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Южная Корея допустила отправку патрульных самолетов в Ормузский пролив
Reuters: Южная Корея допустила отправку авиации в Ормузский пролив
Советник по национальной безопасности Южной Кореи Ви Сон Лак заявил, что Сеул рассматривает возможность отправки патрульного самолета в Ормузский пролив.
Власти страны продолжают обсуждать с Вашингтоном различные варианты действий в регионе, однако боевое развертывание исключено. Об этом рассказал советник президента, выступая на парламентских слушаниях, пишет Reuters.
По его словам, отказ от отправки боевых подразделений соответствует более раннему заявлению лидера Южной Кореи Ли Чжэ Мена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Центральное командование ВМС США призвало коммерческие суда избегать переходов через Оманский залив и Ормузский пролив.
Во вторник военно-морские силы Ирана заявили о возгорании подорвавшегося на морской мине танкера.
В прошлом году советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Ви Сон Лак настоял на строительстве обсуждаемой с Вашингтоном атомной подводной лодки на южнокорейских верфях.