднять необходимый объем газа, то это будет проблема. У Киева будет два варианта решения. Первый – начать прикручивать газ для украинских потребителей, то есть для промышленности и для населения. Второй вариант – Украина будет не в полном объеме возвращать европейцам российский газ, идущий транзитом», – говорит Корольчук.

    По сути, Украина вернется к опробованной некогда схеме – к воровству транзитного газа. Как это возможно?

    В отопительный сезон, когда спрос на газ высокий, Украина отбирает часть газа из транзитной трубы для собственных потребителей. Но на границе с Европой Украина должна вернуть весь этот отобранный объем. И помогают в этом подземные хранилища, которые как раз находятся на западе Украины. И здесь возникает проблема с тем, что в середине отопительного сезона давления в ПХГ просто не хватит для того, чтобы расчитаться с европейцами за отобранный транзитный российский газ.

    «Например, Украина должна поставить европейцам 200 млн кубометров российского газа в сутки, а поставит только 180 млн, а 20 млн условно перебросит на следующий день», – говорит Корольчук. Украина просто не сможет поднимать необходимые объемы газа из подземных хранилищ, чтобы выполнить свои контрактные обязательства, добавляет он.

    Таким образом, негативный сценарий может оправдаться при сочетании таких факторов, как газовый дефицит в балансе «Нафтогаза», низкое давление в подземных хранилищах и в транзитной трубе, затяжная морозная зима. Плюс нервозности добавляют проблемы с дефицитом угля и обеспечением страны электроэнергией.

    Из-за дефицита угля на тепловых электростанциях приходится использовать газ, которого и так не хватает. Это значит, что газ будет расходоваться этой зимой еще быстрей, чем обычно.

    Источники в правительстве Украины и украинские эксперты говорят, что существует реальная угроза дефицита электроэнергии и веерных отключений потребителей. По данным Минэнерго Украины на 26 октября 2021 года, запасы угля на ТЭС составляют 578,9 тыс. тонн при требовании к гарантированным запасам в 653,4 тыс. тонн. Это в четыре раза меньше графика накопления, утвержденного Минэнерго. В течение последнего месяца каждый второй блок государственных ТЭС не работал из-за отсутствия угля.

    О серьезности ситуации говорит тот факт, что Украина, скорее всего, начнет импорт электроэнергии из России и Белоруссии уже в ноябре, хотя с политической точки зрения это будет удар по власти. Ранее власти страны на уровне закона запретили такой импорт, но «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что 27 октября запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии решено не продлевать на ноябрь 2021 года. Скорее всего, эта схема будет работать всю зиму, вплоть до окончания отопительного сезона в марте-апреле 2022 года.

    Резюмируя, если ситуация на Украине будет развиваться по пессимистическому сценарию, то к январю-февралю страна может начать воровать газ из транзитной трубы, спасая своих потребителей, но лишая части российского газа европейцев. До этого, конечно, будут пытаться сократить потребление газа. Например, будут проводить различные акции, призывающие население меньше жечь газа, могут снизить давление при подаче газа или продлить новогодние каникулы в образовательных учреждениях на месяц под соусом борьбы с пандемией. Осенние каникулы в школах, например, продлили на неделю с обучением детей дистанционно.

    «Промышленность Украины уже сама закрывается, зачем работать себе в убыток», – говорит Корольчук. Он также не исключает веерные отключения света в стране, то есть когда электричество включается по расписанию.  

    «Это политическая задача премьера – успокоить население. Мне кажется, что власти готовят почву для того, чтобы когда случится кризис, можно будет сказать, что кто-то другой виноват, например, местные олигархи и Газпром», – заключает украинский эксперт. 

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •