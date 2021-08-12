России придется спасать Украину от замерзания

Энергетики бьют тревогу: налицо все признаки того, что Украина уже никак не сможет полноценно подготовиться к отопительному сезону. Почему и в каком размере стране снова не хватает угля и газа, что происходит с украинскими электростанциями и почему Киев делает вид, что не нуждается в помощи России?

Украина может провалить подготовку к новому отопительному сезону как по углю, так и по газу. По данным «Укрэнерго», по стране на складах ТЭС находится на 36,4% меньше топлива, чем должно быть по плану на 9 августа. Ко всему прочему, 12 энергоблоков не работают из-за отсутствия топлива, еще восемь находятся на ремонте.

ТЭС производят до 30% всей электроэнергии Украины. Но когда угля не хватает, а на улице мороз, ситуация может закончиться веерным отключением электричества. Прошедшей зимой избежать катастрофы Украине помогли Белоруссия и Россия, которые поставляли электричество украинским потребителям.

Украинские эксперты бьют тревогу: Украина идет по прошлогоднему сценарию. Даже план украинской ДТЭК импортировать уголь из Казахстана, Польши и США вряд ли сильно поможет.

«Несмотря на повышенный спрос на уголь на мировых рынках, мы фактически уже начинаем его импорт. Первая партия из Казахстана уже в пути. На следующей неделе ожидаем начало поставок угля из Польши. Также ведем переговоры о поставке судовых партий из США. Поэтому, как видим, первые поставки угля для нужд генерации будут на Украине уже в самое ближайшее время», – говорит генеральный директор «ДТЭК Энерго» (входит в структуру холдинга ДТЭК) Ильдар Салеев. Объемы поставок пока не уточняются. В феврале этого года генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявлял о намерениях увеличить импорт угля до 450 тысяч тонн за счет ввоза из Казахстана и Польши.

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«Это заявление можно рассматривать как попытку сделать хорошую мину при плохой игре. Больше 400-450 тыс. тонн они не привезут. У них просто нет денег на покупку. А этот объем ситуацию не спасет», – говорит член наблюдательного совета Института энергетических стратегий (Украина) Юрий Корольчук. На фоне дефицита газа и роста его стоимости в Европе существенно вырос и спрос на уголь, который тоже подорожал почти в два раза.

По словам Корольчука, в прошлом году в отопительный сезон Украина зашла с запасами 2,6 млн тонн угля на складах. «Это были довольно большие запасы. В 2020 году повезло: потребление угля снизилось из-за снижения потребления электроэнергии, больше работали атомные станции. Плюс была высокая добыча. Поэтому удалось запасти так много угля. Но даже 2,6 млн тонн не хватило, чтобы пройти зиму собственными силами. Все равно уголь оказался в дефиците и пришлось закупать импортную электроэнергию», – говорит украинский эксперт.

По его мнению, на Украине понимают, что в этом году к ноябрю не смогут накопить на складах даже 2 млн тонн угля, хотя для спокойного прохождения отопительного сезона необходим запас как минимум 3 млн тонн. На импортный уголь, которые сильно подорожал, недостаточно денег, а покупать его у России Украина принципиально не будет, хотя это могло бы быть быстрее и дешевле.

«Этой зимой снова придется импортировать электроэнергию у соседей, которые не откажут. Из Белоруссии линия небольшая – на 900 мегаватт, а из России на 3000 мегаватт, поэтому из России импортировать будем больше»,

- говорит Юрий Корольчук.

Сейчас импорт электричества из России запрещен на законодательном уровне, но в критический момент Киеву придется изварачиваться и вновь разрешать такие закупки. «Украина надеется, что либо будет теплая зима, и нам повезет, либо придется импортировать электроэнергию из России», - заключает собеседник.

По газу ситуация тоже неоднозначная. Недавно «Нафтогаз» отчитался, что досрочно – за два месяца до начала отопительного сезона – подготовился к нему, закачав 17 млрд кубометров газа в подземные хранилища газа (ПХГ). Там считают, что этого достаточно для беспроблемного прохождения зимы. Однако это не так.

«Ни для кого ни секрет, что собственного газа у «Нафтогаза» в хранилищах, которые он может зимой качать, в разы меньше. Во-первых, 5-6 млрд кубометров в ПХГ - это буферный газ, который нельзя использовать. Во-вторых, большая часть газа принадлежит иностранным трейдерам, которые закачали туда свой газ для хранения. В итоге «Нафтогазу» принадлежит всего 4 млрд кубометров газа в ПХГ. Это очень мало», - говорит Корольчук. Это значит, что в отопительный сезон «Нафтогаз» будет работать с колес.

Ситуация опасна потому, что в случае морозной погоды «Нафтогаз» может не справится с удовлетворением спроса: добыча газа на Украине падает, а отбирать из ПХГ будет нечего. Придется покупать газ у иностранных трейдеров, которые закачивали топливо туда по 130 долларов за тысячу кубов, а перепродадут Украине минимум по 400 долларов за тысячу кубов. Если в Европе сохранится дефицит газа, то иностранные трейдеры могут отказать Украине и продать этот газ европейски потребителям.

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